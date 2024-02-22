Утром прилетим в Пекин и поедем в центр города. После обеда прогуляемся по улице Люличан, где много традиционных китайских домиков и лавок, торгующих изделиями ручной работы и антиквариатом.

Отправимся на ж. -д.-вокзал и сядем на поезд до Лояна (около 4 часов в пути). По прибытии разместимся в отеле и отдохнём после долгой дороги.