Описание тура
Ты просыпаешься — И твои мечты становятся явью
— Пекин: классика + современность
Universal Studios. Ты внутри блокбастера. Вокруг — аттракционы, которые дышат, спецэффекты без дублей. Ты не зритель. Ты — тот, кто бежит через кадр.
— Чунцин: САМЫЙ большой город в мире! Киберпанк и урбан-адреналин
Город — декорация к киберпанк-триллеру. Неон стекает по зданиям, поезда проходят сквозь жилые башни, улочки пропахшие сочными баодзы. Любой поворот ведёт в новую сцену, из фильма про будущее
— Чжанцзяцзе: природа, которая ломает реальность
Ты стоишь на скале, которая зависла в облаках. Под тобой — мир «Аватара», только настоящий. Ветер говорит на языке, которого ты не знаешь, но ты всё понимаешь. Ты не путешествуешь. Ты играешь главную Камера, мотор, Китай
Программа тура по дням
ПЕКИН: ВХОД В ИГРУ
Ты прилетаешь в Китай — и без раскачки сразу попадаешь в другую реальность.
После встречи в аэропорту — быстрое заселение и сразу в эпицентр развлечений.
В 15:00 выезд в Universal — это не просто парк, это портал.
Хогвартс, аттракционы и ощущение, что ты уже в Фильме
ВЕЛИКАЯ СТЕНА И ГОРОД КОНТРАСТОВ
Ранний выезд — чтобы поймать Великую стену без толп.
Поднимаемся на один из самых красивых участков — Mutianyu.
Здесь ты не просто смотришь — ты идёшь по истории.
После — резкий контраст: индустриальный арт-квартал 798.
Граффити, бетон, галереи и атмосфера современного Китая.
Вечером — ужин с легендарной пекинской уткой.
И ранний отбой — впереди перелёт и смена реальности.
ЧУНЦИН: ГОРОД ИЗ БУДУЩЕГО
Перелёт в Чунцин — и ощущение, что ты попал в киберпанк-фильм.
Первое знакомство — центр города.
Днем Поезд проезжающий сквозь здание
Вечером — Hongyadong: многоуровневый город, утопающий в неоне. И Skywalk в Ruffles
Это тот самый Китай, который ты видел в TikTok и фильмах.
ГОРОД, ГДЕ КАЖДЫЙ ПОВОРОТ - НОВЫЙ СЮЖЕТ
Сегодня — урбан-исследование.
Сначала — Shibati - Древний колорит
Дальше — индустриальные кластеры, бетон и эстетика урбан-хаоса.
После - Переправляемся на канатке на Nanbin Road, и снимаем вирусные видео на мотоциклах
Это день про атмосферу: многоуровневые дороги, лестницы, мосты и ощущение, что город живёт в 3D.
АДРЕНАЛИН И НОЧНОЙ ЧУНЦИН
Днём — смотровые площадки и скрытые локации.
Ночной Чунцин — это неон, мосты, тоннели и идеальные кадры. И Знаменитые Ночные клубы на 9th Street
Этот день — кульминация урбан-части путешествия
ПЕРЕХОД В ДРУГОЙ МИР
Выселяемся — скоростной поезд.
Ты покидаешь мегаполис и отправляешься в природу.
Заселение в Улинъюань — базу у гор Аватара.
Вечером — необычный архитектурный комплекс с подсветкой - 72 Wonder Tower
Мягкий переход от киберпанка к природе.
ГОРЫ АВАТАРА
Ранний старт — чтобы увидеть горы в тумане.
Это не просто парк — это другая планета.
Скалы, висящие в воздухе, туман и ощущение нереальности.
Ты гуляешь среди тех самых пейзажей, вдохновивших «Аватар».
Вечер — свободный.
Можно просто выдохнуть и переварить увиденное.
ДЕНЬ ЭКСТРИМА
Сегодня максимум адреналина
Стеклянный мост над каньоном — первый вызов.
Под ногами — пустота.
Дальше — зиплайн, спуски, прогулка по ущелью и лодка.
Это самый насыщенный день по эмоциям.
По желанию — вертолёт для съёмок сверху.
НЕБЕСНЫЕ ВРАТА
Финальный вау-день.
Подъём на гору Тяньмэнь - одна из самых длинных канаток в мире.
Дорога с 99 поворотами, стеклянные тропы и лестница к небесным вратам
Это место даёт ощущение масштаба и завершённости путешествия.
Вечер свободный.
Последний шанс просто пожить в этом моменте.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Спокойный выезд до 12:00.
Трансфер в аэропорт или на поезд.
Этот маршрут построен на контрасте:
— Пекин: классика + современность
— Чунцин: киберпанк и урбан-адреналин
— Чжанцзяцзе: природа, которая ломает реальность
Это не просто поездка — это смена миров.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Все трансферы и перелёты внутри тура
- Проживание в отелях на всё время тура
- Сопровождение гида 24/7
- Завтраки в отелях
- Входные Билеты во Все парки
- Трансфер в Аэропорт или Вокзал в день выселения
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Пекин и обратно
- Обеды, ужины / 1.500-3.000 в день
- Дополнительные трансферы
- Дополнительные личные затраты в парках
- Дополнительные личные траты