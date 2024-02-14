Религиозные туры по святым местам Пекина

Найдено 3 тура в категории «Святые места» в Пекине на русском языке, цены от $555. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каникулы в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Каникулы в Китае: педагогическое путешествие по Пекину и Шанхаю
Захватывающее путешествие по Пекину и Шанхаю с педагогом откроет мир древней культуры Китая для вашего ребенка
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
«После завтрака прогуляемся по Запретному городу Гугун — дворцовому комплексу, окружённому роскошными садами и храмами»
6 окт в 08:00
$3 120 за человека
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
«Завершит этот день храм Неба, строительство которого началось в 15 веке»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$555 за всё до 6 чел.
Тайны древнего Китая: тур-погружение в философию и религию Поднебесной
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Тайны древнего Китая: тур-погружение в философию и религию Поднебесной
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по четырем городам Китая. Пекин, Сиань, Шанхай и Ханчжоу откроют свои тайны и культурные сокровища
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня
«В поездке вас сопроводит профессиональный эксперт, чьи лекции помогут глубже погрузиться в культуру, философию, религию и историю этого государства и, возможно, даже расширят ваше мировоззрение»
27 окт в 10:00
$6 250 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    14 февраля 2024
    Каникулы в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
    Синьчао!! Несколько лет путешествуем с ребенком и не перестаем радоваться, удивляться и восхищаться. Радоваться, что когда-то нашли такую прекрасную команду
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    профессионалов, организующих незабываемые поездки. Удивляться, сколько в мире всего интересного. И восхищаться природой, культурой, кухней близких и далеких стран, в которых уже побывали. До поездки, честно говоря, мы никак себе его не представляли. Сейчас думаем, что это прекрасно! Вообще, после каждой поездки кажется, что совсем незнакомая страна стала очень близкой, понятной, и ты все о ней знаешь. Ну, почти все. Глубокое погружение в историю, культуру, общение с местными жителями (наши замечательные гиды), прогулки по улицам, посещение уличных кафе (да-да, мы ели в этих маленьких местных заведениях с крохотными столами и стульчиками!!), лавок – это все очень быстро погружает и взрослых, и детей в окружающий мир. А какое замечательно море!! Дети часами не вылезали из воды. И, как всегда, очень хотелось остаться еще хоть на несколько дней! Огромное спасибо Яне Викторовне и Дяде Федору! Дети вас очень любят!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Святые места»

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  1. Каникулы в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
  2. Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
  3. Тайны древнего Китая: тур-погружение в философию и религию Поднебесной
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Тяньаньмэнь
  2. Храм Неба
Сколько стоит тур в Пекине в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 555 до 6 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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