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Описание тура

Ты просыпаешься — И твои мечты становятся явью

— Пекин: классика + современность

Universal Studios. Ты внутри блокбастера. Вокруг — аттракционы, которые дышат, спецэффекты без дублей. Ты не зритель. Ты — тот, кто бежит через кадр.

— Чунцин: САМЫЙ большой город в мире! Киберпанк и урбан-адреналин

Город — декорация к киберпанк-триллеру. Неон стекает по зданиям, поезда проходят сквозь жилые башни, улочки пропахшие сочными баодзы. Любой поворот ведёт в новую сцену, из фильма про будущее

— Чжанцзяцзе: природа, которая ломает реальность

Ты стоишь на скале, которая зависла в облаках. Под тобой — мир «Аватара», только настоящий. Ветер говорит на языке, которого ты не знаешь, но ты всё понимаешь. Ты не путешествуешь. Ты играешь главную Камера, мотор, Китай