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быть организатором. Вы просто приезжаете. Маршрут, проживание, трансферы, гиды, рестораны и план Б уже продуманы. Мне важно, чтобы в поездке вам не приходилось снова держать всё на себе. К своему делу я пришла задолго до того, как создала первые авторские путешествия. Когда-то я выбрала профессию международника, потому что хотела видеть мир и понимать жизнь за пределами привычной среды. Позже отказалась от карьерной возможности, которая потребовала бы ограничить выезды. Для кого-то это компромисс. Для меня — отказ от важной части себя. Так дорога из личной страсти стала делом жизни. Я побывала более чем в 20 странах и давно перестала считать поездки коллекцией точек на карте. Для меня важнее не количество увиденного, а то, что останется с вами после путешествия: тишина Ладоги ранним утром, холодный воздух Баренцева моря, запах кофе в Стамбуле, тепло узбекского дома и мастерство людей, которые сохраняют ремесленные традиции. Хороший тур даёт увидеть главное и оставляет время, чтобы это прожить. Мой главный рабочий принцип появился после одной неудачной поездки. Я оказалась в отеле, где красивый маршрут не мог компенсировать бытовые неудобства. Тогда я сформулировала для себя концепцию: лучше уехать на три дня и действительно отдохнуть, чем провести неделю, преодолевая неудобства. Поэтому комфорт для меня — это не формальный статус отеля, а то, насколько спокойно и удобно вам будет в поездке. Это чистота, удобная кровать, заранее понятные бытовые условия, удачное расположение, надёжный трансфер, хороший завтрак, возможность согреться, выспаться и не решать вечером, как добраться до отеля. В сложных регионах мы выбираем лучшее из возможного и честно рассказываем, какие условия вас ждут. Но комфорт не должен стерилизовать место. Я не хочу заменять живую страну одинаковым отелем и обзорной экскурсией. Поэтому в маршрутах появляются пещерные отели, дома с историей, небольшие рестораны, локальные гиды, ремесленные мастерские, выходы на воду и дороги, куда не доезжают большие автобусы. Не ради экзотики, а чтобы за фасадом увидеть настоящую жизнь. Я не собираю программу по принципу «чем больше, тем лучше». Мы оставляем в ней воздух. Иногда будет ранний подъём — например, ради полёта на воздушном шаре или рассвета, который стоит увидеть именно в этот час. Иногда день окажется насыщенным, потому что расстояния диктует регион. Но в маршруте не должно быть бессмысленной гонки. Там, где нужен отдых, он заложен; там, где можно задержаться у моря, мы не будем вас торопить. Группы небольшие — до 7 человек. Такой формат позволяет быстрее собраться, гибче менять план, учитывать темп каждого, не ждать пол-автобуса и не чувствовать себя частью экскурсионного конвейера. В такой компании легче разговаривать, смеяться, молчать, садиться за один стол и оставаться собой. За каждым путешествием стоит команда гидов, координаторов, водителей, капитанов и локальных партнёров. Я собираю маршрут, выбираю людей и формат, проверяю логику программы и отвечаю за то, чтобы обещания в карточке совпали с тем, что происходит на месте. В конкретном туре группу может сопровождать член команды; мы заранее сообщаем, кто будет рядом с гостями. Моя работа часто начинается там, где гость ничего не замечает: сверить время прилёта, подумать о чемоданах, предупредить о погоде, подобрать экипировку, забронировать стол, договориться об альтернативе, если море закрыто, и быть на связи, когда планы меняются. Я считаю, что именно из этих невидимых решений и складывается ощущение «обо мне позаботились». Мне важно, чтобы в группе было спокойно и по-человечески. Наши путешествия выбирают соло-гости, подруги, пары и семьи — люди разного возраста и опыта, которым близки уважение к личным границам, хороший быт и интерес к миру. Здесь не нужно быть самым общительным, самым спортивным или доказывать, что вы «свой». Можно быть вместе и сохранять свой темп. Скорее всего, нам по пути, если вы хотите не просто увидеть новые места, а по-настоящему их прожить; цените хороший быт без показного статуса, небольшую компанию вместо шумной толпы и продуманный ритм вместо жёсткого графика. Я по-прежнему остаюсь путешественницей, а не только организатором. Люблю пробовать новое: выходить на воду, садиться в каяк, учиться танцам, смотреть на город с неожиданной стороны. Но главное для меня — момент, когда люди перестают проверять время и начинают просто смотреть вокруг. Именно ради этого я делаю путешествия. Чтобы вы вернулись не с ощущением, что снова всё держали на себе, а с чувством, что действительно были в отпуске. Расскажите мне в чате немного о вашей будущей поездке: с кем вы планируете путешествовать, какой темп вам близок, что для вас означает комфорт и чего вы точно не хотите. Я честно расскажу, какой маршрут подойдёт, где будут ранние подъёмы или активные участки, какие условия проживания и что можно изменить. Если поездка вам не подходит, я тоже скажу об этом прямо. Вам остаётся только выбрать путешествие. Обо всём остальном позаботимся мы.