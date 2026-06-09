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Императорский Пекин: путешествие сквозь века

Посетить храм Неба, Запретный город и Летний дворец и погулять по участку Великой Китайской стены
За 3 дня вы посетите ключевые памятники и окажетесь сразу в нескольких эпохах Китая. Пройдёте через ворота Запретного города, где веками жили императоры. Увидите ритуальные храмы и тихие сады старого
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Пекина. А потом подниметесь на Великую Китайскую стену, которая тянется по горам до самого горизонта.

Здесь древние дворцы соседствуют с современным Олимпийским парком, а шум мегаполиса сменяется зелёными оазисами с озёрами и павильонами. Погрузитесь с нами в историю и культуру Поднебесной.

Императорский Пекин: путешествие сквозь века
Императорский Пекин: путешествие сквозь века
Императорский Пекин: путешествие сквозь века

Описание тура

Организационные детали

При себе необходимо иметь действующий паспорт и визу (при необходимости).
Рекомендуем удобную обувь для прогулок и одежду по погоде. Приходите на место сбора за 15 минут до начала; опоздания более 15 минут считаются отказом от тура.
Рекомендуем оформить медицинскую страховку для поездки за границу.
Подтверждение тура возможно только после бронирования билетов в достопримечательности Пекина.

Программа тура по дням

1 день

Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и парк Бэйхай

Встречаемся и отправляемся на площадь Тяньаньмэнь — важнейшее историческое место страны. Затем посетим Запретный город — бывшую резиденцию императоров династий Мин и Цин. Вы познакомитесь с устройством дворца, его архитектурой и историей китайской монархии.

После прогуляемся по парку Бэйхай — одному из старейших императорских парков Пекина с озером, павильонами и традиционными садами.

Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и парк БэйхайПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город и парк БэйхайПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город и парк БэйхайПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город и парк БэйхайПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город и парк Бэйхай
2 день

Храм Неба, Летний дворец и Олимпийский парк

После завтрака посетим храм Неба — главный храмовый комплекс Пекина, где императоры совершали ритуалы во имя хорошего урожая и благополучия страны.

Далее состоится пешая экскурсия по территории Летнего дворца — загородной резиденции китайских правителей с озером Куньмин, павильонами, мостами и садами. Во время прогулки вы познакомитесь с историей императорской семьи и особенностями китайского садово-паркового искусства.

Затем отправимся в Олимпийский парк. Вы увидите современные спортивные сооружения, построенные к Олимпийским играм 2008 года.

Храм Неба, Летний дворец и Олимпийский паркХрам Неба, Летний дворец и Олимпийский паркХрам Неба, Летний дворец и Олимпийский паркХрам Неба, Летний дворец и Олимпийский паркХрам Неба, Летний дворец и Олимпийский паркХрам Неба, Летний дворец и Олимпийский парк
3 день

Великая Китайская стена и гробницы династии Мин

В этот день вас ждёт поездка к Великой Китайской стене — одному из главных символов Китая и крупнейшему оборонительному сооружению в мире. Вы прогуляетесь по участку стены и узнаете о её строительстве, назначении и роли в истории страны.

После посетим усыпальницы императоров династии Мин — масштабный мемориальный комплекс, где похоронены правители одной из самых влиятельных династий Китая.

Великая Китайская стена и гробницы династии МинВеликая Китайская стена и гробницы династии МинВеликая Китайская стена и гробницы династии МинВеликая Китайская стена и гробницы династии МинВеликая Китайская стена и гробницы династии МинВеликая Китайская стена и гробницы династии Мин

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет$1260
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды по программе
  • Трансферы
  • Русскоязычный гид
  • Входные билеты в основные достопримечательности
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Пекина и обратно
  • Обеды вне программы, ужины
  • Медицинская страховка
  • Услуги вне программы
  • 1-местное размещение - $120
  • Обратите внимание: стоимость тура указана при 6 участниках и зависит от количества человек в группе:
  • 1 человек (1 номер) - около $1580
  • 2 человека (1 номер) - около $1630
  • 3 человека (2 номера) - около $1820
  • 4 человека (2 номера) - около $1999
  • 5 человек (3 номера) - около $2380
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин, 12:00
Завершение: Пекин, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шура
Шура — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 21 туриста
Я опытный русскоязычный и китайский гид, работаю с 2018 года. За это время я обслужил почти 2000 туристов из России и других стран. Я окончил университет иностранных языков, свободно говорю
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как на русском, так и на китайском языках. Составляю индивидуальный маршрут для каждого гостя, позволяя не только увидеть самые знаковые достопримечательности, но и глубже понять культуру и историю. Будь то групповой тур или индивидуальный маршрут, я предоставляю профессиональных русскоязычных гидов и организую эффективную и комфортную поездку.

Тур входит в следующие категории Пекина

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