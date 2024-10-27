В каждом вы
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 14+
Проживание. Двухместное размещение в отелях 5*: Renaissance Beijing Wangfujing Hotel (Пекин), Xi’An Eastern House (Сиань), Holiday Inn Nanjinglu (Шанхай). Одноместное — за доплату. *Фото гостиниц взяты с сайта Booking.com.
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.
Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.
Программа тура по дням
Прибытие в Китай и посещение храма Неба
Встретим вас у аэропорта Пекина и доставим в отель. После размещения отправимся на экскурсию в храм Неба. Этот средневековый шедевр архитектуры и ландшафтного дизайна является одним из главных символов города и охраняется ЮНЕСКО. На ужин попробуем знаменитую утку по-пекински (за доплату).
Променад по Пекину
После завтрака продолжим знакомиться со столицей Китая. Прогуляемся по площади Тяньаньмэнь, которая до 20 века считалась крупнейшей в мире. Посетим Запретный город Гугун — впечатляющий дворцовый комплекс, в котором в течение нескольких столетий успели пожить 24 императора. Осмотрим ламаистский храм Юнхэгун, в архитектуре которого сочетается китайский и тибетский стили.
Прогулки по Великой Китайской стене и переезд в Сиань
Позавтракав, освободим номера и поедем к визитной карточке Поднебесной — Великой Китайской стене. Поднимемся на участок Мутяньюй, который считают самым красивым, ухоженным и комфортным для путешественников.
По возвращении в Пекин отправимся на ж. -д. вокзал и на поезде доберёмся до Сианя (за доплату). Прибыв на место, разместимся в отеле и отдохнём.
Терракотовая армия, мусульманский рынок и центр Сианя
Начнём день с впечатляющего зрелища — терракотовой армии императора Цинь Шихуанди, состоящей из более чем 8 тысяч полноразмерных статуй китайских воинов и их лошадей. Затем прогуляемся вдоль торговых рядов шумного и многолюдного, но колоритного мусульманского рынка.
Вечером устроим променад по историческому центру Сианя. Этот древний город существует уже более 3 тысячелетий и некогда являлся столицей 13 китайских государств. После — императорский ужин с национальной шоу-программой (за доплату).
Перелёт в Шанхай
Утром после завтрака освободим номера. Далее — перелёт в Шанхай (за доплату). По прибытии разместимся в отеле и отдохнём.
Знакомство с Шанхаем
Впереди у нас — насыщенный день. Мы отправимся гулять по улочкам старого центра Шанхая и территории сада Юйюань, где царит умиротворяющая атмосфера спокойствия, а изысканные павильоны, зигзагообразные сады, пагоды и арки утопают в зелени.
Посетим буддийский храм Цзинань, эффектно выделяющийся на фоне небоскрёбов вокруг. Побываем во Французской концессии — кварталах со зданиями в европейском стиле, ранее принадлежавших Франции. Увидим, как живёт в Шанхае русская диаспора.
Экскурсия по древнему Ханчжоу
Весь сегодняшний день посвятим Ханчжоу — одной из семи древних столиц Китая. Это мегаполис с неповторимой атмосферой, богатой историей, впечатляющими архитектурными памятниками и изысканными легендами, издревле принимавший множество иностранцев и представителей разных религий.
Осмотр Конфуцианского храма
Сегодня посетим единственный в Шанхае храм, посвящённый Конфуцию. Это аутентичное спокойное местечко в самом сердце Старого города. Локация также известна тем, что на территории святыни функционирует один из крупнейших книжных рынков мегаполиса.
Возвращение домой
После завтрака и освобождения номеров доставим вас к аэропорту Шанхая и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$6 250
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Что включено
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
- Сопровождение русскоговорящими гидами и лекции эксперта
- Входные билеты по программе
- Проживание
- Завтраки
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Пекин и из Шанхая
- Обеды и ужины
- Виза
- Медицинская страховка
- Внутренний авиаперелёт и переезд на поезде
- Доплата за одноместное размещение - $ 900