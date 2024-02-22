Большое путешествие – туры в Пекине

Найдено 3 тура в категории «Большое путешествие» в Пекине на русском языке, цены от $3 010. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Каникулы с детьми в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
На автобусе
1 отзыв
8 дней
Каникулы в Китае: педагогическое путешествие по Пекину и Шанхаю
Захватывающее путешествие по Пекину и Шанхаю с педагогом откроет мир древней культуры Китая для вашего ребенка
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
6 окт в 08:00
$3 120 за человека
С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога
На автобусе
2 отзыва
10 дней
С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога
Увидеть горы из «Аватара» и Терракотовую армию и пообедать как шаолиньский монах
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
5 окт в 10:00
$4 025 за человека
От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
На микроавтобусе
13 дней
От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
Посетить заповедник с пандами, увидеть главные достопримечательности и попробовать утку по-пекински
Начало: 09:00 в международном аэропорту Пекин Дасин (PKX)....
14 окт в 08:00
$3 010 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лариса
    22 февраля 2024
    С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога
    Дорогие родители наших горячо любимых детей! У меня трое детей, и сейчас я и мой сын возвращаемся из Китая. Это
    читать дальше

    наша четвертая поездка. Очень сложно найти компанию, которая сделает отдых для ребенка интересным и познавательным. И эта поездка еще раз подтвердила, доказала и оправдала наши ожидания. Благодарю всю команду и конечно Яну Викторовну за наш насыщенный, полный информации отдых. Дети активно участвуют во всех мероприятиях, запланированных в путешествии. Они через себя пропускают историю, людей, страну, в которой находятся. И поверьте – это места, тщательно отобранные и заслуживающие внимания. Мы посетили самые значимые для Пекина и Шанхая места. При этом вся программа «подогнана» под детей, их интересы и адаптирована под их возможности. Мы видели и слышали лучшее из того, что можно увидеть и услышать! Еще раз благодарю от имени моего сына. И конечно же, как всегда отлично подобраны отели и продумано питание, трансферы и места посещений. Все достойно и ответственно! Спасибо!"

  • Ю
    Юлия
    14 февраля 2024
    Каникулы с детьми в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
    Синьчао!! Несколько лет путешествуем с ребенком и не перестаем радоваться, удивляться и восхищаться. Радоваться, что когда-то нашли такую прекрасную команду
    читать дальше

    профессионалов, организующих незабываемые поездки. Удивляться, сколько в мире всего интересного. И восхищаться природой, культурой, кухней близких и далеких стран, в которых уже побывали. До поездки, честно говоря, мы никак себе его не представляли. Сейчас думаем, что это прекрасно! Вообще, после каждой поездки кажется, что совсем незнакомая страна стала очень близкой, понятной, и ты все о ней знаешь. Ну, почти все. Глубокое погружение в историю, культуру, общение с местными жителями (наши замечательные гиды), прогулки по улицам, посещение уличных кафе (да-да, мы ели в этих маленьких местных заведениях с крохотными столами и стульчиками!!), лавок – это все очень быстро погружает и взрослых, и детей в окружающий мир. А какое замечательно море!! Дети часами не вылезали из воды. И, как всегда, очень хотелось остаться еще хоть на несколько дней! Огромное спасибо Яне Викторовне и Дяде Федору! Дети вас очень любят!

  • В
    Владимир
    14 февраля 2024
    С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога
    Мы благодарны за отличную поездку в Пекин и Шанхай в октябре 2023 г. Основное положительное впечатление от программы – весело было
    читать дальше

    всем: и моему 14-летнему сыну, и моей 8-летней дочери, а также мне, т. е. тур является по-настоящему семейным. Безусловным достоинством поездки является то, что у взрослых каждый день есть по 2-3 часа свободного времени, когда сопровождающий педагог занимается с детьми по тематике Китая. Понимаем, что организовать безупречную поездку в Китай достаточно сложно, но всё (отели, питание, программа) проработано до мелочей. Потрясающий гид в Пекине, с которым можно [общаться] практически без ограничений по-русски. Для ознакомительной поездки в Китай программа Пекин-Шанхай отлично подходит. Дети прониклись как историей и культурой (Пекин), так и современным Китаем (Шанхай). Особая благодарность сопровождающему педагогу Яне за то, что у детей не было ни одной свободной минуты, что они не просто слушали очень познавательные рассказы о Китае, но и что развивали soft skills, в т. ч. делая презентации для родителей. С нетерпением ждем следующих поездок!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Большое путешествие»

Самые популярные туры этой рубрики в Пекине
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Каникулы с детьми в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
  2. С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога
  3. От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
Какие места ещё посмотреть в Пекине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Площадь Тяньаньмэнь
  2. Храм Неба
Сколько стоит тур в Пекине в августе 2024
Сейчас в Пекине в категории "Большое путешествие" можно забронировать 3 тура от 3 010 до 4 025. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Большое путешествие», 3 ⭐ отзыва, цены от $3010. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам