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Императорский маршрут: Пекин, Лоян, Сиань за 7 дней

В этом маршруте собрано всё самое главное, что стоит увидеть в первую поездку по Китаю
Императорский маршрут: Пекин, Лоян, Сиань за 7 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Императорский маршрут: Пекин, Лоян, Сиань за 7 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Императорский маршрут: Пекин, Лоян, Сиань за 7 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

В этом маршруте собрано всё самое главное, что стоит увидеть в первую поездку по Китаю. Программа сочетает исторические чудеса света, природную красоту гор Аватара, энергетику современного мегаполиса и атмосферу древних городов, создавая завершённое впечатление о Китае

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Пекин

  • Прилёт в Пекин. Встреча в международном аэропорту и трансфер в центр города.

Ваше путешествие начинается в столице Китая — городе с тысячелетней историей, императорским наследием и особой атмосферой, где древние традиции соседствуют с современной жизнью.

  • Заселение в отель (стандартное время заезда — после 14:00, при наличии свободных номеров возможен ранний заезд).

  • Свободное время для отдыха после перелёта и адаптации.

Вы можете неспешно прогуляться по району, поужинать в местных ресторанах или просто отдохнуть в отеле.

  • При желании и наличии сил — самостоятельное посещение Universal Studios Beijing или других городских локаций по вашему выбору.

Проживание: Пекин

Питание: не включено

Прибытие в Пекин
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Запретный город и Храм Неба

  • Завтрак в отеле.

  • Утром вы отправитесь в Запретный город (Гугун) — главный дворцовый комплекс Китая и бывшую резиденцию императоров династий Мин и Цин.

Это крупнейший дворцовый ансамбль в мире, включающий более 900 залов и павильонов. Во время прогулки вы пройдёте по парадным дворам, увидите тронные залы, церемониальные площади и внутренние дворики, где на протяжении веков принимались судьбоносные решения для всей страны.

  • Далее — посещение Храма Неба (Тяньтань), одного из самых значимых сакральных комплексов Пекина. Здесь императоры совершали ритуалы и молились о хорошем урожае. Архитектура храма построена на точных пропорциях и символизирует гармонию между Небом и Землёй.

  • Вечером — приветственный ужин в ресторане с уткой по-пекински.

Вы попробуете знаменитое столичное блюдо в классическом исполнении: хрустящая утка, тонкие лепёшки, овощи и фирменный соус.

  • После насыщенного дня — возвращение в отель, отдых и свободное время.

Проживание: Пекин

Питание: завтрак, ужин

Запретный город и Храм НебаЗапретный город и Храм Неба
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Китайская стена и Императорский сад

  • Завтрак в отеле.

  • Утром — прогулка по Летнему императорскому дворцу Ихэюань, загородной резиденции правителей династии Цин. Это один из лучших примеров классического китайского садово-паркового искусства: озеро Куньмин, павильоны, мосты и Длинная галерея создают гармоничное пространство для отдыха и созерцания, каким его задумывали императоры.

  • Далее — поездка к Великой Китайской стене, одному из самых известных сооружений в истории человечества. Вы посетите живописный участок стены, пройдётесь по древним бастионам и сможете увидеть, как стена извивается по горным хребтам, открывая панорамные виды на окружающие пейзажи.

  • Обед в ресторане китайской кухни неподалёку от стены, где вы познакомитесь с блюдами северного Китая.

  • Возвращение в Пекин. Свободное время и отдых.

Проживание: Пекин

Питание: завтрак, обед

Китайская стена и Императорский садКитайская стена и Императорский сад
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Лоян - колыбель Буддизма и город тысячи Будд

  • Утром — трансфер на железнодорожный вокзал и переезд в Лоян на комфортабельном скоростном поезде. В дороге будет возможность отдохнуть и понаблюдать за меняющимися пейзажами центрального Китая.

  • Прибытие в Лоян — один из четырёх древних столичных городов страны, сыгравший ключевую роль в истории Китая на протяжении более трёх тысяч лет.

  • Экскурсия в Гроты Лунмэнь, также известные как Врата Дракона. Этот выдающийся памятник каменного искусства включён в список Всемирного наследия Юнеско. В отвесных скалах над рекой И высечено свыше 100 000 статуй Будды и бодхисаттв, более 2300 пещер и ниш, тысячи надписей и пагод. Центральное место занимает 17-метровая статуя Будды Вайрочаны — символ мудрости и просветления.

  • После экскурсии — обед в ресторане китайской кухни с блюдами провинции Хэнань и традиционной лоянской лапшой.

  • Размещение в отеле и свободное время. При желании можно прогуляться по вечернему Лояну: подсвеченные мосты, парки и набережные старых кварталов создают спокойную и атмосферную обстановку.

Проживание: Лоян

Питание: завтрак, обед

Лоян - колыбель Буддизма и город тысячи БуддЛоян - колыбель Буддизма и город тысячи Будд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Храм Шаолинь и горы Суншань

  • Ранний выезд к легендарному Храм Шаолинь — духовному центру буддизма школы Чань и месту зарождения шаолиньского кунг-фу. На протяжении веков монахи Шаолиня развивали здесь не только боевые практики, но и философию внутренней дисциплины, баланса и концентрации.

  • Осмотр Пагодного леса — уникального некрополя мастеров Шаолиня. Каждая пагода служит мемориалом великому наставнику и отражает его вклад в развитие монастырской традиции.

  • Посещение показательного шоу боевых искусств, где монахи демонстрируют силу, гибкость и контроль тела. Вы увидите, как древние техники превращаются в точное, выверенное искусство движения.

  • Обед в монастырском ресторане с традиционными вегетарианскими блюдами, приготовленными по рецептам, которые используются в Шаолине на протяжении многих поколений.

  • Далее — прогулка по живописным горы Суншань, одному из пяти священных гор Китая. Лесные тропы, горные пейзажи и древние храмы создают атмосферу уединения и спокойствия.

  • Возвращение в Лоян. Свободное время для отдыха.

Проживание: Лоян

Питание: завтрак, обед

Храм Шаолинь и горы СуншаньХрам Шаолинь и горы СуншаньХрам Шаолинь и горы Суншань
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Сиань и Терракотовая Армия

  • Завтрак в отеле и трансфер на железнодорожный вокзал.

  • Переезд на скоростном поезде в Сиань — одну из древнейших столиц Китая и отправную точку Великого шёлкового пути. Во время поездки вы сможете отдохнуть и понаблюдать за пейзажами центральных регионов страны.

  • По прибытии — встреча с гидом и выезд за город к главной археологической достопримечательности региона.

  • Экскурсия к Терракотовая армия — уникальному комплексу, созданному более двух тысяч лет назад по приказу первого императора объединённого Китая Цинь Шихуана.

Перед вами предстанут тысячи глиняных воинов, лошадей и боевых колесниц в натуральную величину. Каждая фигура имеет индивидуальные черты лица и детали доспехов. Этот памятник по праву считается восьмым чудом света и входит в список объектов Всемирного наследия Юнеско.

  • После экскурсии — возвращение в Сиань, размещение в отеле и время для отдыха.

  • По желанию, за дополнительную плату, вечером можно посетить одно из известных исторических шоу города:

— Танцевально-музыкальное шоу эпохи Тан с традиционным банкетом пельменей, сочетающее живую музыку, костюмы и хореографию императорского Китая.

— Или масштабное историческое представление Великий Цинь, посвящённое эпохе первого императора и формированию китайской государственности.

Проживание: Сиань

Питание: завтрак, поздний обед

Сиань и Терракотовая АрмияСиань и Терракотовая АрмияСиань и Терракотовая Армия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Завершение путешествия и вылет домой

  • Завтрак в отеле

После насыщенного путешествия по трём древним столицам Китая — Пекину, Лояну и Сианю — приходит время завершать маршрут.

  • В зависимости от времени вылёта — свободное время для отдыха или короткой прогулки рядом с отелем

  • Трансфер в аэропорт и вылет домой

Вы увозите с собой не только фотографии и сувениры, но и целостное понимание истории и культуры Китая — от императорских дворцов и Великой Китайской стены до Терракотовой армии, буддийских пещер Лунмэнь и живой атмосферы древнего Сианя.

Спасибо, что путешествовали с нами и открывали настоящий Китай. Будем рады новым встречам и новым маршрутам.

Проживание: не предусмотрено

Питание: завтрак

Завершение путешествия и вылет домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в первый день прилета из аэропорта Пекина
  • Трансфер до аэропорта в последний день программы
  • Все передвижения в туре на комфортабельном транспорте
  • Билеты на скоростные поезда в Лоян, Сиань
  • Транспортные расходы (топливо, платные дороги, парковки, топливные сборы)
  • Вода в транспорте
  • Отели 4-5 с завтраками и налогами (двухместное размещение)
  • Услуги русского сопровождающего гида и местного гида на локациях
  • Входные билеты по всему маршруту
  • Питание по программе: 4 обеда и 1 ужин
Что не входит в цену
  • Питание не по программе
  • Авиаперелет до Китая и обратно
  • Вечерние шоу по желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Уже много лет я являюсь директором (русскоговорящего офиса) ведущей марокканской компанией, имеющей официальную лицензию Министерства туризма на организацию туристических и транспортных услуг. За это время мы встретили более 28 000
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гостей со всего мира и реализовали сотни уникальных путешествий — от классических программ до эксклюзивных VIP-туров. В числе моих личных достижений — организация самого крупного в мире кортежа для арабского принца, а также транспортное сопровождение принцессы Монако и др. звезд. Недавно наша компания открыла представительство в Китае для приёма марокканских и русскоговорящих гостей. Поэтому я переехал на постоянное место жительства в Китай и теперь встречаю гостей в этой не менее удивительной стране. С уважением, Александр Ваш надёжный партнёр в путешествиях по Марокко и Китаю ✨

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