Приглашаем на большую прогулку по Пекину! Вы посетите Запретный город, который пять веков был центром императорской власти. Осмотрите храм, где правители молились богу неба. Побываете на знаменитой площади, где проходят важные государственные мероприятия.
А также поучаствуете в чайной церемонии и по желанию посмотрите цирковое шоу, которое тоже имеет древние корни.
Описание экскурсии
- Площадь Тяньаньмэнь. Вы увидите одну из самых больших и красивых площадей в мире. Узнаете, какой была эта территория при династиях Мин и Цин и что происходит здесь в наше время.
- Запретный город. Бывший дворец, построенный в начале 15 века. Почти 500 лет он был центром императорского правления. Осматривая крупнейший архитектурно-художественный музей Китая, вы узнаете интересные факты об истории и убранстве резиденции.
- Храм Неба. Средневековый монастырский комплекс, посвящённый богу неба. Священное место, где совершались ритуалы жертвоприношения и куда два раза в год приезжали молиться императоры.
- Чайная церемония (30 минут). В центре Пекина вы посетите чайную студию и прикоснётесь к одной из главных традиций в китайской культуре. Опытный мастер проведёт церемонию. Вы попробуете несколько сортов напитка, у каждого из которых — свой уникальный вкус и особый способ заваривания. И насладитесь медитативным процессом.
- Китайский цирк. Вечером вы сможете посетить театр, где познакомитесь с одним из самых уважаемых видов искусства в Китае.
Организационные детали
- Дополнительные расходы:
— вход в Запретный город: с 1 апреля по 31 октября — ¥60 за чел., с 1 ноября по 31 марта — ¥40 за чел.
— храм Неба — ¥34 за чел.
— билет в театр — ¥280–880 за чел. (бронируется заранее)
— обед в ресторане — по меню, например, пекинская утка — ¥230 за блюдо.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 729 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественики! Добро пожаловать в Китай. Меня зовут Евгений, я ведущий специалист по приёму туристов в Китае — работаю гидом-переводчиком уже 3 года. Также со мной работает отличная команда
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
17 ноя 2025
Все было чудесно. Единственное при встрече в аэропорту нужно более подробнее описывать как добраться к месту встречи.
Тимур
8 ноя 2025
Благодарю вас Иван и Женя, эти два дня были необыкновенно насыщенными и приятными, искренняя забота о гостях, все делали и помогали нам! Нам очень понравилось будем в Пекине обязательно обратимся к вам еще раз!
С
Светлана
5 ноя 2025
Гид был доброжелателен и хотел бы много рассказать, но его знание русского языка не на высоком уровне, а нашего английского недостаточно. Но он очень старался. И старался сделать нашу экскурсию
В
Василий
20 окт 2025
Очень понравилось, что в индивидуальной экскурсии можно "настроить" экскурсию под себя: гид спрашивал хотим ли мы что-то конкретное и реагировал на наши просьбы. Особая изюминка - поездка на велосипеде после экскурсии в Запретный город, чтобы сэкономить время на возвращение к автомобилю.
Елена
19 окт 2025
Большое спасибо Евгению! Все было очень интересно и познавательно! Посетили запретный город. Очень интересно рассказывал про династии и императоров. Побывали в старых кварталах Пекина!
В
Вадим
16 сен 2025
Очень хорошо всё прошло. Евгений молодец. Интересный и познавательный рассказ о Пекине и при этом легко и с юмором.
Евгений
9 авг 2025
Экскурсия очень понравилась! Гид хорошо и интересно рассказывает. Узнали много и об истории и о китайской современности. Ездили по объектам на комфортном авто. Гид угостил нас фасолевым напитком и китайской фантой. Программа интересная, гид приятный. Всем довольны. Китайский цирк и утка по Пекински это вообще нечто
Elena
3 авг 2025
Были в Пекине с сыном два дня и один из них решили потратить на экскурсию. Выбрали «Гуляем по Пекину. Древние памятники и традиции»! Гид Женя приехал за нами в гостиницу
Екатерина
4 июл 2025
Все было просто замечательно!
Ирина
19 июн 2025
Немного поменяли экскурсию, вместо ВКС отправились в Летний дворец. Евгений быстро откликнулся, приехал заранее. Хочу отметить отличные знания русского языка, понимает разговаривает великолепно. Очень легко и понятно рассказывает. Цирк нас
Андрей
30 апр 2025
Отличная экскрусия была.
Входит в следующие категории Пекина
