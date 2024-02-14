Великая китайская стена, участок Мутяньюй – туры в Пекине

Найдено 3 тура в категории «Великая китайская стена, участок Мутяньюй» в Пекине на русском языке, цены от $3 120. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Каникулы с детьми в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
На автобусе
1 отзыв
8 дней
Каникулы в Китае: педагогическое путешествие по Пекину и Шанхаю
Захватывающее путешествие по Пекину и Шанхаю с педагогом откроет мир древней культуры Китая для вашего ребенка
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
6 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$3 120 за человека
Большой тур по Поднебесной: Великая Китайская стена, Терракотовая армия и рисовые террасы
На автобусе
Музыкальные теплоходы
11 дней
Большой тур по Поднебесной: Великая Китайская стена, Терракотовая армия и рисовые террасы
Стать волонтёром в Центре панд, отправиться в речной круиз и увидеть скалы Аватары
Начало: Аэропорт Пекин Дасин, 9:00
20 мая в 09:00
$4 100 за человека
Тайны древнего Китая: тур-погружение в философию и религию Поднебесной
На автобусе
9 дней
Тайны древнего Китая: тур-погружение в философию и религию Поднебесной
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по четырем городам Китая. Пекин, Сиань, Шанхай и Ханчжоу откроют свои тайны и культурные сокровища
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня
27 окт в 10:00
$6 250 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    14 февраля 2024
    Каникулы с детьми в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
    Синьчао!! Несколько лет путешествуем с ребенком и не перестаем радоваться, удивляться и восхищаться. Радоваться, что когда-то нашли такую прекрасную команду
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    профессионалов, организующих незабываемые поездки. Удивляться, сколько в мире всего интересного. И восхищаться природой, культурой, кухней близких и далеких стран, в которых уже побывали. До поездки, честно говоря, мы никак себе его не представляли. Сейчас думаем, что это прекрасно! Вообще, после каждой поездки кажется, что совсем незнакомая страна стала очень близкой, понятной, и ты все о ней знаешь. Ну, почти все. Глубокое погружение в историю, культуру, общение с местными жителями (наши замечательные гиды), прогулки по улицам, посещение уличных кафе (да-да, мы ели в этих маленьких местных заведениях с крохотными столами и стульчиками!!), лавок – это все очень быстро погружает и взрослых, и детей в окружающий мир. А какое замечательно море!! Дети часами не вылезали из воды. И, как всегда, очень хотелось остаться еще хоть на несколько дней! Огромное спасибо Яне Викторовне и Дяде Федору! Дети вас очень любят!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Великая китайская стена, участок Мутяньюй»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Каникулы с детьми в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
  2. Большой тур по Поднебесной: Великая Китайская стена, Терракотовая армия и рисовые террасы
  3. Тайны древнего Китая: тур-погружение в философию и религию Поднебесной
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Сколько стоит тур в Пекине в сентябре 2024
Сейчас в Пекине в категории "Великая китайская стена, участок Мутяньюй" можно забронировать 3 тура от 3 120 до 6 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Великая китайская стена, участок Мутяньюй», 1 ⭐ отзыв, цены от $3120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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