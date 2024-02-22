Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+
Программа тура по дням
Прибытие в Пекин, прогулка по улице Люличан и переезд в Лоян
Утром прилетим в Пекин и поедем в центр города. После обеда прогуляемся по улице Люличан, где много традиционных китайских домиков и лавок, торгующих изделиями ручной работы и антиквариатом.
Отправимся на ж. -д.-вокзал и сядем на поезд до Лояна (около 4 часов в пути). По прибытии разместимся в отеле и отдохнём после долгой дороги.
Посещение Шаолиньского монастыря и фестиваля пионов
После завтрака посетим буддийский монастырь Шаолинь. Уже более полутора тысяч лет его монахи изучают боевые искусства, послужившие основой многих существующих ныне стилей. Увидим кладбище у подножия горы, называемое лесом пагод, и пообедаем традиционными вегетарианскими блюдами.
Вернёмся в Лоян. Вечером для взрослых — свободное время, для детей — занятия с педагогом.
Пещерные храмы Лунмынь, переезд в Сиань и ужин с шоу-программой
Позавтракав, освободим номера и поедем к комплексу пещерных храмов Лунмынь, высеченных в скалах вдоль реки. Осмотрим шедевр китайской архитектуры — грот Десяти тысяч Будд.
На поезде доберёмся до Сианя. После размещения в отеле у взрослых будет свободное время, у детей — занятия с педагогом. Вечером отправимся на ужин с пельменями в сопровождении музыкальной и танцевальной программы, знакомящей с династией Тан.
Прогулки у горы Хуашань
Утром поедем к подножию горы Хуашань. Этот живописный уголок — священное место со множеством даосских монастырей, пагод, храмов, куда ежегодно стекаются паломники. Привлекает неприступный пик и экстремалов: отвесные скалы опутаны «тропами смерти» — узкими извилистыми дорожками с тесными деревянными настилами и минимальной страховкой. Мы же будем гулять по склонам абсолютно безопасными путями, поднимемся к вершине на фуникулёре и пообедаем. В Сиань вернёмся вечером.
Терракотовая армия, храм Дацзюэ и пагода Диких гусей. Перелёт в Чжанцзяцзе
Утром позавтракаем, освободим номера и поедем к мавзолею императора Цинь Шихуанди, чтобы увидеть главную жемчужину Сианя — Терракотовую армию. Она поражает масштабами и включает более 8 тысяч полноразмерных статуй китайских воинов и лошадей.
После обеда побываем в буддийских святынях — храме Дацзюэ, основанном в 11 веке, и пагоде Диких гусей. Далее отправимся в аэропорт на рейс в Чжанцзяцзе. В отель прибудем поздним вечером.
Национальный парк Чжанцзяцзе, места съемок «Аватара» и ужин в сопровождении народных танцев
После завтрака у взрослых будет свободное время, у детей — занятия с педагогом. Затем поедем в национальный парк Чжанцзяцзе, охраняемый ЮНЕСКО.
На самом высоком внешнем лифте мира (330 м) поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся горами-исполинами, которыми вдохновлялись создатели фильма «Аватар». Пообедаем в ресторане и прогуляемся среди кинематографичных пейзажей.
Вечером поужинаем и посмотрим шоу «Очарование западного Хуаня» с народными танцами провинции.
Национальный парк Тяньмэнь и шоу «Огненной лисицы»
Утром — завтрак, свободное время для взрослых и занятия с педагогом для детей. Позже поедем обедать в ресторан.
Устроим променад по национальному парку у подножия горы Тяньмэнь. Проедем по самой длинной в мире канатной дороге, прогуляемся по подвесным тропам и покатаемся на автобусе по серпантину. Преодолеем 999 ступеней к пещере, называемой «небесными вратами», и спустимся вниз на фуникулёре.
После ужина в ресторане полюбуемся красочным шоу «Огненной лисицы», декорациями к которому служат склоны горы Тяньмэнь.
Переезд в Гуанчжоу
Утром освободим номера и поедем на ж. -д. вокзал. На поезде доберёмся в Гуанчжоу. После размещения в отеле для взрослых — свободное время, для детей педагог проведёт занятия.
Прогулка по Гуанчжоу и речной круиз
После завтрака поближе познакомимся с Гуанчжоу. Пройдёмся по парку Юэйсю, где исторические реликвии вписаны в природные пейзажи. Побываем у римско-католического собора Святого сердца Иисуса в неоготическом стиле. Посетим родовой храм клана Чэнь — яркий пример традиционной кантонской архитектуры.
Пообедаем в ресторане, затем — самостоятельные прогулки и ужин. Вечером отправимся в круиз по реке Чжуцзян.
Возвращение домой
После завтрака освободим номера и поспешим на рейс в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$4025
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту на 40-местных автобусах, чтобы дети чувствовали себя комфортно
- Сопровождение русскоговорящим гидом-педагогом
- Входные билеты по программе
- 3 внутренних переезда на поезде
- 1 внутренний авиаперелёт
- Проживание
- Завтраки в отелях, обеды (7) и ужины (3) во время экскурсионной программы
- Медицинская страховка
- Занятия детей с педагогом
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Пекин и из Гуанчжоу
- Питание вне программы
- Виза - $28
- Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении. Стоимость тура за одного человека при трёхместном размещении составит $3767
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Основное положительное впечатление от программы – весело было всем: и моему 14-летнему сыну, и моей 8-летней дочери, а