Вы посетите Храм Неба, где узнаете о древних ритуалах, прогуляетесь по площади Тяньаньмэнь и увидите Памятник народным героям. В парке Цзиншань вас ждёт панорамный вид на город. Завершите день в специализированном магазине, где вас ждёт аутентичная чайная церемония. При желании попробуйте знаменитую утку по-пекински в местном ресторане
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные достопримечательности
- 🍵 Аутентичная чайная церемония
- 🏯 Исторические факты и легенды
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🍽 Возможность попробовать пекинскую утку
Что можно увидеть
- Храм Неба
- Площадь Тяньаньмэнь
- Парк Цзиншань
Описание экскурсии
Храм Неба
Храмовый комплекс включён в список ЮНЕСКО. Гуляя по его территории, вы узнаете, как это место связано с ритуалами жертвоприношения и от чего, по мнению древних китайцев, зависело их благосостояние.
Площадь Тяньаньмэнь (без остановки)
Это одна из самых больших площадей в мире — 440 000 м². Вы увидите Памятник народным героям и мавзолей Мао Цзэдуна. И узнаете, в чём схожесть Тяньаньмэнь с Красной площадью в Москве.
Парк Цзиншань
Раньше это была частная собственность, а именно сад императора. Теперь это место открыто для путешественников: вы увидите пять холмов парка, на каждом из которых — дворец в китайском стиле. Мы приведём вас в точку, откуда видны Запретный город на юге, Олимпийский парк на севере, Старый Пекин на западе и небоскрёб на востоке.
Чайная церемония
Китай — родина чая. Мы заедем в специализированный магазин, где вы побываете на аутентичной чайной церемонии. Вы поймёте разницу в сортах чая и по желанию купите понравившуюся продукцию.
Пекинская кухня (опционально)
Завершим наше путешествие ужином в ресторане, где вы сможете попробовать традиционную утку по-пекински.
Организационные детали
- Мы заберём вас из отеля в Пекине. Если вам нужен трансфер из аэропорта, то доплата составит $50
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- В стоимость включено: услуги гида, трансфер, чайная церемония
- Рекомендуемый возраст детей — от 3 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Дополнительные расходы:
- Храм Неба — 34 юаня с человека
- парк Цзиншань — 2 юаня с человека
- пекинская утка или другие блюда — по меню