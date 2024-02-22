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С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога

Увидеть горы из «Аватара» и Терракотовую армию и пообедать как шаолиньский монах
Присоединяйтесь к нам в увлекательном путешествии по Китаю! Откройте для себя богатое культурное наследие одной из древнейших цивилизаций мира, познакомьтесь с уникальной историей и традициями, формировавшимися на протяжении тысячелетий, и
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полюбуйтесь впечатляющими пейзажами. Вы ненадолго заглянете в Пекин, а затем задержитесь в Лояне, Сиане, Чжанцзяцзе и Гуанчжоу.

В туре вас будет сопровождать педагог, который не только интересно расскажет о достопримечательностях на этом пути, но и проведёт занятия с детьми по истории Поднебесной.

5
2 отзыва
С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога
С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога
С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Пекин, прогулка по улице Люличан и переезд в Лоян

Утром прилетим в Пекин и поедем в центр города. После обеда прогуляемся по улице Люличан, где много традиционных китайских домиков и лавок, торгующих изделиями ручной работы и антиквариатом.

Отправимся на ж. -д.-вокзал и сядем на поезд до Лояна (около 4 часов в пути). По прибытии разместимся в отеле и отдохнём после долгой дороги.

Прибытие в Пекин, прогулка по улице Люличан и переезд в ЛоянПрибытие в Пекин, прогулка по улице Люличан и переезд в ЛоянПрибытие в Пекин, прогулка по улице Люличан и переезд в ЛоянПрибытие в Пекин, прогулка по улице Люличан и переезд в Лоян
2 день

Посещение Шаолиньского монастыря и фестиваля пионов

После завтрака посетим буддийский монастырь Шаолинь. Уже более полутора тысяч лет его монахи изучают боевые искусства, послужившие основой многих существующих ныне стилей. Увидим кладбище у подножия горы, называемое лесом пагод, и пообедаем традиционными вегетарианскими блюдами.

Вернёмся в Лоян. Вечером для взрослых — свободное время, для детей — занятия с педагогом.

Посещение Шаолиньского монастыря и фестиваля пионовПосещение Шаолиньского монастыря и фестиваля пионовПосещение Шаолиньского монастыря и фестиваля пионовПосещение Шаолиньского монастыря и фестиваля пионов
3 день

Пещерные храмы Лунмынь, переезд в Сиань и ужин с шоу-программой

Позавтракав, освободим номера и поедем к комплексу пещерных храмов Лунмынь, высеченных в скалах вдоль реки. Осмотрим шедевр китайской архитектуры — грот Десяти тысяч Будд.

На поезде доберёмся до Сианя. После размещения в отеле у взрослых будет свободное время, у детей — занятия с педагогом. Вечером отправимся на ужин с пельменями в сопровождении музыкальной и танцевальной программы, знакомящей с династией Тан.

Пещерные храмы Лунмынь, переезд в Сиань и ужин с шоу-программойПещерные храмы Лунмынь, переезд в Сиань и ужин с шоу-программойПещерные храмы Лунмынь, переезд в Сиань и ужин с шоу-программой
4 день

Прогулки у горы Хуашань

Утром поедем к подножию горы Хуашань. Этот живописный уголок — священное место со множеством даосских монастырей, пагод, храмов, куда ежегодно стекаются паломники. Привлекает неприступный пик и экстремалов: отвесные скалы опутаны «тропами смерти» — узкими извилистыми дорожками с тесными деревянными настилами и минимальной страховкой. Мы же будем гулять по склонам абсолютно безопасными путями, поднимемся к вершине на фуникулёре и пообедаем. В Сиань вернёмся вечером.

Прогулки у горы ХуашаньПрогулки у горы ХуашаньПрогулки у горы ХуашаньПрогулки у горы Хуашань
5 день

Терракотовая армия, храм Дацзюэ и пагода Диких гусей. Перелёт в Чжанцзяцзе

Утром позавтракаем, освободим номера и поедем к мавзолею императора Цинь Шихуанди, чтобы увидеть главную жемчужину Сианя — Терракотовую армию. Она поражает масштабами и включает более 8 тысяч полноразмерных статуй китайских воинов и лошадей.

После обеда побываем в буддийских святынях — храме Дацзюэ, основанном в 11 веке, и пагоде Диких гусей. Далее отправимся в аэропорт на рейс в Чжанцзяцзе. В отель прибудем поздним вечером.

Терракотовая армия, храм Дацзюэ и пагода Диких гусей. Перелёт в ЧжанцзяцзеТерракотовая армия, храм Дацзюэ и пагода Диких гусей. Перелёт в ЧжанцзяцзеТерракотовая армия, храм Дацзюэ и пагода Диких гусей. Перелёт в ЧжанцзяцзеТерракотовая армия, храм Дацзюэ и пагода Диких гусей. Перелёт в Чжанцзяцзе
6 день

Национальный парк Чжанцзяцзе, места съемок «Аватара» и ужин в сопровождении народных танцев

После завтрака у взрослых будет свободное время, у детей — занятия с педагогом. Затем поедем в национальный парк Чжанцзяцзе, охраняемый ЮНЕСКО.

На самом высоком внешнем лифте мира (330 м) поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся горами-исполинами, которыми вдохновлялись создатели фильма «Аватар». Пообедаем в ресторане и прогуляемся среди кинематографичных пейзажей.

Вечером поужинаем и посмотрим шоу «Очарование западного Хуаня» с народными танцами провинции.

Национальный парк Чжанцзяцзе, места съемок «Аватара» и ужин в сопровождении народных танцевНациональный парк Чжанцзяцзе, места съемок «Аватара» и ужин в сопровождении народных танцевНациональный парк Чжанцзяцзе, места съемок «Аватара» и ужин в сопровождении народных танцевНациональный парк Чжанцзяцзе, места съемок «Аватара» и ужин в сопровождении народных танцев
7 день

Национальный парк Тяньмэнь и шоу «Огненной лисицы»

Утром — завтрак, свободное время для взрослых и занятия с педагогом для детей. Позже поедем обедать в ресторан.

Устроим променад по национальному парку у подножия горы Тяньмэнь. Проедем по самой длинной в мире канатной дороге, прогуляемся по подвесным тропам и покатаемся на автобусе по серпантину. Преодолеем 999 ступеней к пещере, называемой «небесными вратами», и спустимся вниз на фуникулёре.

После ужина в ресторане полюбуемся красочным шоу «Огненной лисицы», декорациями к которому служат склоны горы Тяньмэнь.

Национальный парк Тяньмэнь и шоу «Огненной лисицы»Национальный парк Тяньмэнь и шоу «Огненной лисицы»Национальный парк Тяньмэнь и шоу «Огненной лисицы»Национальный парк Тяньмэнь и шоу «Огненной лисицы»
8 день

Переезд в Гуанчжоу

Утром освободим номера и поедем на ж. -д. вокзал. На поезде доберёмся в Гуанчжоу. После размещения в отеле для взрослых — свободное время, для детей педагог проведёт занятия.

Переезд в ГуанчжоуПереезд в ГуанчжоуПереезд в ГуанчжоуПереезд в Гуанчжоу
9 день

Прогулка по Гуанчжоу и речной круиз

После завтрака поближе познакомимся с Гуанчжоу. Пройдёмся по парку Юэйсю, где исторические реликвии вписаны в природные пейзажи. Побываем у римско-католического собора Святого сердца Иисуса в неоготическом стиле. Посетим родовой храм клана Чэнь — яркий пример традиционной кантонской архитектуры.

Пообедаем в ресторане, затем — самостоятельные прогулки и ужин. Вечером отправимся в круиз по реке Чжуцзян.

Прогулка по Гуанчжоу и речной круизПрогулка по Гуанчжоу и речной круизПрогулка по Гуанчжоу и речной круизПрогулка по Гуанчжоу и речной круиз
10 день

Возвращение домой

После завтрака освободим номера и поспешим на рейс в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$4025
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту на 40-местных автобусах, чтобы дети чувствовали себя комфортно
  • Сопровождение русскоговорящим гидом-педагогом
  • Входные билеты по программе
  • 3 внутренних переезда на поезде
  • 1 внутренний авиаперелёт
  • Проживание
  • Завтраки в отелях, обеды (7) и ужины (3) во время экскурсионной программы
  • Медицинская страховка
  • Занятия детей с педагогом
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Пекин и из Гуанчжоу
  • Питание вне программы
  • Виза - $28
  • Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении. Стоимость тура за одного человека при трёхместном размещении составит $3767
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
Завершение: Аэропорт Гуанчжоу, 11:10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 36 туристов
Привет, путешественники! Меня зовут Екатерина. Я — представитель команды, специализирующейся на турах для детей в сопровождении педагогов. Наша страсть — образование и культура, поэтому наши поездки всегда яркие, интересные и
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познавательные. Мы стараемся подбирать темы, которые будут интересны всем участникам поездки, от малышей до бабушек и дедушек. Наши туры — это не просто сухие факты и цифры, это возможность окунуться в историю и культуру городов и стран, узнать их особенности и скрытые уголки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Л
Дорогие родители наших горячо любимых детей! У меня трое детей, и сейчас я и мой сын возвращаемся из Китая. Это наша четвертая поездка. Очень сложно найти компанию, которая сделает отдых
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для ребенка интересным и познавательным. И эта поездка еще раз подтвердила, доказала и оправдала наши ожидания.
Благодарю всю команду и конечно Яну Викторовну за наш насыщенный, полный информации отдых. Дети активно участвуют во всех мероприятиях, запланированных в путешествии. Они через себя пропускают историю, людей, страну, в которой находятся. И поверьте – это места, тщательно отобранные и заслуживающие внимания. Мы посетили самые значимые для Пекина и Шанхая места. При этом вся программа «подогнана» под детей, их интересы и адаптирована под их возможности.
Мы видели и слышали лучшее из того, что можно увидеть и услышать! Еще раз благодарю от имени моего сына.
И конечно же, как всегда отлично подобраны отели и продумано питание, трансферы и места посещений. Все достойно и ответственно! Спасибо!"

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В
Мы благодарны за отличную поездку в Пекин и Шанхай в октябре 2023 г.
Основное положительное впечатление от программы – весело было всем: и моему 14-летнему сыну, и моей 8-летней дочери, а
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также мне, т. е. тур является по-настоящему семейным.
Безусловным достоинством поездки является то, что у взрослых каждый день есть по 2-3 часа свободного времени, когда сопровождающий педагог занимается с детьми по тематике Китая.
Понимаем, что организовать безупречную поездку в Китай достаточно сложно, но всё (отели, питание, программа) проработано до мелочей.
Потрясающий гид в Пекине, с которым можно [общаться] практически без ограничений по-русски.
Для ознакомительной поездки в Китай программа Пекин-Шанхай отлично подходит. Дети прониклись как историей и культурой (Пекин), так и современным Китаем (Шанхай).
Особая благодарность сопровождающему педагогу Яне за то, что у детей не было ни одной свободной минуты, что они не просто слушали очень познавательные рассказы о Китае, но и что развивали soft skills, в т. ч. делая презентации для родителей.
С нетерпением ждем следующих поездок!

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