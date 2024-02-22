Проживание. Двух- и трёхместное размещение в отелях 5*:

Luoyang National Treasure Pury Hotel в Лояне (1-2 ночи);

Gran Melia Xi’an в Сиане (3-4 ночи);

Neodalle Zhangjiahie Wulingyuan в Чжанцзяцзе (5-7 ночи);

Sheraton Guangzhou Hotel в Гуанчжоу (8-9 ночи).

*Фото отелей взяты с сайтов booking.com, marriott.com, national-treasure-pury-hotel-luoyang-henan.nochi.com.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, 7 обедов и 3 ужина во время экскурсионной программы, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.

Сложность. Программа включает несколько перелётов, длительных переездов, пеших экскурсий с подъёмами и спусками. Специальная подготовка не потребуется, но необходимы выносливость и отсутствие медицинских противопоказаний (проблем с сердцем, опорно-двигательным аппаратом, артериальным давлением, одышки и т. п.)