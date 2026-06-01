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Гранд-тур по многоликому Китаю: Сиань, Чжанцзяцзе, Фэнхуан, Гуйлинь и Пекин

Терракотовая армия, скалы из «Аватара», Великая стена, сплав на плотах и рыбалка с бакланами
В этом путешествии Китай раскроется вам ярко, масштабно, на контрастах.

В Сиане вы увидите Терракотовую армию — тысячи воинов с неповторимыми чертами, доспехами и оружием, готовых в любой миг ожить и
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защитить первого императора Китая.

В нацпарке «Чжанцзяцзе» почувствуете себя на планете Пандора, любуясь парящими в тумане скалами «Аватара», и пройдёте по стеклянному мосту над пропастью.

В Фэнхуане словно перенесётесь в прошлое среди изящных домиков со сваями, резными карнизами и черепичными крышами, что отражаются в воде.

В окружении гор Яншо проскользите на бамбуковом плоту, наблюдая за рыбаками в конических шляпах и их обученными бакланами, то и дело ныряющими за рыбой.

В Пекине познакомитесь с имперским наследием и посетите визитную карточку Поднебесной — Великую Китайскую стену.

Мы уверены, после этой поездки древняя страна перестанет быть чем-то далёким и непонятным, а станет местом, куда захочется вернуться.

Гранд-тур по многоликому Китаю: Сиань, Чжанцзяцзе, Фэнхуан, Гуйлинь и Пекин
Гранд-тур по многоликому Китаю: Сиань, Чжанцзяцзе, Фэнхуан, Гуйлинь и Пекин
Гранд-тур по многоликому Китаю: Сиань, Чжанцзяцзе, Фэнхуан, Гуйлинь и Пекин

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Китай

Встретим вас по прибытии в Пекин и на поезде поедем в Сиань (5–7 ч). Вечером — заселение в отель, отдых.

Добро пожаловать в Китай
2 день

Центр Сианя

На прогулке по историческому центру увидим символы города — Барабанную башню и колокольню. Пройдём по древней крепостной стене, посетим Музей каменных стел, где прошлое Китая застыло в камне. Пообедаем в национальном ресторане или мусульманском квартале. Вечером сходим на эффектное театральное шоу с яркими костюмами и традиционной музыкой (по желанию, за доплату).

Центр СианяЦентр СианяЦентр СианяЦентр СианяЦентр СианяЦентр Сианя
3 день

Терракотовая армия

Отправимся на встречу с Терракотовой армией — тысячами глиняных воинов, которые охраняют покой первого императора Китая. Далее — свободное время, для желающих — атмосферная экскурсия «Ночной Сиань» (бесплатно).

Терракотовая армияТерракотовая армияТерракотовая армияТерракотовая армияТерракотовая армияТерракотовая армия
4 день

Перелёт в Чжанцзяцзе

До полудня — свободное время. Затем — рейс в Чжанцзяцзе (1,5 ч), размещение в номерах, отдых.

5 день

Национальный парк «Чжанцзяцзе»

Целый день проведём на природе. Побываем в нацпарке «Чжанцзяцзе» среди утопающих в туманах столбов, ручьёв и троп. Увидим те самые парящие скалы из фильма «Аватар». Будем много гулять и любоваться окружающими пейзажами, большие расстояния преодолеем на транспорте. Вечером сходим на свето-музыкальное шоу «72 башни» (по желанию, за доплату).

Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»
6 день

Пещера Жёлтого Дракона, стеклянный мост, световое шоу

Продолжим исследовать окрестности Чжанцзяцзе. Рассмотрим сталактиты и подземные реки в пещере Жёлтого Дракона. Пройдём по стеклянному мосту над пропастью — умопомрачительные виды и незабываемые эмоции обеспечены! Вечером посмотрим шоу у пещеры: игра света, тени и звука превращает природные формы в нечно фантастическое.

Пещера Жёлтого Дракона, стеклянный мост, световое шоуПещера Жёлтого Дракона, стеклянный мост, световое шоуПещера Жёлтого Дракона, стеклянный мост, световое шоуПещера Жёлтого Дракона, стеклянный мост, световое шоуПещера Жёлтого Дракона, стеклянный мост, световое шоуПещера Жёлтого Дракона, стеклянный мост, световое шоуПещера Жёлтого Дракона, стеклянный мост, световое шоуПещера Жёлтого Дракона, стеклянный мост, световое шоу
7 день

Город на воде - Фэнхуан

Съездим в один из самых атмосферных городов Китая. В Фэнхуане старинные дома на сваях отражаются в воде, узкие улочки наполнены ароматами еды, а время будто остановилось столетия назад. Вечером, когда включается подсветка, всё становится ещё более сказочным.

Увидим реку с набережными и лодками, ремесленные лавки, яркий мост, крепостную стену с воротами, пагоду Ваньмин и дом писателя Шэнь Цунвэня. На обед попробуем блюда региона: утку с кровяной колбасой, лапшу, рис.

Город на воде - ФэнхуанГород на воде - ФэнхуанГород на воде - ФэнхуанГород на воде - ФэнхуанГород на воде - ФэнхуанГород на воде - Фэнхуан
8 день

Поезд в Гуйлинь

Сегодня — ж/д переезд в Гуйлинь (7 ч), вечер в отеле.

9 день

Природа и архитектура Гуйлиня

Это будет колоритный день в китайской глубинке. На улочках древнего Дасю рассмотрим традиционную архитектуру, посетим дворец Цзиньцзянских принцев, в котором проживали 14 наследников династии Мин. С горы Фубошань полюбуемся панорамами Гуйлиня и реки, а в пещере Тростниковой флейты увидим причудливые сталактиты в подсветке.

Природа и архитектура ГуйлиняПрирода и архитектура ГуйлиняПрирода и архитектура ГуйлиняПрирода и архитектура Гуйлиня
10 день

Сплав на бамбуковых плотах, рыбалка с бакланами

Приготовьтесь, нас ждёт невероятное приключение — сплав на бамбуковых плотах в окружении карстовых холмов Яншо (3 ч). На маршруте понаблюдаем за традиционной рыбалкой с бакланами (по возможности). Вечером — представление под открытым небом, где сцена — это река, а декорации — горы (по желанию).

Сплав на бамбуковых плотах, рыбалка с бакланамиСплав на бамбуковых плотах, рыбалка с бакланамиСплав на бамбуковых плотах, рыбалка с бакланамиСплав на бамбуковых плотах, рыбалка с бакланами
11 день

Свободный день

Время для самостоятельных прогулок. По желанию и за доплату — экскурсия по древнему городу или фотосессия в национальном костюме.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
12 день

Возвращение в столицу

После завтрака — вылет в Пекин (3 ч). Если захотите, немного прогуляемся по Старому городу. Осмотрим традиционные домики, озеро Хоухай, сувенирные лавки, поужинаем уткой по-пекински.

Возвращение в столицуВозвращение в столицуВозвращение в столицу
13 день

Главное в Пекине: Запретный город Гугун, парк Цзиншань, храм Юнхэгун

Погрузимся в историю и контрасты столицы. Посетим Запретный город Гугун — резиденцию императоров династий Мин и Цин. Погуляем по парку Цзиншань с панорамами старого Пекина и дворцового комплекса. Зайдём в ламаистский храм Юнхэгун, сперва бывший резиденцией евнухов, а затем монархов. На рынке попробуем уличную еду и приобретём сувениры.

Главное в Пекине: Запретный город Гугун, парк Цзиншань, храм ЮнхэгунГлавное в Пекине: Запретный город Гугун, парк Цзиншань, храм ЮнхэгунГлавное в Пекине: Запретный город Гугун, парк Цзиншань, храм ЮнхэгунГлавное в Пекине: Запретный город Гугун, парк Цзиншань, храм Юнхэгун
14 день

Великая Китайская стена, храм Неба

Отправимся к визитной карточке Китая — Великой стене, веками защищавшей империю. По возвращении в Пекин заглянем в храм Неба — главный сакральный центр правителей, где просили о хорошем урожае, процветании государства, защите народа и гармонии мира.

Великая Китайская стена, храм НебаВеликая Китайская стена, храм НебаВеликая Китайская стена, храм НебаВеликая Китайская стена, храм Неба
15 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Ребёнок 6–12 лет (с двумя взрослыми в номере)149 000 ₽
1-местное проживание328 000 ₽
За одного при 2-местном размещении249 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту, включая 2 ж/д переезда и 2 внутренних перелёта
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Все основные экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Пекин и обратно в ваш город - от 69 000 ₽
  • Обеды, ужины - от 350 ₽ за один
  • Входные билеты - 20 000 ₽ за все
  • 1-местное проживание - 328 000 ₽
  • Дополнительные экскурсии:
  • Сплав по реке - от 5000 ₽
  • Световые шоу - от 3500 ₽
  • Поездка в Фэнхуан - по запросу
Место начала и завершения?
Аэропорт Пекина, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 65 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый выезд — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
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что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем поездки для коротких, сильных и ярких авантюр!

Тур входит в следующие категории Пекина

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