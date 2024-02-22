Туры из аэропорта Пекина

Найдено 8 туров в категории «Из аэропорта» в Пекине на русском языке, цены от $1 898. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
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По популярности
Каникулы в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Каникулы в Китае: педагогическое путешествие по Пекину и Шанхаю
Захватывающее путешествие по Пекину и Шанхаю с педагогом откроет мир древней культуры Китая для вашего ребенка
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
6 окт в 08:00
$3 120 за человека
С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
2 отзыва
С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога
Увидеть горы из «Аватара» и Терракотовую армию и пообедать как шаолиньский монах
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
5 окт в 10:00
$4 025 за человека
От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
13 дней
От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
Посетить заповедник с пандами, увидеть главные достопримечательности и попробовать утку по-пекински
Начало: 09:00 в международном аэропорту Пекин Дасин (PKX)....
1 сен в 09:00
14 окт в 08:00
$2 890 за человека
Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
Ваш уникальный шанс погрузиться в мир китайской культуры, архитектуры и природы без хлопот о планировании
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, вылет в 21:15
11 сен в 08:00
1 898 за человека
Всё, что вы хотели увидеть в Китае, за один тур: Пекин, Шанхай и Ханчжоу
🚗 На машине
Авторский тур
13 дней
Всё, что вы хотели увидеть в Китае: Пекин, Шанхай, Ханчжоу
Погрузитесь в уникальное путешествие по Китаю: от древних храмов до современных небоскребов, насыщенная программа ждет вас
Начало: Аэропорт Пекина, по договорённости
6 сен в 10:00
$2 860 за человека
Прикоснуться к древности: тур по историческим локациям Китая
Авторский тур
8 дней
Прикоснуться к древности: исторические локации Китая, Пекин, Пинъяо, Сиань
Откройте врата в прошлое с уникальным туром по Пекину и другим историческим городам Китая. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего п...
5 сен в 08:00
8 окт в 10:00
178 071 за человека
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив Пекин и Сиань. Узнайте больше о культуре и истории Поднебесной
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня
24 авг в 10:00
28 сен в 10:00
175 000 за человека
Тайны древнего Китая: тур-погружение в философию и религию Поднебесной
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Тайны древнего Китая: тур-погружение в философию и религию Поднебесной
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по четырем городам Китая. Пекин, Сиань, Шанхай и Ханчжоу откроют свои тайны и культурные сокровища
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня
27 окт в 10:00
$6 250 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лариса
    22 февраля 2024
    С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога
    Дорогие родители наших горячо любимых детей! У меня трое детей, и сейчас я и мой сын возвращаемся из Китая. Это
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    наша четвертая поездка. Очень сложно найти компанию, которая сделает отдых для ребенка интересным и познавательным. И эта поездка еще раз подтвердила, доказала и оправдала наши ожидания. Благодарю всю команду и конечно Яну Викторовну за наш насыщенный, полный информации отдых. Дети активно участвуют во всех мероприятиях, запланированных в путешествии. Они через себя пропускают историю, людей, страну, в которой находятся. И поверьте – это места, тщательно отобранные и заслуживающие внимания. Мы посетили самые значимые для Пекина и Шанхая места. При этом вся программа «подогнана» под детей, их интересы и адаптирована под их возможности. Мы видели и слышали лучшее из того, что можно увидеть и услышать! Еще раз благодарю от имени моего сына. И конечно же, как всегда отлично подобраны отели и продумано питание, трансферы и места посещений. Все достойно и ответственно! Спасибо!"

  • Ю
    Юлия
    14 февраля 2024
    Каникулы в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
    Синьчао!! Несколько лет путешествуем с ребенком и не перестаем радоваться, удивляться и восхищаться. Радоваться, что когда-то нашли такую прекрасную команду
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    профессионалов, организующих незабываемые поездки. Удивляться, сколько в мире всего интересного. И восхищаться природой, культурой, кухней близких и далеких стран, в которых уже побывали. До поездки, честно говоря, мы никак себе его не представляли. Сейчас думаем, что это прекрасно! Вообще, после каждой поездки кажется, что совсем незнакомая страна стала очень близкой, понятной, и ты все о ней знаешь. Ну, почти все. Глубокое погружение в историю, культуру, общение с местными жителями (наши замечательные гиды), прогулки по улицам, посещение уличных кафе (да-да, мы ели в этих маленьких местных заведениях с крохотными столами и стульчиками!!), лавок – это все очень быстро погружает и взрослых, и детей в окружающий мир. А какое замечательно море!! Дети часами не вылезали из воды. И, как всегда, очень хотелось остаться еще хоть на несколько дней! Огромное спасибо Яне Викторовне и Дяде Федору! Дети вас очень любят!

  • В
    Владимир
    14 февраля 2024
    С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога
    Мы благодарны за отличную поездку в Пекин и Шанхай в октябре 2023 г. Основное положительное впечатление от программы – весело было
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    всем: и моему 14-летнему сыну, и моей 8-летней дочери, а также мне, т. е. тур является по-настоящему семейным. Безусловным достоинством поездки является то, что у взрослых каждый день есть по 2-3 часа свободного времени, когда сопровождающий педагог занимается с детьми по тематике Китая. Понимаем, что организовать безупречную поездку в Китай достаточно сложно, но всё (отели, питание, программа) проработано до мелочей. Потрясающий гид в Пекине, с которым можно [общаться] практически без ограничений по-русски. Для ознакомительной поездки в Китай программа Пекин-Шанхай отлично подходит. Дети прониклись как историей и культурой (Пекин), так и современным Китаем (Шанхай). Особая благодарность сопровождающему педагогу Яне за то, что у детей не было ни одной свободной минуты, что они не просто слушали очень познавательные рассказы о Китае, но и что развивали soft skills, в т. ч. делая презентации для родителей. С нетерпением ждем следующих поездок!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Из аэропорта»

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  3. От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
  4. Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
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Сколько стоит тур в Пекине в июле 2024
Сейчас в Пекине в категории "Из аэропорта" можно забронировать 8 авторских туров от 1 898 до 178 071. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 8 туров на 2024 год по теме «Из аэропорта», 3 ⭐ отзыва, цены от $1898. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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