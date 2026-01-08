Описание тура
В этом маршруте собрано всё самое главное, что стоит увидеть в первую поездку по Китаю. Программа сочетает исторические чудеса света, природную красоту гор Аватара, энергетику современного мегаполиса и атмосферу древних городов, создавая завершённое впечатление о Китае
Программа тура по дням
Прибытие в Пекин
Прилёт в Пекин. Встреча в международном аэропорту и трансфер в центр города.
Ваше путешествие начинается в столице Китая — городе с тысячелетней историей, императорским наследием и особой атмосферой, где древние традиции соседствуют с современной жизнью.
Заселение в отель (стандартное время заезда — после 14:00, при наличии свободных номеров возможен ранний заезд).
Свободное время для отдыха после перелёта и адаптации.
Вы можете неспешно прогуляться по району, поужинать в местных ресторанах или просто отдохнуть в отеле.
При желании и наличии сил — самостоятельное посещение Universal Studios Beijing или других городских локаций по вашему выбору.
Проживание: Пекин
Питание: не включено
Запретный город и Храм Неба
Завтрак в отеле.
Утром вы отправитесь в Запретный город (Гугун) — главный дворцовый комплекс Китая и бывшую резиденцию императоров династий Мин и Цин.
Это крупнейший дворцовый ансамбль в мире, включающий более 900 залов и павильонов. Во время прогулки вы пройдёте по парадным дворам, увидите тронные залы, церемониальные площади и внутренние дворики, где на протяжении веков принимались судьбоносные решения для всей страны.
Далее — посещение Храма Неба (Тяньтань), одного из самых значимых сакральных комплексов Пекина. Здесь императоры совершали ритуалы и молились о хорошем урожае. Архитектура храма построена на точных пропорциях и символизирует гармонию между Небом и Землёй.
Вечером — приветственный ужин в ресторане с уткой по-пекински.
Вы попробуете знаменитое столичное блюдо в классическом исполнении: хрустящая утка, тонкие лепёшки, овощи и фирменный соус.
После насыщенного дня — возвращение в отель, отдых и свободное время.
Проживание: Пекин
Питание: завтрак, ужин
Китайская стена и Императорский сад
Завтрак в отеле.
Утром — прогулка по Летнему императорскому дворцу Ихэюань, загородной резиденции правителей династии Цин. Это один из лучших примеров классического китайского садово-паркового искусства: озеро Куньмин, павильоны, мосты и Длинная галерея создают гармоничное пространство для отдыха и созерцания, каким его задумывали императоры.
Далее — поездка к Великой Китайской стене, одному из самых известных сооружений в истории человечества. Вы посетите живописный участок стены, пройдётесь по древним бастионам и сможете увидеть, как стена извивается по горным хребтам, открывая панорамные виды на окружающие пейзажи.
Обед в ресторане китайской кухни неподалёку от стены, где вы познакомитесь с блюдами северного Китая.
Возвращение в Пекин. Свободное время и отдых.
Проживание: Пекин
Питание: завтрак, обед
Лоян - колыбель Буддизма и город тысячи Будд
Утром — трансфер на железнодорожный вокзал и переезд в Лоян на комфортабельном скоростном поезде. В дороге будет возможность отдохнуть и понаблюдать за меняющимися пейзажами центрального Китая.
Прибытие в Лоян — один из четырёх древних столичных городов страны, сыгравший ключевую роль в истории Китая на протяжении более трёх тысяч лет.
Экскурсия в Гроты Лунмэнь, также известные как Врата Дракона. Этот выдающийся памятник каменного искусства включён в список Всемирного наследия Юнеско. В отвесных скалах над рекой И высечено свыше 100 000 статуй Будды и бодхисаттв, более 2300 пещер и ниш, тысячи надписей и пагод. Центральное место занимает 17-метровая статуя Будды Вайрочаны — символ мудрости и просветления.
После экскурсии — обед в ресторане китайской кухни с блюдами провинции Хэнань и традиционной лоянской лапшой.
Размещение в отеле и свободное время. При желании можно прогуляться по вечернему Лояну: подсвеченные мосты, парки и набережные старых кварталов создают спокойную и атмосферную обстановку.
Проживание: Лоян
Питание: завтрак, обед
Храм Шаолинь и горы Суншань
Ранний выезд к легендарному Храм Шаолинь — духовному центру буддизма школы Чань и месту зарождения шаолиньского кунг-фу. На протяжении веков монахи Шаолиня развивали здесь не только боевые практики, но и философию внутренней дисциплины, баланса и концентрации.
Осмотр Пагодного леса — уникального некрополя мастеров Шаолиня. Каждая пагода служит мемориалом великому наставнику и отражает его вклад в развитие монастырской традиции.
Посещение показательного шоу боевых искусств, где монахи демонстрируют силу, гибкость и контроль тела. Вы увидите, как древние техники превращаются в точное, выверенное искусство движения.
Обед в монастырском ресторане с традиционными вегетарианскими блюдами, приготовленными по рецептам, которые используются в Шаолине на протяжении многих поколений.
Далее — прогулка по живописным горы Суншань, одному из пяти священных гор Китая. Лесные тропы, горные пейзажи и древние храмы создают атмосферу уединения и спокойствия.
Возвращение в Лоян. Свободное время для отдыха.
Проживание: Лоян
Питание: завтрак, обед
Сиань и Терракотовая Армия
Завтрак в отеле и трансфер на железнодорожный вокзал.
Переезд на скоростном поезде в Сиань — одну из древнейших столиц Китая и отправную точку Великого шёлкового пути. Во время поездки вы сможете отдохнуть и понаблюдать за пейзажами центральных регионов страны.
По прибытии — встреча с гидом и выезд за город к главной археологической достопримечательности региона.
Экскурсия к Терракотовая армия — уникальному комплексу, созданному более двух тысяч лет назад по приказу первого императора объединённого Китая Цинь Шихуана.
Перед вами предстанут тысячи глиняных воинов, лошадей и боевых колесниц в натуральную величину. Каждая фигура имеет индивидуальные черты лица и детали доспехов. Этот памятник по праву считается восьмым чудом света и входит в список объектов Всемирного наследия Юнеско.
После экскурсии — возвращение в Сиань, размещение в отеле и время для отдыха.
По желанию, за дополнительную плату, вечером можно посетить одно из известных исторических шоу города:
— Танцевально-музыкальное шоу эпохи Тан с традиционным банкетом пельменей, сочетающее живую музыку, костюмы и хореографию императорского Китая.
— Или масштабное историческое представление Великий Цинь, посвящённое эпохе первого императора и формированию китайской государственности.
Проживание: Сиань
Питание: завтрак, поздний обед
Завершение путешествия и вылет домой
Завтрак в отеле
После насыщенного путешествия по трём древним столицам Китая — Пекину, Лояну и Сианю — приходит время завершать маршрут.
В зависимости от времени вылёта — свободное время для отдыха или короткой прогулки рядом с отелем
Трансфер в аэропорт и вылет домой
Вы увозите с собой не только фотографии и сувениры, но и целостное понимание истории и культуры Китая — от императорских дворцов и Великой Китайской стены до Терракотовой армии, буддийских пещер Лунмэнь и живой атмосферы древнего Сианя.
Спасибо, что путешествовали с нами и открывали настоящий Китай. Будем рады новым встречам и новым маршрутам.
Проживание: не предусмотрено
Питание: завтрак
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в первый день прилета из аэропорта Пекина
- Трансфер до аэропорта в последний день программы
- Все передвижения в туре на комфортабельном транспорте
- Билеты на скоростные поезда в Лоян, Сиань
- Транспортные расходы (топливо, платные дороги, парковки, топливные сборы)
- Вода в транспорте
- Отели 4-5 с завтраками и налогами (двухместное размещение)
- Услуги русского сопровождающего гида и местного гида на локациях
- Входные билеты по всему маршруту
- Питание по программе: 4 обеда и 1 ужин
Что не входит в цену
- Питание не по программе
- Авиаперелет до Китая и обратно
- Вечерние шоу по желанию