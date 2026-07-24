Описание тура
Китай в восьми измерениях. Панды, город будущего, горы Аватара и Врата Небес. Частный тур для вашей компании.
Китай здесь раскрывается сразу в нескольких измерениях. Сначала — спокойный Чэнду, где среди бамбуковых рощ живут панды. Затем — многоуровневый Чунцин, который называют восьмимерным городом.
Дальше маршрут уходит к каменным аркам Улуна и парящим вершинам Чжанцзяцзе. Вы побываете в древнем Фужуне, где водопад проходит прямо сквозь улицы, и подниметесь к Вратам Небес на горе Тяньмэнь.
За 12 дней Китай будет меняться почти каждый день. Утро может начаться в тишине бамбуковых рощ, а вечер — под огнями неоновых набережных. Вы пройдёте под каменными сводами Улуна высотой до 200 метров, подниметесь к парящим скалам на лифте Байлун, окажетесь за водяной завесой в старинном городе и увидите спектакль на вращающейся сцене.
Финалом маршрута станет тёплый вечер в термальных источниках.
Путешествие проходит в частном формате — только для вашей семьи, пары или компании. На всём маршруте вас сопровождают русскоязычные гиды, которые говорят по-китайски и хорошо знают страну.
Между городами мы перемещаемся на скоростных поездах. Билеты, трансферы и посадки организованы заранее. Вы живёте в современных сетевых отелях международного уровня. Завтраки и ужины по программе, входные билеты и основные шоу включены.
Китайские приложения, вокзалы, меню, оплаты и бытовые вопросы остаются на стороне команды. Всё важное для поездки подготовлено заранее.
Кому подойдёт наш тур:
Тем, кто хочет путешествовать только со своими.
Вы едете своей компанией и сохраняете привычный круг общения на протяжении всего маршрута. Частный формат даёт больше свободы, внимания гида и возможности учитывать интересы каждого участника. Можно задержаться там, где особенно красиво, и выбирать комфортный темп без ощущения туристического потока.
Тем, кто хочет открыть Китай за пределами самых очевидных маршрутов.
Путешествие проходит через Сычуань, Чунцин и Чжанцзяцзе — регионы, где древние традиции, инженерный масштаб и фантастическая природа существуют рядом.
Вы увидите мировую столицу панд и футуристический Чунцин, где монорельс проходит сквозь жилой дом. Пройдёте под природными арками Улуна и окажетесь среди парящих гор Чжанцзяцзе. Отдельной главой станет Фужун — старинный город народа тудзя, построенный над водопадом.
Тем, кому важен насыщенный маршрут с комфортным ритмом.
В программе собраны природные парки, горные смотровые площадки, старые города, вечерние шоу и культурные впечатления. Между активными днями остаётся время на восстановление: чайная церемония, свободные часы, массаж по желанию и горячие источники.
Уровень нагрузки можно регулировать. К Вратам Небес ведут знаменитые 999 ступеней, также доступен подъём на эскалаторе.
Тем, кому важен высокий уровень проживания.
На маршруте — современные сетевые отели международного уровня с комфортными номерами, понятным сервисом и удобным расположением.
В Чэнду мы живём в Novotel рядом с Чуньси-роуд и кварталом Taikoo Li. В Чунцине — на набережной Наньбин. В Чжанцзяцзе — в Hampton by Hilton напротив станции канатной дороги на гору Тяньмэнь. Финальную ночь проводим в Holiday Inn Express в районе природных горячих источников.
По утрам вас ждут завтраки в формате шведского стола с азиатскими и привычными континентальными блюдами.
Тем, кого останавливает сложность самостоятельного путешествия по Китаю.
Китай требует понимания языка, приложений, оплат, вокзалов, билетов и ресторанной системы. Без знания китайского даже простые задачи могут занимать много времени.
Наши гиды свободно ориентируются в этой системе. Они сопровождают вас на вокзалах, помогают в ресторанах и магазинах, решают вопросы с билетами и оплатами, подсказывают по покупкам и дополнительным услугам.
Тем, кто хочет познакомиться с китайской кухней спокойно и с удовольствием.
В программу включены завтраки и ужины. Вам не придётся каждый вечер переводить меню, выяснять состав блюд или разбираться, как разделить общий счёт на весь стол.
Гиды помогут подобрать еду с учётом ваших предпочтений и сориентируют по уровню остроты. В маршруте сочетаются сычуаньская и чунцинская кухни, блюда народа тудзя и более привычные европейские варианты.
Почему именно с нами:
Путешествие, собранное как цельная история. Чэнду задаёт мягкое начало, затем масштаб постепенно растёт: многоуровневый Чунцин, природные арки Улуна, парящие горы Чжанцзяцзе, Врата Небес и Фужун над водопадом.
Впечатления, отобранные со смыслом. Иммерсивное шоу «Чунцин 1949», вечер в комплексе «72 таинственные башни», чайная церемония и культура народа тудзя помогают глубже почувствовать каждый регион.
Темп, в котором есть воздух. Активные дни сменяются спокойными паузами, свободным временем и возможностью восстановиться. Завершают путешествие горячие источники и утро без спешки перед вылетом.
Организация, которая остаётся за кадром. Гиды говорят по-китайски, знают местную систему и берут на себя общение, оплаты и возникающие вопросы. Все части маршрута заранее согласованы между собой, поэтому вам остаётся наслаждаться поездкой.
Если программа откликается — выбирайте удобные даты и нажимайте Забронировать. Остальное мы возьмём на себя.
- Чэнду в свете красных фонарей — начнём путешествие в старых кварталах города, среди узких переулков, ароматов сычуаньской кухни, чайных домов и вечерней музыки.
- Панды среди бамбуковых рощ — проведём день в крупнейшем центре по изучению и разведению больших панд, где взрослые животные и малыши живут среди зелени в среде, близкой к природной.
- Восьмимерный Чунцин — окажемся в городе, где улицы проходят на разных высотах, мосты соединяют небоскрёбы, а привычные представления об этажах и расстояниях перестают работать.
- Панорама Чунцина с набережной Наньбин — увидим вечерний мегаполис во всём масштабе: огни делового центра, мосты через реки и отражения небоскрёбов в воде.
- Монорельс сквозь жилой дом — побываем на станции Лицзыба и увидим один из самых узнаваемых инженерных символов современного Китая.
- Канатная дорога над Янцзы — пересечём реку над городом и посмотрим на Чунцин с высоты, где особенно хорошо читается его многоуровневая архитектура.
- Иммерсивное шоу «Чунцин 1949» — окажемся внутри масштабной постановки с вращающейся сценой, светом, музыкой и декорациями, которые окружают зрителей со всех сторон.
- Хунъядун в вечерней подсветке — пройдём по многоярусному комплексу над рекой, где традиционная архитектура соединяется с огнями современного Чунцина.
- Ночной Чунцин с воды — увидим город с реки, когда мосты, набережные и небоскрёбы складываются в единую световую панораму.
- Три природных моста Улуна — спустимся в долину гигантских каменных арок, созданных водой и временем среди отвесных скал и густой зелени.
- Ущелье Лоншуйся — пройдём под каменными сводами высотой до 200 метров, вдоль водопадов, узких троп и влажных скал, скрытых от яркого солнца.
- Старый город Цыцикоу — проведём день среди мощёных улиц, резных фасадов, храмов и тихих переулков исторического Чунцина.
- Китайская чайная церемония — познакомимся с ритуалом, в котором важны температура воды, посуда, аромат и спокойный темп беседы за чашкой чая.
- Скоростные поезда Китая — переедем между регионами на современных поездах и почувствуем масштаб страны через её точную, быструю и продуманную транспортную систему.
- «72 таинственные башни» — увидим огромный деревянный комплекс в вечерней подсветке, этнические представления народа тудзя и карнавал у огня.
- Парящие горы Чжанцзяцзе — окажемся среди тысяч каменных столбов, которые поднимаются над туманом и создают пейзаж, знакомый по миру «Аватара».
- Юаньцзяцзе над облаками — пройдём по смотровым площадкам одного из самых выразительных районов национального парка, где вершины словно отделены от земли.
- Лифт Байлун — поднимемся вдоль отвесной скалы на одном из самых известных горных лифтов Китая и увидим Чжанцзяцзе с новой высоты.
- Фужун над водопадом — прогуляемся по старинному городу народа тудзя, где деревянные дома стоят над обрывом, а вода проходит прямо сквозь городские улицы.
- Тропа за водяной завесой — пройдём за мощным потоком водопада в Фужуне и увидим старый город через прозрачную стену воды.
- Фужун в вечерних огнях — останемся до сумерек, когда деревянные дома, мосты и водопад загораются тёплой подсветкой.
- Гора Тяньмэнь — поднимемся из центра Чжанцзяцзе к вершине по длинной канатной дороге, проходящей над городом, лесами и горными склонами.
- Стеклянные тропы над пропастью — пройдём по прозрачным участкам маршрута вдоль отвесных склонов и увидим горные долины прямо под ногами.
- 999 ступеней к Вратам Небес — поднимемся к естественной арке Тяньмэньдун или выберем эскалатор, чтобы увидеть один из самых узнаваемых видов региона.
- Горячие источники Вэньцзяна — завершим маршрут среди десятков термальных бассейнов с водой разной температуры, зеленью и спокойной атмосферой загородного курорта.
- Китай через вкус — попробуем сычуаньскую и чунцинскую кухни, традиционный хого, блюда народа тудзя и региональные специалитеты в проверенных ресторанах.
- Китай в восьми измерениях — за 12 дней маршрут соединит бамбуковые рощи Чэнду, футуристический Чунцин, природные арки Улуна, горы Чжанцзяцзе, Фужун над водопадом и Врата Небес.
Программа тура по дням
Чэнду: мягкое начало большого пути
Самолёт приземляется в Чэнду, и большое путешествие начинается в одном из самых спокойных и атмосферных городов Китая.
В аэропорту вас ждёт русскоязычный гид, свободно говорящий по-китайски. Трансфер уже подан, номер подготовлен, а программа первого вечера выстроена с учётом времени прилёта и самочувствия вашей компании.
На ближайшие две ночи мы остановимся в Novotel Chengdu Chunxi Road — современном отеле международной сети в самом центре Чэнду. Рядом находятся пешеходная улица Чуньси-роуд, квартал Taikoo Li, рестораны, чайные и вечерние городские маршруты. После перелёта можно спокойно разместиться, принять душ, немного отдохнуть и почувствовать, что все дорожные вопросы уже остались позади.
Когда над городом зажигаются фонари, отправимся в старый Чэнду — в квартал Куаньчжай Сянцзы или на улицу Цзиньли у храма Ухоу. Узкие переулки постепенно наполняются тёплым светом, музыкой и ароматами сычуаньской кухни. За деревянными фасадами открываются чайные дома и маленькие дворики, на прилавках появляются пряности и традиционные сладости, а город складывается из деталей, которые хочется рассматривать без спешки.
Первый вечер станет знакомством с ритмом Чэнду. Здесь любят долго пить чай, встречаться за одним столом, гулять после заката и наслаждаться вкусом каждого блюда. Именно с этой спокойной, тёплой атмосферы начинается наш большой маршрут по Китаю.
На приветственном ужине попробуем кухню Сычуани. Гид поможет подобрать блюда под вкусы всех участников, объяснит состав, уровень остроты и местные сочетания. Ужин уже включён в программу, поэтому заказ, общение с рестораном, оплата и общий счёт будут организованы заранее. Вам останется выбрать, что хочется попробовать, и разделить первый вечер со своей компанией.
За столом обсудим предстоящие дни и важные детали маршрута. Впереди — панды среди бамбуковых рощ, многоуровневый Чунцин, каменные арки Улуна, парящие вершины Чжанцзяцзе, Фужун над водопадом и Врата Небес.
Так начинается Китай: с красных фонарей над старинными улицами, первого глотка чая и сычуаньских вкусов — и спокойного ощущения, что путешествие уже идёт своим чередом.
В колыбели панд среди бамбуковых рощ
Сегодня весь день принадлежит большим пандам — удивительным созданиям, которые давно стали одним из самых узнаваемых символов Китая.
После завтрака отправимся в Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding — известный центр сохранения, изучения и разведения больших панд. Его территория напоминает большой зелёный парк: лесные склоны, бамбуковые рощи, тенистые тропы и просторные зоны, созданные с учётом природной среды животных.
Приезжаем в первой половине дня, когда панды особенно активны. Взрослые устраиваются среди бамбука, выбирают лучшие стебли и неторопливо завтракают. Малыши карабкаются по деревянным конструкциям, играют друг с другом, теряют равновесие и снова упрямо лезут наверх.
Самое интересное — наблюдать за их характером. Одна панда может часами сохранять невозмутимость, другая ловко взбирается на ветки, третья устраивается спать в позе, которую невозможно было бы придумать специально. Каждый новый поворот тропы открывает ещё одну сцену, от которой трудно отвести взгляд.
Особенно много эмоций вызывают малыши. Они возятся друг с другом, исследуют ветки, учатся удерживать равновесие и регулярно оказываются там, куда явно не планировали попасть. Панды живут в собственном ритме, поэтому каждая встреча получается живой и непредсказуемой.
На знакомство с пандами оставлен полноценный день. Можно задержаться у особенно полюбившейся зоны, спокойно сделать фотографии и пройти маршрут в ритме вашей компании. Гид подскажет, где лучше начать прогулку, поможет сориентироваться на большой территории и расскажет о жизни панд, работе центра и программах по сохранению вида.
Этот день почти невозможно прожить без камеры в руках. Панды то невозмутимо выбирают бамбук, то забираются на ветки, играют, кувыркаются и устраиваются отдыхать в самых неожиданных позах. У вас будет достаточно времени, чтобы поймать в кадре их характер, забавные движения и спокойные сцены среди зелени, а также сделать фотографии на фоне бамбуковых рощ. Съёмка проходит со смотровых площадок и без вспышки, чтобы не нарушать привычный ритм животных.
Наблюдать за пандами безумно интересно: в них удивительно соединяются спокойствие, любопытство, упрямство и совершенно обезоруживающая непосредственность. Кажется, что вы уже рассмотрели всё, а через минуту одна из них делает что-то новое — и камера снова оказывается в руках.
Вечером вернёмся в город и отправимся на ужин в ресторан европейской кухни. После целого дня среди бамбуковых рощ приятно выбрать знакомые блюда, пересмотреть фотографии и ещё раз вспомнить самые забавные моменты.
Этот день останется в памяти тёплым, живым и очень настоящим — с шелестом бамбука, внимательными взглядами панд и часами, которые проходят незаметно рядом с ними.
Чунцин: первый вечер в восьмом измерении
Утро начнётся с переезда, который станет важной частью знакомства с современным Китаем. Все детали уже организованы: гид будет рядом на вокзале, поможет с посадкой и проведёт нас к началу новой главы путешествия.
Скоростной поезд доставит нас из Чэнду в Чунцин меньше чем за полтора часа.
За окном будут плавно сменяться зелёные равнины, небольшие города и холмистые пейзажи Сычуани. Поезд идёт почти бесшумно, скорость чувствуется только по быстро исчезающему горизонту — первое яркое напоминание о том, насколько технологично и точно устроены перемещения внутри Китая.
Чунцин появляется сразу во всём своём масштабе. Город поднимается по склонам, спускается к рекам и продолжается на нескольких уровнях одновременно. Дороги проходят над крышами, мосты соединяют целые районы на разной высоте, а одно и то же здание может начинаться у подножия холма и выходить к улице десятками этажей выше.
Именно поэтому Чунцин называют восьмимерным городом. Здесь пространство складывается слоями: под вами может идти поезд, над головой — автомобильная эстакада, впереди — мост через реку, а за ним уже поднимаются новые кварталы. Город хочется рассматривать медленно, каждый раз замечая ещё один уровень, который сначала оставался вне поля зрения.
После прибытия разместимся в Vienna International Hotel на набережной Наньбин. Современный отель расположен рядом с одной из самых красивых панорамных линий Чунцина. Панорамные окна, спокойные номера и удобное расположение позволят немного отдохнуть после дороги и подготовиться к первому вечеру в городе.
Ближе к сумеркам отправимся на прогулку по набережной Nanbin Road. Отсюда особенно красиво открывается противоположный берег с деловым районом Цзефанбэй, высотными зданиями, мостами и светящимися кварталами.
Сначала в воде появляются отдельные отражения, затем загораются целые фасады. Мосты вытягиваются над рекой световыми линиями, небоскрёбы собираются в плотный вертикальный силуэт, а город постепенно становится похожим на огромную живую декорацию.
Чунцин раскрывается именно вечером. Огни подчёркивают сложный рельеф, высоту зданий и глубину городского пространства. С набережной хорошо видно, как современная архитектура следует за горами и реками, создавая панораму, которую невозможно охватить одним взглядом.
Темп прогулки останется комфортным для вашей компании. Можно задержаться у понравившейся смотровой точки, спокойно сделать фотографии, посмотреть на движение лодок по реке и дождаться момента, когда ночной город загорается полностью.
Вечер продолжится за ужином в ресторане с видом на Чунцин. Гид поможет выбрать блюда, учтёт предпочтения участников и возьмёт на себя общение с рестораном. За окнами будут мерцать небоскрёбы, по воде — двигаться отражения, а над рекой — светиться мосты.
Так проходит первое знакомство с Чунцином: скорость китайских поездов, город на нескольких высотах, огни над водой и панорама, которая с каждой минутой становится всё глубже и масштабнее.
Монорельс, Янцзы и огни Хунъядуна
Сегодня Чунцин раскроется сразу на нескольких уровнях — от железной дороги внутри многоэтажного дома до вечерних кварталов, поднимающихся по склону над рекой.
Утро начнётся у станции Лицзыба, одного из самых узнаваемых мест города. Монорельс плавно входит прямо в жилое здание и через несколько секунд появляется с другой стороны. За движением поезда хочется наблюдать снова и снова: настолько точно эта сцена передаёт характер Чунцина, где архитектура, транспорт и горный рельеф существуют как единый сложный механизм.
У нас будет время выбрать хороший ракурс, дождаться следующего состава и спокойно сделать фотографии. Гид расскажет, как устроена станция внутри дома и почему для Чунцина такие инженерные решения стали естественной частью городской жизни.
Дальше поднимемся на канатную дорогу через Янцзы. Кабина медленно уходит от берега, и город раскрывается сверху: широкая река, мосты, плотные кварталы и высотные здания, уходящие вверх по склонам. С этой высоты особенно хорошо видно, почему Чунцин невозможно воспринимать как обычный плоский мегаполис.
Во второй половине дня нас ждёт иммерсивное шоу «Чунцин 1949». Оно проходит в специально построенном театре со сценой, вращающейся на 360 градусов. Декорации движутся вокруг зрительного зала, пространство постоянно меняется, а свет, музыка и актёры создают ощущение полного присутствия внутри истории.
Это одна из самых сильных культурных частей маршрута. Масштаб постановки, техническая точность и визуальные образы помогают почувствовать характер города через театр — собранно, глубоко и очень выразительно.
К вечеру отправимся на прогулку по набережной. Чунцин постепенно зажигается тысячами огней: мосты вытягиваются над водой световыми линиями, небоскрёбы отражаются в реках, а многоуровневые улицы становятся ещё объёмнее.
Финальной точкой станет Хунъядун — архитектурный комплекс, встроенный в крутой склон над рекой. Ярусы деревянных галерей, лестницы, балконы и крыши поднимаются один над другим, а вечерняя подсветка подчёркивает каждую линию здания. Здесь особенно ясно чувствуется, что Чунцин живёт сразу на нескольких высотах.
Темп дня останется комфортным для вашей компании. Между главными точками будет достаточно времени на фотографии, короткие паузы и возможность дольше задержаться там, где город особенно впечатлит.
Так проходит день, в котором Чунцин показывает свою суть: монорельс внутри дома, высота над Янцзы, театр с вращающейся сценой и Хунъядун, сияющий над водой.
Улун: в царстве каменных исполинов
После завтрака отправимся из Чунцина в Улун — горный карстовый район, природные ландшафты которого входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вода на протяжении тысячелетий создавала собственную архитектуру из известняка. По мере приближения городские кварталы сменятся зелёными склонами, глубокими долинами и скалами, среди которых скрываются природные мосты и ущелья.
Первой большой главой дня станет комплекс Трёх природных мостов. Огромные каменные арки поднимаются над долиной, соединяя отвесные стены и образуя проходы, по масштабу похожие на своды древнего собора. Снизу особенно хорошо чувствуется их высота: человек становится маленькой точкой среди камня, зелени и света, который пробивается сквозь широкие проёмы.
Маршрут проходит по дну долины. Над головой нависают многометровые своды, рядом струится вода, а скалы покрыты мхом и влажной растительностью. Каждый поворот открывает новую композицию: узкий проход между стенами, естественное окно в камне, водопад, уходящая вверх трещина или арка, за которой начинается следующая часть пути.
Здесь легко понять, почему Улун так часто напоминает декорации к большому приключенческому фильму. Пространство выглядит цельным и почти нереальным: камень, туман, вода и густая зелень складываются в мир, который словно существовал отдельно от человека.
Дальше отправимся в ущелье Лоншуйся. Тропа уводит глубже между известняковыми стенами, местами достигающими двухсот метров. Свет становится мягче, воздух — прохладнее, а звук воды сопровождает почти весь маршрут.
Внутри ущелья особенно впечатляет сама глубина пространства. Скалы сходятся высоко над головой, водопады спускаются по тёмному камню, а тропа проходит рядом с потоками и под естественными навесами. Здесь хочется идти медленнее, рассматривать фактуру стен и время от времени останавливаться, чтобы просто услышать воду и почувствовать масштаб места.
У нас будет достаточно времени для прогулки, фотографий и спокойных остановок в самых выразительных точках. Темп выстроим под вашу компанию: можно задержаться у понравившейся арки, выбрать удобный ритм на спусках и пройти маршрут без спешки.
К вечеру вернёмся в Чунцин. После прохлады ущелий, шума водопадов и каменных сводов особенно приятно снова увидеть огни города и собраться за совместным ужином.
Этот день запомнится ощущением глубины, прохладой каменных проходов и масштабом природных арок, под которыми хочется остановиться и долго смотреть вверх.
Чайный ритуал в сердце старого Чунцина
После нескольких насыщенных дней наступает время немного замедлиться и прожить Чунцин в другом ритме. Сегодня отправимся в старый город Цыцикоу, где за многоуровневыми развязками и неоновыми панорамами открывается более камерная сторона Китая.
Мощёные улицы ведут между деревянными домами эпох Мин и Цин. Над входами сохранились резные детали, под черепичными крышами работают небольшие лавки, чайные и семейные мастерские. В воздухе смешиваются ароматы чая, специй, выпечки и местных сладостей, а каждый переулок предлагает свой небольшой сюжет.
Цыцикоу хочется рассматривать медленно. Заглядывать во внутренние дворики, замечать старые вывески, выбирать керамику и чай, наблюдать, как хозяева лавок раскладывают товар и заваривают напитки для постоянных гостей. За главной улицей начинаются более тихие кварталы, где шаги звучат по камню, а городской шум остаётся где-то дальше.
Темп прогулки будет выстроен под вашу компанию. Можно задержаться у понравившейся мастерской, выбрать подарки, сделать фотографии на старых улицах или присесть в небольшом дворике. Гид поможет с покупками, переводом и общением с продавцами, расскажет об истории района и покажет переулки, которые легко пропустить во время самостоятельной прогулки.
Дальше поднимемся к тысячелетнему храму Баолунь, расположенному на холме над старым городом. По мере подъёма крыши Цыцикоу остаются внизу, а между деревьями постепенно появляется вид на реку и окружающие кварталы.
На территории храма царит особая тишина. Старые стены, черепичные крыши, зелень и мягкий свет создают пространство, в котором хочется говорить тише и никуда не торопиться. Со смотровой точки откроется панорама старого города и реки — тот редкий вид Чунцина, где масштаб уступает место деталям.
Главным событием дня станет китайская чайная церемония в традиционном чайном доме. Сначала мастер прогреет посуду, затем покажет, как раскрывается аромат чайного листа и почему для каждого сорта важны своя температура воды, время настаивания и форма чаши.
Чай здесь становится целой последовательностью движений: вода льётся тонкой струёй, крышка гайвани слегка касается края, над чашками поднимается пар, а вкус меняется с каждым новым проливом. Можно наблюдать, задавать вопросы, пробовать разные оттенки и постепенно замечать то, что в обычной чашке чая часто проходит незамеченным.
Церемония проходит в спокойном ритме вашей компании. Гид переведёт рассказ мастера, объяснит традиции и поможет разобраться в сортах. У вас будет время выбрать чай домой, рассмотреть посуду и сохранить несколько красивых кадров самого процесса.
После церемонии продолжим прогулку по Цыцикоу. К вечеру старые фасады становятся теплее в мягком свете, в чайных зажигаются фонари, а улицы наполняются ароматами ужина.
Вечер проведём в ресторане этого же исторического района. Попробуем блюда местной кухни и знаменитое китайское сливовое вино с мягким фруктовым ароматом. Гид поможет выбрать подходящие позиции, учтёт предпочтения вашей компании и заранее решит вопросы с заказом и оплатой.
Именно такие паузы помогают почувствовать Китай глубже и сохранить силы для следующих глав путешествия.
Огни 72 таинственных башен Чжанцзяцзе
Утром попрощаемся с Чунцином — городом мостов, высот и неоновых отражений — и отправимся дальше, к одной из самых ожидаемых частей путешествия. Впереди Чжанцзяцзе, мир каменных вершин, тумана и зелёных ущелий, который в следующие дни будет раскрываться перед нами постепенно.
На вокзале гид поможет с багажом, билетами и посадкой. Можно спокойно устраиваться у окна, вспоминать самые яркие моменты Чунцина и наблюдать, как за стеклом меняется Китай. Скоростной поезд идёт мягко и почти бесшумно, а плотные городские кварталы постепенно уступают место холмам, рекам и густой зелени.
Чем ближе Чжанцзяцзе, тем выразительнее становится пейзаж. На горизонте появляются горные очертания, склоны подступают ближе к железной дороге, над долинами собирается лёгкая дымка. Возникает приятное ощущение: совсем скоро мы увидим те самые вершины, ради которых сюда приезжают люди со всего мира.
Важно почувствовать масштаб этого места. Чжанцзяцзе — целый горный регион, внутри которого расположены несколько совершенно разных природных зон и маршрутов. Каменные столбы Улинъюаня, древний город над водопадом, гора Тяньмэнь и Врата Небес создают отдельные миры, и каждому из них мы посвятим своё время.
После прибытия разместимся в Hampton by Hilton в центральной части Чжанцзяцзе. Такое расположение позволит удобно добираться до главных точек региона. Гид поможет с заселением и всеми организационными вопросами, а после дороги останется время спокойно отдохнуть, переодеться и подготовиться к первому вечеру.
Когда начнут сгущаться сумерки, отправимся к комплексу «72 таинственные башни». Уже издалека станет виден его необычный силуэт: ярусы традиционных крыш поднимаются один над другим, деревянные галереи словно парят над землёй, а в центре здания открывается огромная арка.
Главная башня достигает 109,9 метра и считается самым высоким в мире зданием, созданным в форме традиционного свайного дома. Однако особенно выразительно комплекс выглядит с наступлением темноты.
В один момент башни вспыхивают сотнями огней. Свет подчёркивает изгибы крыш, деревянные балконы и огромный проём в центре здания. Музыка разносится по площади, в галереях зажигаются фонари, а весь комплекс превращается в живой вечерний город.
На открытых площадках начинаются представления народа тудзя: звучат барабаны, появляются танцоры в национальных костюмах, вокруг собираются гости. Затем зажигается большой костёр, и вечер постепенно становится общим праздником, где можно присоединиться к танцу, повторять движения за артистами и чувствовать себя частью происходящего.
Здесь не придётся следить за временем или искать нужную площадку самостоятельно. Гид поможет сориентироваться в большом комплексе, подскажет лучшие точки для фотографий и выстроит прогулку так, чтобы у вашей компании оставалось время и для представлений, и для спокойных пауз среди подсвеченных галерей.
Ужин проведём в Чжанцзяцзе, делясь первыми впечатлениями и предвкушая завтрашнюю встречу с горами. После насыщенного вечера вернёмся в отель отдыхать.
Знакомство с Чжанцзяцзе начинается среди огней 72 башен, музыки и тёплого вечернего света — с тихим предвкушением мира Аватара, который откроется перед нами уже завтра.
Среди парящих скал мира Аватара
Сегодня нас ждёт место, которое возникает в воображении при одном упоминании Чжанцзяцзе: тысячи каменных вершин, поднимающихся над зелёными ущельями и исчезающих в облаках. Это один из самых активных и впечатляющих дней маршрута, поэтому начнём его утром, когда впереди достаточно времени для неспешного знакомства с парком.
После завтрака отправимся в Национальный лесной парк Чжанцзяцзе, который входит в большую природную территорию Улинъюань — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь среди лесов возвышаются более трёх тысяч узких кварцито-песчаниковых столбов, а между ними скрываются ущелья, ручьи, водопады и естественные каменные мосты.
Уже по дороге к первой смотровой площадке пейзаж начинает меняться. Склоны становятся круче, деревья подступают ближе, а между ними всё чаще появляются тонкие каменные вершины. Сначала видны лишь отдельные скалы, затем пространство внезапно раскрывается — и перед вами возникает целый горный мир, уходящий далеко за горизонт.
Одним из самых ярких моментов станет подъём на стеклянном лифте Байлун, встроенном прямо в отвесную скалу. Первую часть пути кабина движется внутри горы, а затем перед прозрачными стенами неожиданно открываются зелёные долины и каменные столбы. За считанные мгновения вершины, которые только что возвышались над головой, оказываются почти на одном уровне с вами.
Наверху отправимся в район Юаньцзяцзе, где расположены одни из самых узнаваемых панорам Чжанцзяцзе. Узкие тропы проходят вдоль склонов и соединяют смотровые площадки, с которых горы открываются каждый раз по-разному: где-то они вырастают плотной стеной, где-то расходятся, оставляя между собой глубокие долины, а где-то отдельные вершины словно остаются висеть в воздухе.
Именно с пейзажами Юаньцзяцзе связывают визуальный образ летающих гор Пандоры из фильма «Аватар». Здесь легко понять, почему создателей фильма вдохновило это место: каменные столбы поднимаются из густого леса, туман скрывает их основания, а вершины кажутся отделёнными от земли.
На одной из площадок обязательно остановимся подольше. В таких местах хочется на несколько минут убрать телефон, прислушаться к тишине и просто смотреть, как облака движутся между скалами. Если день будет ясным, откроются десятки вершин и далёкие зелёные хребты. В лёгкой дымке пейзаж станет ещё более объёмным: одни скалы проявятся совсем рядом, другие растворятся вдали.
В течение дня будем перемещаться между разными участками парка, подниматься на канатных дорогах и выходить к новым смотровым точкам. Маршрут активный, но проходить его будем в комфортном ритме вашей компании. Гид поможет сориентироваться в большом парке, возьмёт на себя вопросы с внутренним транспортом и посадками, подскажет наиболее выразительные площадки и оставит достаточно времени для фотографий и спокойных остановок.
Здесь невозможно выбрать один главный вид. В памяти остаются отдельные мгновения: скала, исчезающая в облаке, тонкая тропа над зелёной долиной, кабина лифта у отвесной стены и вершины, которые будто парят над лесом.
К вечеру вернёмся в город и соберёмся за ужином. После такого дня особенно приятно никуда не торопиться, пересматривать фотографии и делиться моментами, которые сильнее всего удивили каждого.
Знакомство с миром Аватара оставляет ощущение высоты и лёгкости — словно на несколько часов каменные вершины действительно поднялись над землёй.
Под водяной завесой древнего Фужуна
После завтрака отправимся в Фужунчжэнь — старинный город народа тудзя, выросший на высоком берегу реки. Дорога уведёт нас дальше в глубину Хунани, через зелёные холмы, небольшие поселения и речные долины. После вчерашних горных панорам этот день будет звучать мягче: с деревянными крышами, шумом воды и неторопливой прогулкой по старым улицам.
Первый вид на Фужун хочется рассматривать долго. Тёмные деревянные дома спускаются по склону несколькими ярусами, цепляясь за край обрыва, а прямо сквозь город проходит широкий водопад. Вода срывается между старинными постройками и уходит вниз к реке, соединяя архитектуру и природный ландшафт в одну цельную картину.
Прогулка начнётся среди мощёных улиц и домов в традиционном стиле тудзя. Резные балконы нависают над узкими проходами, черепичные крыши почти соприкасаются, из открытых дверей доносятся голоса, запахи специй и свежеприготовленной еды. На небольших площадях работают лавки с чаем, изделиями местных мастеров и традиционными угощениями.
Фужун раскрывается постепенно, с каждым поворотом улицы. То между домами появляется река, то открывается вид на противоположный берег, то шум воды становится громче и подсказывает, что водопад уже совсем близко. Здесь хочется останавливаться у деревянных галерей, рассматривать детали старых фасадов и наблюдать за повседневной жизнью городка.
Главным моментом дня станет прогулка за водяной завесой. По оборудованной тропе спустимся к основанию водопада и пройдём вдоль скалы, прямо за плотным потоком воды. Перед глазами будет непрерывно двигаться прозрачная стена, вокруг поднимется прохладная водяная пыль, а шум на несколько минут заглушит всё остальное.
За водяной завесой Фужун ощущается совсем иначе. Вода проходит на расстоянии вытянутой руки, прохладная взвесь оседает на лице, скала гулко отзывается шумом потока, а сквозь полупрозрачную стену проступают деревянные дома и зелень противоположного берега. На несколько минут весь город словно оказывается по ту сторону движущейся воды.
Маршрут пройдёт в комфортном ритме вашей компании. Гид поможет выбрать удобный темп и места на лестницах и влажных участках, подскажет лучшие точки для фотографий и оставит время для спокойных остановок. Можно будет задержаться у водопада, пройтись по тихим переулкам или присесть на террасе с видом на реку.
Ближе к вечеру Фужун начнёт меняться. На деревянных фасадах зажгутся фонари, тёплый свет ляжет на черепичные крыши и балконы, а водопад станет частью вечерней подсветки. Те же улицы, по которым мы гуляли днём, приобретут более камерное и торжественное настроение.
Вечером мы останемся в Фужуне на шоу-программу, посвящённую культуре народа тудзя. Музыка разнесётся по старым кварталам, на площадке появятся артисты в традиционных костюмах, и история этого края раскроется через танец, ритм, свет и движение. На фоне многоярусных домов, тёмной реки и непрерывно падающей воды представление воспринимается особенно живо — словно весь вечерний Фужун становится его частью.
После шоу расположимся за ужином с видом на водопад. Можно будет спокойно делиться впечатлениями, наблюдать за огнями на старых фасадах и слушать шум воды, который сопровождает город и днём, и после наступления темноты. Гид поможет с выбором блюд и заказом, чтобы вечер прошёл легко и без организационных забот.
После ужина вернёмся в отель отдыхать перед следующим днём путешествия.
Фужун останется в памяти тёплым светом деревянных домов, прохладой водяных брызг и водопадом, который проходит через самое сердце старого города.
По лестнице над облаками к Вратам Небес
Сегодня нас ждёт последняя большая вершина Чжанцзяцзе — гора Тяньмэнь, поднимающаяся прямо над городом. Она расположена отдельно от национального парка с горами Аватара и открывает совсем другой ландшафт: длинные серпантины, отвесные стены, прозрачные тропы и огромную каменную арку высоко среди облаков.
Утро начнётся особенно красиво: станция канатной дороги находится рядом с нашим отелем, поэтому путь в горы начнётся практически из центра города. Гид заранее позаботится о билетах и маршруте, поможет спокойно пройти посадку и выбрать удобное место в кабине.
Канатная дорога плавно поднимается над Чжанцзяцзе, оставляя внизу улицы, дома и реку. Сначала город ещё хорошо виден под ногами, затем появляются зелёные склоны, глубокие долины и первые облака, цепляющиеся за вершины. Чем выше поднимается кабина, тем тише становится вокруг и тем дальше уходит горизонт.
Маршрут считается одной из самых протяжённых высокогорных пассажирских канатных дорог мира. За время подъёма пейзаж меняется несколько раз: город остаётся далеко внизу, леса покрывают склоны плотным зелёным ковром, а впереди появляются почти вертикальные стены Тяньмэнь.
Наверху отправимся по тропам, проложенным вдоль края горы. Дорожка идёт прямо над обрывом, огибает скалы и выводит к открытым площадкам с видом на долины и соседние хребты. В ясную погоду пространство раскрывается на десятки километров, а в облаках вершины возникают постепенно, словно проступают из белой дымки.
Самые сильные ощущения ждут нас на стеклянных участках тропы. Под прозрачными панелями видны лес, каменные стены и глубина ущелья. Здесь можно идти в своём темпе, останавливаться, привыкать к высоте и смотреть вперёд на линию маршрута, которая словно висит над склоном.
Гид будет рядом на всём пути: поможет сориентироваться, подскажет удобный ритм и оставит достаточно времени для фотографий и спокойных остановок. В этот день особенно важно никуда не торопиться, чтобы высота постепенно перестала пугать и начала приносить удовольствие.
Главной точкой маршрута станут Врата Небес — естественная каменная арка Тяньмэньдун, прорезающая гору насквозь. Её высота сопоставима с сорокаэтажным домом, поэтому даже издалека она выглядит огромной. Свет проходит через проём, облака задерживаются у скал, а лестница поднимается к арке почти по прямой линии.
К Вратам Небес ведут 999 ступеней. Белая лестница начинается у подножия и круто уходит вверх, становясь главным визуальным образом этого места. Можно подняться самостоятельно, делая паузы и постепенно приближаясь к каменному порталу, или выбрать эскалатор и сохранить силы для прогулки наверху.
Оба варианта приведут к одной точке — под свод огромной природной арки. Здесь особенно чувствуется масштаб Тяньмэнь: вокруг поднимаются отвесные стены, в проёме движутся облака, а далеко внизу остаётся серпантин горной дороги.
После прогулки спустимся обратно в Чжанцзяцзе и вернёмся в отель. Останется время отдохнуть, привести себя в порядок и спокойно переключиться после активного дня. Желающие смогут отправиться в массажный салон, чтобы снять напряжение после подъёмов и долгой прогулки.
Вечером в последний раз пройдёмся по улицам Чжанцзяцзе. Можно будет заглянуть в небольшие лавки, выбрать чай или памятные подарки, посмотреть на вечерний город и ещё немного задержаться в регионе, который за несколько дней успел показать столько разных лиц.
Завершим день общим ужином. За столом будет особенно приятно вспоминать горы Аватара, водопад Фужуна, огни 72 башен и сегодняшний подъём к Вратам Небес.
У Врат Небес путешествие по Чжанцзяцзе достигает своей высшей точки: город остаётся далеко внизу, облака проходят сквозь каменную арку, а внутри появляется тихое чувство завершённости.
Тёплый вечер в источниках Вэньцзяна
Утром попрощаемся с Чжанцзяцзе и отправимся на вокзал. Скоростной поезд вернёт нас в Чэнду — город, с которого началось это путешествие. За окном снова потянутся зелёные долины, небольшие города и холмы, а несколько спокойных часов в пути позволят отдохнуть после насыщенных дней в горах.
Гид будет рядом на протяжении всего переезда: поможет с багажом, посадкой и размещением в вагоне. Можно устроиться у окна, пересмотреть фотографии и постепенно собрать воедино всё, что произошло за эти дни: неон Чунцина, каменные арки Улуна, водопад Фужуна и вершины Чжанцзяцзе.
После прибытия направимся в район Вэньцзян, известный своими горячими источниками и спокойной курортной атмосферой. Здесь, вдали от центральных улиц Чэнду, среди зелени и тихих кварталов, местные жители любят проводить выходные и восстанавливаться после рабочей недели.
Разместимся в Holiday Inn Express Chengdu Wenjiang Hotspring. Гид поможет с заселением и всеми организационными деталями, а затем у вас будет время переодеться, немного отдохнуть и отправиться в термальный комплекс.
Впереди — около сорока бассейнов с тёплой водой разной температуры. Часть из них расположена под открытым небом, среди деревьев и небольших садов. Можно переходить от одного бассейна к другому, выбирать более тёплую или прохладную воду и останавливаться там, где особенно комфортно.
Этот вечер специально оставлен свободным и неспешным. Тёплая вода постепенно снимает усталость после подъёмов, лестниц и долгих прогулок, воздух становится прохладнее, вокруг зажигается мягкая подсветка, а разговоры сами собой становятся тише.
Здесь не нужно следить за маршрутом или думать о следующей точке программы. Можно задержаться в открытом бассейне, отдохнуть среди зелени, вернуться в номер или снова выйти к источникам. Каждый проведёт это время в том ритме, который сейчас нужен именно ему.
После термального комплекса соберёмся на завершающий ужин в отеле. За одним столом вспомним самые яркие моменты путешествия, пересмотрим фотографии и поделимся тем, что удивило, рассмешило или оказалось совсем не таким, как представлялось до поездки.
В этот вечер путешествие мягко замыкает круг: Чэнду снова встречает нас, тёплая вода снимает усталость, а за финальным ужином весь маршрут складывается в одну большую историю.
Утро, в котором Китай говорит «до встречи»
Последнее утро оставим спокойным. Можно проснуться без раннего будильника, неспешно позавтракать и ещё немного побыть в тишине Вэньцзяна после тёплого вечера в источниках. Впереди дорога домой, но путешествие ещё продолжается — в мягком свете за окном, последних чашках китайского чая и неторопливых сборах.
Время выезда заранее рассчитаем под ваш рейс. Гид поможет с багажом и организационными деталями, а затем мы отправимся в аэропорт Чэнду. По дороге можно снова увидеть знакомые улицы города, с которого двенадцать дней назад началось знакомство с Китаем.
Теперь за каждым названием стоит своя история. Чэнду вспоминается бамбуковыми рощами и пандами, Чунцин — огнями над Янцзы и улицами на разных высотах, Чжанцзяцзе — вершинами в облаках, а Фужун — водопадом среди деревянных домов.
За эти дни мы поднимались к Вратам Небес, проходили под гигантскими каменными арками Улуна, пили чай в старом Чунцине, смотрели на город из кабины монорельса и встречали вечер среди 72 башен. Китай каждый день открывался по-разному — шумным, тихим, футуристичным, древним и очень живым.
В аэропорту останется время спокойно попрощаться с гидом и командой, проверить документы и подготовиться к вылету. Все главные организационные вопросы уже решены, поэтому последние часы поездки пройдут так же размеренно, как и всё путешествие.
Двенадцать дней складываются в историю, которую ещё долго захочется пересказывать: с пандами, огненным хого, восьмимерным Чунцином, миром Аватара и 999 ступенями к Вратам Небес. А Китай провожает мягко — с ощущением, что это знакомство однажды обязательно продолжится.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 11 ночей в отелях 4 по всему маршруту
- Чэнду, 2 ночи. Novotel Chengdu Chunxi Road 4
- Чунцин, 4 ночи. Vienna International Hotel Nanbin Road Financial Center 4
- Чжанцзяцзе, 4 ночи. Hampton by Hilton Zhangjiajie Tianmen Mountain 4
- Чэнду, район Вэньцзян, 1 ночь. Holiday Inn Express Chengdu Wenjiang Hotspring by IHG 4
- Завтраки в отелях во все дни, кроме дня прилёта. Завтраки проходят в формате шведского стола с китайскими и привычными европейскими блюдами
- Ежедневные организованные ужины, которые знакомят с кухней разных регионов Китая. В программе - сычуаньская и чунцинская кухня, блюда народа тудзя и проверенные рестораны европейской кухни. Вам не придётся самостоятельно искать рестораны, разбираться с меню и решать, куда отправиться после насыщенного дня
- Традиционный ужин хого - китайский самовар. За общим столом гости самостоятельно готовят мясо, овощи, грибы и другие ингредиенты в ароматном бульоне. Остроту и состав блюд подберём с учётом предпочтений вашей компании
- Завершающий ужин в отеле в районе Вэньцзян. Спокойный вечер после отдыха в горячих источниках станет мягким завершением путешествия перед дорогой домой
- Скоростной поезд из Чэнду в Чунцин. Билет уже входит в стоимость. Переезд занимает менее полутора часов и позволяет удобно продолжить маршрут без внутреннего перелёта
- Скоростной поезд из Чунцина в Чжанцзяцзе. Билет также включён в стоимость
- Скоростной поезд из Чжанцзяцзе в Чэнду. Билет входит в стоимость, поэтому возвращение к финальной точке маршрута уже полностью организовано
- Профессиональный русскоязычный гид на всём маршруте. Гид сопровождает гостей во время экскурсий и переездов, помогает с переводом, посадкой на поезда, заказами в ресторанах и повседневными вопросами, которые могут возникнуть в Китае
- Все трансферы по программе. Мы организуем встречу в аэропорту, переезды между вокзалами, отелями и основными локациями, а также трансфер в аэропорт в последний день. Вам не нужно искать такси, проверять адреса или самостоятельно выстраивать логистику в незнакомой стране
- Все основные входные билеты по маршруту. Посещение заявленных достопримечательностей уже включено в стоимость. Не придётся отдельно покупать билеты, разбираться с китайскими сервисами или переживать, что нужное время окажется недоступно
- Посещение горячих источников в районе Вэньцзян. В стоимость входит отдых в термальном комплексе с бассейнами разной температуры, в том числе расположенными под открытым небом
- Иммерсивное шоу «Чунцин 1949». Представление проходит в специально построенном театре с вращающейся на 360 градусов сценой и объединяет актёрскую игру, масштабные декорации, свет и эффект полного погружения
- Шоу-программа в комплексе «72 таинственные башни». В программу входят вечерняя подсветка комплекса, этнические представления народа тудзя и карнавал у костра
- Фирменный мерч
- Полная организация путешествия. Мы заранее бронируем отели, билеты на скоростные поезда, трансферы, входные билеты, рестораны, горячие источники и вечерние программы. Все элементы маршрута связаны между собой, поэтому гостям остаётся спокойно проживать путешествие
Что не входит в цену
- Международный перелёт до Чэнду и обратно из Чжанцзяцзе
- Перекусы и напитки между основными приемами пищи
- Личные расходы (сувениры, дополнительные покупки и т. д.)
Визы
Для граждан Российской Федерации виза в Китай для участия в этом туре не требуется.
Владельцы обычных российских заграничных паспортов могут въезжать в Китай с туристическими целями и находиться в стране до 30 дней без оформления визы. Продолжительность нашего путешествия составляет 11 дней, поэтому программа полностью соответствует условиям безвизового въезда.
Для поездки потребуется действующий заграничный паспорт. Срок его действия должен покрывать весь период пребывания в Китае.
Предварительно подавать заявление в Посольство или Консульство КНР не нужно.
Для несовершеннолетних граждан России действуют такие же условия въезда, как для взрослых.