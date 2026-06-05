Мои заказы

Китай 3 мира: от улочек Хогвартса, Великой стены до Небоскрёбов и гор Аватара

Ты просыпаешься - И твои мечты становятся явью
Китай 3 мира: от улочек Хогвартса, Великой стены до Небоскрёбов и гор АватараФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Китай 3 мира: от улочек Хогвартса, Великой стены до Небоскрёбов и гор АватараФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Китай 3 мира: от улочек Хогвартса, Великой стены до Небоскрёбов и гор АватараФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Ты просыпаешься — И твои мечты становятся явью

— Пекин: классика + современность

Universal Studios. Ты внутри блокбастера. Вокруг — аттракционы, которые дышат, спецэффекты без дублей. Ты не зритель. Ты — тот, кто бежит через кадр.

— Чунцин: САМЫЙ большой город в мире! Киберпанк и урбан-адреналин

Город — декорация к киберпанк-триллеру. Неон стекает по зданиям, поезда проходят сквозь жилые башни, улочки пропахшие сочными баодзы. Любой поворот ведёт в новую сцену, из фильма про будущее

— Чжанцзяцзе: природа, которая ломает реальность

Ты стоишь на скале, которая зависла в облаках. Под тобой — мир «Аватара», только настоящий. Ветер говорит на языке, которого ты не знаешь, но ты всё понимаешь. Ты не путешествуешь. Ты играешь главную Камера, мотор, Китай

Программа тура по дням

1 день

ПЕКИН: ВХОД В ИГРУ

Ты прилетаешь в Китай — и без раскачки сразу попадаешь в другую реальность.

После встречи в аэропорту — быстрое заселение и сразу в эпицентр развлечений.

В 15:00 выезд в Universal — это не просто парк, это портал.

Хогвартс, аттракционы и ощущение, что ты уже в Фильме

ПЕКИН: ВХОД В ИГРУПЕКИН: ВХОД В ИГРУПЕКИН: ВХОД В ИГРУ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

ВЕЛИКАЯ СТЕНА И ГОРОД КОНТРАСТОВ

Ранний выезд — чтобы поймать Великую стену без толп.

Поднимаемся на один из самых красивых участков — Mutianyu.

Здесь ты не просто смотришь — ты идёшь по истории.

После — резкий контраст: индустриальный арт-квартал 798.

Граффити, бетон, галереи и атмосфера современного Китая.

Вечером — ужин с легендарной пекинской уткой.

И ранний отбой — впереди перелёт и смена реальности.

ВЕЛИКАЯ СТЕНА И ГОРОД КОНТРАСТОВВЕЛИКАЯ СТЕНА И ГОРОД КОНТРАСТОВ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

ЧУНЦИН: ГОРОД ИЗ БУДУЩЕГО

Перелёт в Чунцин — и ощущение, что ты попал в киберпанк-фильм.

Первое знакомство — центр города.

Днем Поезд проезжающий сквозь здание

Вечером — Hongyadong: многоуровневый город, утопающий в неоне. И Skywalk в Ruffles

Это тот самый Китай, который ты видел в TikTok и фильмах.

ЧУНЦИН: ГОРОД ИЗ БУДУЩЕГОЧУНЦИН: ГОРОД ИЗ БУДУЩЕГО
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

ГОРОД, ГДЕ КАЖДЫЙ ПОВОРОТ - НОВЫЙ СЮЖЕТ

Сегодня — урбан-исследование.

Сначала — Shibati - Древний колорит

Дальше — индустриальные кластеры, бетон и эстетика урбан-хаоса.

После - Переправляемся на канатке на Nanbin Road, и снимаем вирусные видео на мотоциклах

Это день про атмосферу: многоуровневые дороги, лестницы, мосты и ощущение, что город живёт в 3D.

ГОРОД, ГДЕ КАЖДЫЙ ПОВОРОТ - НОВЫЙ СЮЖЕТГОРОД, ГДЕ КАЖДЫЙ ПОВОРОТ - НОВЫЙ СЮЖЕТ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

АДРЕНАЛИН И НОЧНОЙ ЧУНЦИН

Днём — смотровые площадки и скрытые локации.

Ночной Чунцин — это неон, мосты, тоннели и идеальные кадры. И Знаменитые Ночные клубы на 9th Street

Этот день — кульминация урбан-части путешествия

АДРЕНАЛИН И НОЧНОЙ ЧУНЦИНАДРЕНАЛИН И НОЧНОЙ ЧУНЦИН
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

ПЕРЕХОД В ДРУГОЙ МИР

Выселяемся — скоростной поезд.

Ты покидаешь мегаполис и отправляешься в природу.

Заселение в Улинъюань — базу у гор Аватара.

Вечером — необычный архитектурный комплекс с подсветкой - 72 Wonder Tower

Мягкий переход от киберпанка к природе.

ПЕРЕХОД В ДРУГОЙ МИРПЕРЕХОД В ДРУГОЙ МИРПЕРЕХОД В ДРУГОЙ МИР
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

ГОРЫ АВАТАРА

Ранний старт — чтобы увидеть горы в тумане.

Это не просто парк — это другая планета.

Скалы, висящие в воздухе, туман и ощущение нереальности.

Ты гуляешь среди тех самых пейзажей, вдохновивших «Аватар».

Вечер — свободный.

Можно просто выдохнуть и переварить увиденное.

ГОРЫ АВАТАРАГОРЫ АВАТАРАГОРЫ АВАТАРА
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

ДЕНЬ ЭКСТРИМА

Сегодня максимум адреналина

Стеклянный мост над каньоном — первый вызов.

Под ногами — пустота.

Дальше — зиплайн, спуски, прогулка по ущелью и лодка.

Это самый насыщенный день по эмоциям.

По желанию — вертолёт для съёмок сверху.

ДЕНЬ ЭКСТРИМАДЕНЬ ЭКСТРИМАДЕНЬ ЭКСТРИМА
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

НЕБЕСНЫЕ ВРАТА

Финальный вау-день.

Подъём на гору Тяньмэнь - одна из самых длинных канаток в мире.

Дорога с 99 поворотами, стеклянные тропы и лестница к небесным вратам

Это место даёт ощущение масштаба и завершённости путешествия.

Вечер свободный.

Последний шанс просто пожить в этом моменте.

НЕБЕСНЫЕ ВРАТАНЕБЕСНЫЕ ВРАТАНЕБЕСНЫЕ ВРАТА
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Спокойный выезд до 12:00.

Трансфер в аэропорт или на поезд.

Этот маршрут построен на контрасте:

— Пекин: классика + современность

— Чунцин: киберпанк и урбан-адреналин

— Чжанцзяцзе: природа, которая ломает реальность

Это не просто поездка — это смена миров.

ВОЗВРАЩЕНИЕВОЗВРАЩЕНИЕ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту
  • Все трансферы и перелёты внутри тура
  • Проживание в отелях на всё время тура
  • Сопровождение гида 24/7
  • Завтраки в отелях
  • Входные Билеты во Все парки
  • Трансфер в Аэропорт или Вокзал в день выселения
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Пекин и обратно
  • Обеды, ужины / 1.500-3.000 в день
  • Дополнительные трансферы
  • Дополнительные личные затраты в парках
  • Дополнительные личные траты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Тигран
Тигран — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я давно в теме путешествий по Юго-Восточной Азии, особенно по Китаю — жил там больше 3 лет, поэтому знаю страну изнутри, а не по гуглу. Делаю авторские туры, где не просто
читать дальшеуменьшить

«посмотреть», а реально прочувствовать место. Со мной обычно много движения: ходим, смотрим, ловим виды и не сидим на месте. Будет и адреналин, и моменты, когда просто стоишь и офигеваешь от того, где ты оказался. Я показываю места, куда сам когда-то дошёл и понял: вот это надо видеть. Без лишнего пафоса — просто хороший маршрут, нормальная компания и сильные впечатления.

Тур входит в следующие категории Пекина

Похожие туры на «Китай 3 мира: от улочек Хогвартса, Великой стены до Небоскрёбов и гор Аватара»

Тур в Китай для всей семьи: Шаолинь, скалы из «Аватара», Терракотовая армия, яркие шоу и отели 5
На машине
10 дней
6 отзывов
Тур в Китай для всей семьи: Шаолинь, скалы из «Аватара», Терракотовая армия, яркие шоу и отели 5
Побывать в 5 городах, увидеть парящие горы, пройти по Жемчужной реке и отведать местных блюд
Начало: Аэропорт Пекина, 9:50
4 июл в 08:00
8 авг в 08:00
$3905 за человека
Китай без границ: гранд-тур по знаковым и малоизвестным локациям страны с танцевальным шоу
15 дней
6 отзывов
Китай без границ: гранд-тур по знаковым и малоизвестным локациям страны с танцевальным шоу
Пройти по Великой Китайской стене, увидеть Терракотовую армию и побывать в Шаолиньском монастыре
Начало: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего п...
12 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$3450 за человека
Большое путешествие по главным местам Китая: Пекин, Шанхай, горы Аватара
На машине
10 дней
Большое путешествие по главным местам Китая: Пекин, Шанхай, горы Аватара
Увидеть Великую Китайскую стену, исследовать пещеру Жёлтого дракона и пройти по стеклянной тропе
Начало: Аэропорт Пекина, 12:00
Завтра в 08:00
7 июл в 08:00
180 000 ₽ за человека
Своей компанией по Китаю: Пекин, Шанхай и Чжуцзяцзяо, главные места и погружение в культуру
На машине
5 дней
Своей компанией по Китаю: Пекин, Шанхай и Чжуцзяцзяо, главные места и погружение в культуру
Посетить Великую Китайскую стену, побывать в Запретном городе и насладиться чайной церемонией
Начало: Пекин, ваш отель, 8:30
6 июл в 08:30
13 июл в 08:30
$2630 за всё до 4 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пекине
Все туры из Пекина
от 149 000 ₽ за человека