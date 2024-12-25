Главное в Пекине + чайная церемония

Комфортная поездка с гидом на автомобиле по историческим местам Пекина. Узнайте о связи Храма Неба с ритуалами и насладитесь пейзажами из парка Цзиншань
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Пекином.

Вы посетите Храм Неба, где узнаете о древних ритуалах, прогуляетесь по площади Тяньаньмэнь и увидите Памятник народным героям. В парке Цзиншань вас ждёт панорамный вид на город. Завершите день в специализированном магазине, где вас ждёт аутентичная чайная церемония. При желании попробуйте знаменитую утку по-пекински в местном ресторане
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные достопримечательности
  • 🍵 Аутентичная чайная церемония
  • 🏯 Исторические факты и легенды
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🍽 Возможность попробовать пекинскую утку
Главное в Пекине + чайная церемония
Главное в Пекине + чайная церемония
Главное в Пекине + чайная церемония
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Храм Неба
  • Площадь Тяньаньмэнь
  • Парк Цзиншань

Описание экскурсии

Храм Неба

Храмовый комплекс включён в список ЮНЕСКО. Гуляя по его территории, вы узнаете, как это место связано с ритуалами жертвоприношения и от чего, по мнению древних китайцев, зависело их благосостояние.

Площадь Тяньаньмэнь (без остановки)

Это одна из самых больших площадей в мире — 440 000 м². Вы увидите Памятник народным героям и мавзолей Мао Цзэдуна. И узнаете, в чём схожесть Тяньаньмэнь с Красной площадью в Москве.

Парк Цзиншань

Раньше это была частная собственность, а именно сад императора. Теперь это место открыто для путешественников: вы увидите пять холмов парка, на каждом из которых — дворец в китайском стиле. Мы приведём вас в точку, откуда видны Запретный город на юге, Олимпийский парк на севере, Старый Пекин на западе и небоскрёб на востоке.

Чайная церемония

Китай — родина чая. Мы заедем в специализированный магазин, где вы побываете на аутентичной чайной церемонии. Вы поймёте разницу в сортах чая и по желанию купите понравившуюся продукцию.

Пекинская кухня (опционально)

Завершим наше путешествие ужином в ресторане, где вы сможете попробовать традиционную утку по-пекински.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из отеля в Пекине. Если вам нужен трансфер из аэропорта, то доплата составит $50
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
  • В стоимость включено: услуги гида, трансфер, чайная церемония
  • Рекомендуемый возраст детей — от 3 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Храм Неба — 34 юаня с человека
  • парк Цзиншань — 2 юаня с человека
  • пекинская утка или другие блюда — по меню

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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A
25 дек 2024
Между самолетами было 12 часов - рилет в 7 утра, вылет в 20+. Решили провести время в Пекине с экскурсией. По прилету самое важное это получить визу(!да она нужна). Можно
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получить прямо в аэропорту - ищите очередь с надписью "Temporary Entry Permit Application". Если сразу пойдете на таможню без этого можете потерять пару часов в очередях - гиды не всегда знают сами этих особенностей.
Наш гид Алексей был на связи все время пока мы выходили из аэропорта. Спокойно нас дождался. Авто комфорный - 5 местная хонда с креслами во втором ряду и третьим рядом.
После выходу попросили довести куда-нибудь позавтракать - без проблем - захали не далеко в местную лапшичную и вкусно позавтракали. Оплачивал все и везде сам гид - в конце дня рассчитали за все долларами без проблем.
Нам повезло с погодой - ясное небо и солнечная погода.
Первой остановкой была Китайская стена - часть ее проходит в 40 минутах езды от аэропрорта (Шоуду, в Пекине два аэропорта). Эта часть стены находится в горах. Резкие перепады высоты и возможность подняться на вершину. Нам повезло и было мало народу. Если попадете на любые китайские праздники то в очередях можно потратить 2-3 часа (уверен что Алексей вас предупредит если что).
Вторая остановка - чайная церемония. т "Тут как в старые времена в турции - большой магазин чая, где вам дадут подигустировать много разного чая с возможность купить чтото.
Третья остановка - парк рядом с запретным городом. Там можно подняться на гору и с нее очень хороший вид на сам запретный город - посмотреть, пофоткаться.
Далее небольшая обзорная экскурсий по площади Тяньаньмень.
Последняя остановка - ужин с пекинской уткой в сетевой китайском ресторане. Круглый стол с крутящейся серединой. Очень вкусно.
В целом ни разу не жалею что взяли экскурсию. Наверное если самому кататься на такси по такому маршруту то получаться теже деньги, а тут и уомфорт и рассказ и удобство)
Алексей русский язык знает, но нет предела совершенству - когда он начинает быстро чтото говорить на русском, то становиться не понятно)
Не ожидайте что экскурсия будет аналогично тем что рассказывают историки в музеях. Нам было интереснее поговорит про текущую жизнь в китае/пекине. Историю можно и в википедии почитать (и даже лучше наверное почитать перед этой экскурсией).

Между самолетами было 12 часов - рилет в 7 утра, вылет в 20+. Решили провести времяМежду самолетами было 12 часов - рилет в 7 утра, вылет в 20+. Решили провести времяМежду самолетами было 12 часов - рилет в 7 утра, вылет в 20+. Решили провести времяМежду самолетами было 12 часов - рилет в 7 утра, вылет в 20+. Решили провести времяМежду самолетами было 12 часов - рилет в 7 утра, вылет в 20+. Решили провести времяМежду самолетами было 12 часов - рилет в 7 утра, вылет в 20+. Решили провести времяМежду самолетами было 12 часов - рилет в 7 утра, вылет в 20+. Решили провести времяМежду самолетами было 12 часов - рилет в 7 утра, вылет в 20+. Решили провести времяМежду самолетами было 12 часов - рилет в 7 утра, вылет в 20+. Решили провести время

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