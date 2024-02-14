8 дней
Каникулы в Китае: педагогическое путешествие по Пекину и Шанхаю
Захватывающее путешествие по Пекину и Шанхаю с педагогом откроет мир древней культуры Китая для вашего ребенка
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
6 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$3 120 за человека
11 дней
Большой тур по Поднебесной: Великая Китайская стена, Терракотовая армия и рисовые террасы
Стать волонтёром в Центре панд, отправиться в речной круиз и увидеть скалы Аватары
Начало: Аэропорт Пекин Дасин, 9:00
20 мая в 09:00
$4 100 за человека
9 дней
Тайны древнего Китая: тур-погружение в философию и религию Поднебесной
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по четырем городам Китая. Пекин, Сиань, Шанхай и Ханчжоу откроют свои тайны и культурные сокровища
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня
27 окт в 10:00
$6 250 за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия14 февраля 2024Синьчао!! Несколько лет путешествуем с ребенком и не перестаем радоваться, удивляться и восхищаться. Радоваться, что когда-то нашли такую прекрасную команду
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Великая китайская стена, участок Мутяньюй»
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