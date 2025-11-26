Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Познакомьтесь с Пекином через его сердце — Запретный город.



Узнайте, как жили императоры, зачем им было 9999 комнат, и в чём секрет традиционного китайского чая. А после — расслабьтесь на чайной церемонии с дегустацией лучших сортов.

Описание экскурсии Откройте для себя сердце древнего Пекина на автопешеходной экскурсии с посещением главной достопримечательности города — Запретного города Гугун. Этот грандиозный дворцовый комплекс насчитывает почти 10 тысяч помещений и веками служил резиденцией китайских императоров. Вы узнаете, как устроен дворец, чем он жил в эпоху Мин и Цин, и почему здесь служили тысячи евнухов и придворных. Вас ждёт рассказ не только о династиях, но и о повседневной жизни Пекина, традиционной архитектуре хутунов и культурных кодах столицы. Финальной частью станет знакомство с китайской чайной церемонией. В неспешной атмосфере вы попробуете классические сорта чая — зелёный, улун, пуэр — и услышите о философии, стоящей за каждым глотком. Эта экскурсия — отличный способ почувствовать ритм Пекина, не теряя ни времени, ни энергии.

