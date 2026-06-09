Посетить храм Неба, Запретный город и Летний дворец и погулять по участку Великой Китайской стены
За 3 дня вы посетите ключевые памятники и окажетесь сразу в нескольких эпохах Китая. Пройдёте через ворота Запретного города, где веками жили императоры. Увидите ритуальные храмы и тихие сады старого читать дальшеуменьшить
Пекина. А потом подниметесь на Великую Китайскую стену, которая тянется по горам до самого горизонта.
Здесь древние дворцы соседствуют с современным Олимпийским парком, а шум мегаполиса сменяется зелёными оазисами с озёрами и павильонами. Погрузитесь с нами в историю и культуру Поднебесной.
Описание тура
Организационные детали
При себе необходимо иметь действующий паспорт и визу (при необходимости). Рекомендуем удобную обувь для прогулок и одежду по погоде. Приходите на место сбора за 15 минут до начала; опоздания более 15 минут считаются отказом от тура. Рекомендуем оформить медицинскую страховку для поездки за границу. Подтверждение тура возможно только после бронирования билетов в достопримечательности Пекина.
Программа тура по дням
1 день
Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и парк Бэйхай
Встречаемся и отправляемся на площадь Тяньаньмэнь — важнейшее историческое место страны. Затем посетим Запретный город — бывшую резиденцию императоров династий Мин и Цин. Вы познакомитесь с устройством дворца, его архитектурой и историей китайской монархии.
После прогуляемся по парку Бэйхай — одному из старейших императорских парков Пекина с озером, павильонами и традиционными садами.
2 день
Храм Неба, Летний дворец и Олимпийский парк
После завтрака посетим храм Неба — главный храмовый комплекс Пекина, где императоры совершали ритуалы во имя хорошего урожая и благополучия страны.
Далее состоится пешая экскурсия по территории Летнего дворца — загородной резиденции китайских правителей с озером Куньмин, павильонами, мостами и садами. Во время прогулки вы познакомитесь с историей императорской семьи и особенностями китайского садово-паркового искусства.
Затем отправимся в Олимпийский парк. Вы увидите современные спортивные сооружения, построенные к Олимпийским играм 2008 года.
3 день
Великая Китайская стена и гробницы династии Мин
В этот день вас ждёт поездка к Великой Китайской стене — одному из главных символов Китая и крупнейшему оборонительному сооружению в мире. Вы прогуляетесь по участку стены и узнаете о её строительстве, назначении и роли в истории страны.
После посетим усыпальницы императоров династии Мин — масштабный мемориальный комплекс, где похоронены правители одной из самых влиятельных династий Китая.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
$1260
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, обеды по программе
Трансферы
Русскоязычный гид
Входные билеты в основные достопримечательности
Что не входит в цену
Авиабилеты до Пекина и обратно
Обеды вне программы, ужины
Медицинская страховка
Услуги вне программы
1-местное размещение - $120
Обратите внимание: стоимость тура указана при 6 участниках и зависит от количества человек в группе:
1 человек (1 номер) - около $1580
2 человека (1 номер) - около $1630
3 человека (2 номера) - около $1820
4 человека (2 номера) - около $1999
5 человек (3 номера) - около $2380
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин, 12:00
Завершение: Пекин, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шура — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 21 туриста
Я опытный русскоязычный и китайский гид, работаю с 2018 года. За это время я обслужил почти 2000 туристов из России и других стран. Я окончил университет иностранных языков, свободно говорю читать дальшеуменьшить
как на русском, так и на китайском языках. Составляю индивидуальный маршрут для каждого гостя, позволяя не только увидеть самые знаковые достопримечательности, но и глубже понять культуру и историю. Будь то групповой тур или индивидуальный маршрут, я предоставляю профессиональных русскоязычных гидов и организую эффективную и комфортную поездку.
Тур входит в следующие категории Пекина
Похожие туры на «Императорский Пекин: путешествие сквозь века»