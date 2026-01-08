1 день

Прибытие в Пекин

Прилёт в Пекин. Встреча в международном аэропорту и трансфер в центр города.

Ваше путешествие начинается в столице Китая — городе с тысячелетней историей, императорским наследием и особой атмосферой, где древние традиции соседствуют с современной жизнью.

Заселение в отель (стандартное время заезда — после 14:00, при наличии свободных номеров возможен ранний заезд).

Свободное время для отдыха после перелёта и адаптации.

Вы можете неспешно прогуляться по району, поужинать в местных ресторанах или просто отдохнуть в отеле.

При желании и наличии сил — самостоятельное посещение Universal Studios Beijing или других городских локаций по вашему выбору.

Проживание: Пекин

Питание: не включено

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