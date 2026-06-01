Съездим в один из самых атмосферных городов Китая. В Фэнхуане старинные дома на сваях отражаются в воде, узкие улочки наполнены ароматами еды, а время будто остановилось столетия назад. Вечером, когда включается подсветка, всё становится ещё более сказочным.

Увидим реку с набережными и лодками, ремесленные лавки, яркий мост, крепостную стену с воротами, пагоду Ваньмин и дом писателя Шэнь Цунвэня. На обед попробуем блюда региона: утку с кровяной колбасой, лапшу, рис.