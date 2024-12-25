Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Пекином. Вы посетите Храм Неба, где узнаете о древних ритуалах, прогуляетесь по площади Тяньаньмэнь и увидите Памятник народным героям. В парке Цзиншань вас ждёт панорамный вид на город. Завершите день в специализированном магазине, где вас ждёт аутентичная чайная церемония. При желании попробуйте знаменитую утку по-пекински в местном ресторане

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Описание экскурсии

Храм Неба

Храмовый комплекс включён в список ЮНЕСКО. Гуляя по его территории, вы узнаете, как это место связано с ритуалами жертвоприношения и от чего, по мнению древних китайцев, зависело их благосостояние.

Площадь Тяньаньмэнь (без остановки)

Это одна из самых больших площадей в мире — 440 000 м². Вы увидите Памятник народным героям и мавзолей Мао Цзэдуна. И узнаете, в чём схожесть Тяньаньмэнь с Красной площадью в Москве.

Парк Цзиншань

Раньше это была частная собственность, а именно сад императора. Теперь это место открыто для путешественников: вы увидите пять холмов парка, на каждом из которых — дворец в китайском стиле. Мы приведём вас в точку, откуда видны Запретный город на юге, Олимпийский парк на севере, Старый Пекин на западе и небоскрёб на востоке.

Чайная церемония

Китай — родина чая. Мы заедем в специализированный магазин, где вы побываете на аутентичной чайной церемонии. Вы поймёте разницу в сортах чая и по желанию купите понравившуюся продукцию.

Пекинская кухня (опционально)

Завершим наше путешествие ужином в ресторане, где вы сможете попробовать традиционную утку по-пекински.

Организационные детали

Мы заберём вас из отеля в Пекине. Если вам нужен трансфер из аэропорта, то доплата составит $50

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле

В стоимость включено: услуги гида, трансфер, чайная церемония

Рекомендуемый возраст детей — от 3 лет

Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды

Дополнительные расходы: