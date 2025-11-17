читать дальше

на комфортабельном автомобиле, в назначенное время. В Пекине в этот день была ужасная жара,нам сразу же предложили воду. Приехав в запретным город Женя провел нам по местам где меньше туристов и мы смогли познакомится с культурой и достопримечательностями в более комфортной обстановке. Он много рассказывал исторических моментов,а так как мой сын учиться на востоковедении и в данный момент изучает китайский язык,то наша экскурсия прошла вообще на ура! Так же мы посетили все запланированные локации и даже больше! Женя свозил наш на обед в прекрасный ресторан,где мы попробовали настоящую утку по пекинки. Так же попросили мы посетили чайную церемонию и купили отличный,а главное вкусный чай. Во время экскурсии Женя угощал нас холодным чаем и очень полезным напитком из фасоли) на вкус странный,но говорят очень полезный)

Однозначно рекомендую данную экскурсию! Огромное спасибо Жене за чудесный день в Пекине!