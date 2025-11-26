Познакомьтесь с Пекином через его сердце — Запретный город.
Узнайте, как жили императоры, зачем им было 9999 комнат, и в чём секрет традиционного китайского чая. А после — расслабьтесь на чайной церемонии с дегустацией лучших сортов.
Описание экскурсииОткройте для себя сердце древнего Пекина на автопешеходной экскурсии с посещением главной достопримечательности города — Запретного города Гугун. Этот грандиозный дворцовый комплекс насчитывает почти 10 тысяч помещений и веками служил резиденцией китайских императоров. Вы узнаете, как устроен дворец, чем он жил в эпоху Мин и Цин, и почему здесь служили тысячи евнухов и придворных. Вас ждёт рассказ не только о династиях, но и о повседневной жизни Пекина, традиционной архитектуре хутунов и культурных кодах столицы. Финальной частью станет знакомство с китайской чайной церемонией. В неспешной атмосфере вы попробуете классические сорта чая — зелёный, улун, пуэр — и услышите о философии, стоящей за каждым глотком. Эта экскурсия — отличный способ почувствовать ритм Пекина, не теряя ни времени, ни энергии.
Ответы на вопросы
Что включено
- Гид и машина
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отель центра
Завершение: В отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
