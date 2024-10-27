Тайны древнего Китая: тур-погружение в философию и религию Поднебесной

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по четырем городам Китая. Пекин, Сиань, Шанхай и Ханчжоу откроют свои тайны и культурные сокровища
Отправляемся исследовать удивительный Китай - одну из самых самобытных и загадочных и в то же время традиционных стран мира. Вы посетите четыре города: Пекин, Сиань, Шанхай и Ханчжоу.

В каждом вы
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изучите самые знаковые локации, в том числе такие символы Поднебесной как Великая Китайская стена и Терракотовая армия.

В поездке вас сопроводит профессиональный эксперт, чьи лекции помогут глубже погрузиться в культуру, философию, религию и историю этого государства и, возможно, даже расширят ваше мировоззрение. Проживание в отелях 5*, двухместное размещение, одноместное - за доплату. Завтраки включены, остальное питание - за доплату. Участие возможно с детьми старше 14 лет. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство

Тайны древнего Китая: тур-погружение в философию и религию Поднебесной
Тайны древнего Китая: тур-погружение в философию и религию Поднебесной
Тайны древнего Китая: тур-погружение в философию и религию Поднебесной
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 14+

Проживание. Двухместное размещение в отелях 5*: Renaissance Beijing Wangfujing Hotel (Пекин), Xi’An Eastern House (Сиань), Holiday Inn Nanjinglu (Шанхай). Одноместное — за доплату. *Фото гостиниц взяты с сайта Booking.com.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Китай и посещение храма Неба

Встретим вас у аэропорта Пекина и доставим в отель. После размещения отправимся на экскурсию в храм Неба. Этот средневековый шедевр архитектуры и ландшафтного дизайна является одним из главных символов города и охраняется ЮНЕСКО. На ужин попробуем знаменитую утку по-пекински (за доплату).

Прибытие в Китай и посещение храма НебаПрибытие в Китай и посещение храма НебаПрибытие в Китай и посещение храма НебаПрибытие в Китай и посещение храма Неба
2 день

Променад по Пекину

После завтрака продолжим знакомиться со столицей Китая. Прогуляемся по площади Тяньаньмэнь, которая до 20 века считалась крупнейшей в мире. Посетим Запретный город Гугун — впечатляющий дворцовый комплекс, в котором в течение нескольких столетий успели пожить 24 императора. Осмотрим ламаистский храм Юнхэгун, в архитектуре которого сочетается китайский и тибетский стили.

Променад по ПекинуПроменад по ПекинуПроменад по ПекинуПроменад по Пекину
3 день

Прогулки по Великой Китайской стене и переезд в Сиань

Позавтракав, освободим номера и поедем к визитной карточке Поднебесной — Великой Китайской стене. Поднимемся на участок Мутяньюй, который считают самым красивым, ухоженным и комфортным для путешественников.

По возвращении в Пекин отправимся на ж. -д. вокзал и на поезде доберёмся до Сианя (за доплату). Прибыв на место, разместимся в отеле и отдохнём.

Прогулки по Великой Китайской стене и переезд в СианьПрогулки по Великой Китайской стене и переезд в СианьПрогулки по Великой Китайской стене и переезд в СианьПрогулки по Великой Китайской стене и переезд в Сиань
4 день

Терракотовая армия, мусульманский рынок и центр Сианя

Начнём день с впечатляющего зрелища — терракотовой армии императора Цинь Шихуанди, состоящей из более чем 8 тысяч полноразмерных статуй китайских воинов и их лошадей. Затем прогуляемся вдоль торговых рядов шумного и многолюдного, но колоритного мусульманского рынка.

Вечером устроим променад по историческому центру Сианя. Этот древний город существует уже более 3 тысячелетий и некогда являлся столицей 13 китайских государств. После — императорский ужин с национальной шоу-программой (за доплату).

Терракотовая армия, мусульманский рынок и центр СианяТерракотовая армия, мусульманский рынок и центр СианяТерракотовая армия, мусульманский рынок и центр СианяТерракотовая армия, мусульманский рынок и центр Сианя
5 день

Перелёт в Шанхай

Утром после завтрака освободим номера. Далее — перелёт в Шанхай (за доплату). По прибытии разместимся в отеле и отдохнём.

Перелёт в ШанхайПерелёт в ШанхайПерелёт в ШанхайПерелёт в Шанхай
6 день

Знакомство с Шанхаем

Впереди у нас — насыщенный день. Мы отправимся гулять по улочкам старого центра Шанхая и территории сада Юйюань, где царит умиротворяющая атмосфера спокойствия, а изысканные павильоны, зигзагообразные сады, пагоды и арки утопают в зелени.

Посетим буддийский храм Цзинань, эффектно выделяющийся на фоне небоскрёбов вокруг. Побываем во Французской концессии — кварталах со зданиями в европейском стиле, ранее принадлежавших Франции. Увидим, как живёт в Шанхае русская диаспора.

Знакомство с ШанхаемЗнакомство с ШанхаемЗнакомство с ШанхаемЗнакомство с Шанхаем
7 день

Экскурсия по древнему Ханчжоу

Весь сегодняшний день посвятим Ханчжоу — одной из семи древних столиц Китая. Это мегаполис с неповторимой атмосферой, богатой историей, впечатляющими архитектурными памятниками и изысканными легендами, издревле принимавший множество иностранцев и представителей разных религий.

Экскурсия по древнему ХанчжоуЭкскурсия по древнему ХанчжоуЭкскурсия по древнему ХанчжоуЭкскурсия по древнему Ханчжоу
8 день

Осмотр Конфуцианского храма

Сегодня посетим единственный в Шанхае храм, посвящённый Конфуцию. Это аутентичное спокойное местечко в самом сердце Старого города. Локация также известна тем, что на территории святыни функционирует один из крупнейших книжных рынков мегаполиса.

Осмотр Конфуцианского храмаОсмотр Конфуцианского храмаОсмотр Конфуцианского храмаОсмотр Конфуцианского храма
9 день

Возвращение домой

После завтрака и освобождения номеров доставим вас к аэропорту Шанхая и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$6 250
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
  • Сопровождение русскоговорящими гидами и лекции эксперта
  • Входные билеты по программе
  • Проживание
  • Завтраки
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Пекин и из Шанхая
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • Внутренний авиаперелёт и переезд на поезде
  • Доплата за одноместное размещение - $ 900
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня
Завершение: Аэропорт Шанхая, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пекина

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе турыХрам НебаПопулярные местаСвятые местаПлощадь ТяньаньмэньВеликая Китайская стенаВеликая китайская стена, участок МутяньюйЗапретный город ГугунЮнхэгунШанхайская французская концессия

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