Встречаемся и отправляемся на площадь Тяньаньмэнь — важнейшее историческое место страны. Затем посетим Запретный город — бывшую резиденцию императоров династий Мин и Цин. Вы познакомитесь с устройством дворца, его архитектурой и историей китайской монархии.

После прогуляемся по парку Бэйхай — одному из старейших императорских парков Пекина с озером, павильонами и традиционными садами.