В Сиане вы увидите Терракотовую армию — тысячи воинов с неповторимыми чертами, доспехами и оружием, готовых в любой миг ожить и
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 6+
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Китай
Встретим вас по прибытии в Пекин и на поезде поедем в Сиань (5–7 ч). Вечером — заселение в отель, отдых.
Центр Сианя
На прогулке по историческому центру увидим символы города — Барабанную башню и колокольню. Пройдём по древней крепостной стене, посетим Музей каменных стел, где прошлое Китая застыло в камне. Пообедаем в национальном ресторане или мусульманском квартале. Вечером сходим на эффектное театральное шоу с яркими костюмами и традиционной музыкой (по желанию, за доплату).
Терракотовая армия
Отправимся на встречу с Терракотовой армией — тысячами глиняных воинов, которые охраняют покой первого императора Китая. Далее — свободное время, для желающих — атмосферная экскурсия «Ночной Сиань» (бесплатно).
Перелёт в Чжанцзяцзе
До полудня — свободное время. Затем — рейс в Чжанцзяцзе (1,5 ч), размещение в номерах, отдых.
Национальный парк «Чжанцзяцзе»
Целый день проведём на природе. Побываем в нацпарке «Чжанцзяцзе» среди утопающих в туманах столбов, ручьёв и троп. Увидим те самые парящие скалы из фильма «Аватар». Будем много гулять и любоваться окружающими пейзажами, большие расстояния преодолеем на транспорте. Вечером сходим на свето-музыкальное шоу «72 башни» (по желанию, за доплату).
Пещера Жёлтого Дракона, стеклянный мост, световое шоу
Продолжим исследовать окрестности Чжанцзяцзе. Рассмотрим сталактиты и подземные реки в пещере Жёлтого Дракона. Пройдём по стеклянному мосту над пропастью — умопомрачительные виды и незабываемые эмоции обеспечены! Вечером посмотрим шоу у пещеры: игра света, тени и звука превращает природные формы в нечно фантастическое.
Город на воде - Фэнхуан
Съездим в один из самых атмосферных городов Китая. В Фэнхуане старинные дома на сваях отражаются в воде, узкие улочки наполнены ароматами еды, а время будто остановилось столетия назад. Вечером, когда включается подсветка, всё становится ещё более сказочным.
Увидим реку с набережными и лодками, ремесленные лавки, яркий мост, крепостную стену с воротами, пагоду Ваньмин и дом писателя Шэнь Цунвэня. На обед попробуем блюда региона: утку с кровяной колбасой, лапшу, рис.
Поезд в Гуйлинь
Сегодня — ж/д переезд в Гуйлинь (7 ч), вечер в отеле.
Природа и архитектура Гуйлиня
Это будет колоритный день в китайской глубинке. На улочках древнего Дасю рассмотрим традиционную архитектуру, посетим дворец Цзиньцзянских принцев, в котором проживали 14 наследников династии Мин. С горы Фубошань полюбуемся панорамами Гуйлиня и реки, а в пещере Тростниковой флейты увидим причудливые сталактиты в подсветке.
Сплав на бамбуковых плотах, рыбалка с бакланами
Приготовьтесь, нас ждёт невероятное приключение — сплав на бамбуковых плотах в окружении карстовых холмов Яншо (3 ч). На маршруте понаблюдаем за традиционной рыбалкой с бакланами (по возможности). Вечером — представление под открытым небом, где сцена — это река, а декорации — горы (по желанию).
Свободный день
Время для самостоятельных прогулок. По желанию и за доплату — экскурсия по древнему городу или фотосессия в национальном костюме.
Возвращение в столицу
После завтрака — вылет в Пекин (3 ч). Если захотите, немного прогуляемся по Старому городу. Осмотрим традиционные домики, озеро Хоухай, сувенирные лавки, поужинаем уткой по-пекински.
Главное в Пекине: Запретный город Гугун, парк Цзиншань, храм Юнхэгун
Погрузимся в историю и контрасты столицы. Посетим Запретный город Гугун — резиденцию императоров династий Мин и Цин. Погуляем по парку Цзиншань с панорамами старого Пекина и дворцового комплекса. Зайдём в ламаистский храм Юнхэгун, сперва бывший резиденцией евнухов, а затем монархов. На рынке попробуем уличную еду и приобретём сувениры.
Великая Китайская стена, храм Неба
Отправимся к визитной карточке Китая — Великой стене, веками защищавшей империю. По возвращении в Пекин заглянем в храм Неба — главный сакральный центр правителей, где просили о хорошем урожае, процветании государства, защите народа и гармонии мира.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Ребёнок 6–12 лет (с двумя взрослыми в номере)
|149 000 ₽
|1-местное проживание
|328 000 ₽
|За одного при 2-местном размещении
|249 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту, включая 2 ж/д переезда и 2 внутренних перелёта
- Услуги гида-сопровождающего
- Все основные экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Пекин и обратно в ваш город - от 69 000 ₽
- Обеды, ужины - от 350 ₽ за один
- Входные билеты - 20 000 ₽ за все
- 1-местное проживание - 328 000 ₽
- Дополнительные экскурсии:
- Сплав по реке - от 5000 ₽
- Световые шоу - от 3500 ₽
- Поездка в Фэнхуан - по запросу