8 дней
Каникулы в Китае: педагогическое путешествие по Пекину и Шанхаю
Захватывающее путешествие по Пекину и Шанхаю с педагогом откроет мир древней культуры Китая для вашего ребенка
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
6 окт в 08:00
$3 120 за человека
10 дней
С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога
Увидеть горы из «Аватара» и Терракотовую армию и пообедать как шаолиньский монах
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
5 окт в 10:00
$4 025 за человека
13 дней
От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
Посетить заповедник с пандами, увидеть главные достопримечательности и попробовать утку по-пекински
Начало: 09:00 в международном аэропорту Пекин Дасин (PKX)....
14 окт в 08:00
$3 010 за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛариса22 февраля 2024Дорогие родители наших горячо любимых детей! У меня трое детей, и сейчас я и мой сын возвращаемся из Китая. Это
- ЮЮлия14 февраля 2024Синьчао!! Несколько лет путешествуем с ребенком и не перестаем радоваться, удивляться и восхищаться. Радоваться, что когда-то нашли такую прекрасную команду
- ВВладимир14 февраля 2024Мы благодарны за отличную поездку в Пекин и Шанхай в октябре 2023 г. Основное положительное впечатление от программы – весело было
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Большое путешествие»
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