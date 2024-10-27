Позавтракав, освободим номера и поедем к визитной карточке Поднебесной — Великой Китайской стене. Поднимемся на участок Мутяньюй, который считают самым красивым, ухоженным и комфортным для путешественников.

По возвращении в Пекин отправимся на ж. -д. вокзал и на поезде доберёмся до Сианя (за доплату). Прибыв на место, разместимся в отеле и отдохнём.