Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
Знакомство с Пекином: площадь Тяньаньмэнь и Запретный город
Встретим вас в аэропорту Пекина и отвезём в отель. После обеда начнём знакомство со столицей. Первая остановка — площадь Тяньаньмэнь, символ страны. Затем посетим Запретный город — древнюю резиденцию китайских императоров, внесённую в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы пройдём по дворцовым залам, увидим резные ворота и внутренние дворы, где на протяжении веков вершилась судьба государства.
Летний дворец и Великая Китайская стена
Утром погуляем по Летнему дворцу — загородной резиденции китайских императоров, с садами, озёрами и изящными павильонами. Мы пройдём по тенистым аллеям, заглянем в беседки и насладимся видом живописных мостиков и пагод.
После обеда нас будет ждать одно из семи чудес света — Великая Китайская стена. Прогуливаясь по древним башням и каменным переходам, мы сможем ощутить дыхание истории и представить, как веками эта грандиозная стена охраняла границы Поднебесной.
К вечеру мы вернёмся в Пекин и отдохнём в отеле.
Перелёт в Гуйлинь, холм Слоновьего Хобота, Пещера тростниковой Флейты, дворец Цзинцзян и пагоды Солнца и Луны
После завтрака вылетим в Гуйлинь. Его горные пейзажи, будто сотканные из туманов и зелени, веками вдохновляли художников и поэтов. Посетим холм Слоновьего Хобота. Скала, уходящая прямо в воды реки Лицзян, напоминает огромного слона, склонившегося к воде, чтобы напиться.
Затем отправимся в Пещеру тростниковой флейты — подземный мир из сталактитов и сталагмитов, освещённый мягким разноцветным светом, в котором каменные изваяния напоминают то мифических существ, то своды замка.
Осмотрим дворец Цзинцзян, а затем прогуляемся к пагодам Солнца и Луны — двум изящным башням на берегу озера, чьи золотые и серебристые силуэты особенно красиво отражаются в воде в лучах вечернего света.
Рисовые террасы Лунцзи и знакомство с культурой народности яо
Отправимся в горные районы Гуйлиня, чтобы увидеть знаменитые рисовые террасы Лунцзи.
Мы посетим деревню Хуанло Яо, где живёт народность яо, бережно хранящая древние традиции. Женщины этого народа славятся своими необычайно длинными волосами — символом красоты, счастья и благополучия. Здесь мы сможем познакомиться с их образом жизни, увидеть традиционные танцы и ремёсла.
Поднимемся в район Цзинькэн Дачжай, откуда открываются самые впечатляющие панорамы террас.
Сплав на бамбуковых плотах, художественная галерея, Западная улица Яншно и водное шоу Liu Sanjie
Сегодня нас ждёт сплав на бамбуковых плотах по реке Юйлун. Мы отправимся в путь по тихим водам, лёгкий туман будет медленно подниматься над водой, а каждый поворот реки откроет новые пейзажи, будто сошедшие со старинных китайских свитков.
После посетим художественную галерею Шили, где пейзажи Гуйлиня представлены в виде живописных полотен, скульптур и инсталляций.
Во второй половине дня мы прогуляемся по Западной улице Яншо. Здесь старинные чайные дома соседствуют с современными кафе, а в сувенирных лавках можно найти изделия местных мастеров и редкие сорта чая.
Вечером нас ждёт впечатляющее зрелище — водное шоу Impression Liu Sanjie, поставленное знаменитым режиссёром Чжан Имоу. Представление проходит прямо на реке: десятки лодок, игра света и звука, танцы и музыка.
Переезд в Фэнхуан
Покинем Гуйлинь и отправимся на скоростном поезде в древний Фэнхуан. Узкие улочки, мощёные камнем, деревянные дома на сваях и мосты через реку Тоцзян создают ощущение, будто мы перенеслись на несколько веков назад. Вечером мы прогуляемся вдоль реки. Уютные кафе и маленькие ресторанчики на берегу пригласят нас попробовать местные блюда и насладиться видом на реку, подсвеченную мерцающими огнями.
Милые панды, переезд в Чжанцзяцзе, подъём на вершину Тяньмэньшань и серпантин с 99 поворотами
Посетим заповедник большой панды, где увидим этих редких животных и сможем понаблюдать за их повадками. Мы узнаем, как специалисты заботятся о сохранении этого исчезающего вида и какие усилия предпринимаются для его защиты.
Переедем в Чжанцзяцзе. По прибытии мы отправимся к одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей Китая — горе Тяньмэньшань, название которой переводится как «гора Небесных врат».
Мы поднимемся на вершину на одном из самых длинных фуникулёров в мире. Пройдём по живописным тропам вдоль обрывов, а самые смелые смогут испытать себя, прогулявшись по прозрачным стеклянным мостикам на высоте сотен метров. Спуск с горы пройдёт по знаменитому серпантину с 99 поворотами.
Пещера Хуанлун, прогулка по озеру Баофэн и стеклянный мост
Побываем в пещере Хуанлун: спустимся в её глубины и увидим подземные реки, огромные залы, украшенные сталактитами и сталагмитами причудливых форм. Далее мы отправимся к озеру Баофэн, где вас ждёт прогулка на лодке. Завершением дня станет посещение знаменитого стеклянного моста, протянувшегося над живописным каньоном. Это самая длинная подвесная стеклянная конструкция в мире, соединяющая два горных утёса. Мы пройдём по прозрачному настилу, под ногами откроется головокружительная глубина, а вокруг раскинутся панорамы бескрайних гор Чжанцзяцзе.
Национальный парк «Чжанцзяцзе»
Целый день в национальном лесном парке «Чжанцзяцзе», который вдохновил создателей фильма «Аватар» на создание летающих гор. Мы поднимемся на одну из обзорных площадок, откуда откроются захватывающие виды на величественные «столбы», уходящие прямо в облака. Пройдём по живописным тропам, сделаем остановки у смотровых точек и насладимся чистым горным воздухом.
Переезд в Шанжао и прогулка по долине Вансянь
На скоростном поезде переедем в Шанжао. По прибытии направимся в живописную долину Вансянь с узкими зелёными ущельями, причудливо изогнутыми скалами и прозрачными горными ручьями. Мы прогуляемся по тропам среди каменных арок и водопадов, вдохнём чистый горный воздух и насладимся звуками природы.
Уезд Уюань, деревня Хуанлин и остров Wunü
Отправимся в уезд Уюань, который по праву называют «самой красивой деревней Поднебесной». Этот регион знаменит своими старыми поселениями, где сохранились узкие мощёные улочки, белоснежные домики с черепичными крышами и подлинная сельская атмосфера.
Остановимся в деревне Хуанлин, особенно известной своими живописными террасами с жёлтыми цветами рапса, которые расцветают каскадами по склонам холмов.
Вечером поедем на остров Wunü и погуляем, любуясь отражением огней и старинных домов в извилистой речушке.
Прибытие в Шанхай, сад Юй, смотровая площадка телебашни, набережная Вайтань и Нанкинская улица
Утром отправимся в Шанхай. Посетим сад Юй с изящными павильонами, мостиками и прудами. Затем мы поднимемся на смотровую площадку легендарной телебашни «Восточная жемчужина», откуда открывается захватывающая панорама города. С высоты можно увидеть контраст между футуристическими небоскрёбами района Пудун и колониальной архитектурой старого Шанхая.
Побываем на набережной Вайтань, где старинные здания времён европейских концессий соседствуют с сияющими стеклянными башнями.
Завершим день на Нанкинской улице, главной торговой артерии города.
Свободный день или экскурсия в Сучжоу за доплату
Свободный день в Шанхае. Вы сможете неспешно прогуляться по городу, заглянуть в уютные чайные домики, посетить музеи, сделать покупки.
По желанию и за дополнительную оплату можно отправиться на экскурсию в Сучжоу — изысканный город садов и каналов, который называют «Восточной Венецией». Здесь мы прогуляемся по узким улочкам вдоль воды, увидим старинные каменные мосты и посетим один из знаменитых классических садов.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Внутренние перелёт Пекин-Гуйлинь, билеты на скоростные поезда
- Экскурсии по программе
- Все входные билеты
- Сопровождение гидом на всём маршруте
Что не входит в цену
- Билеты до Пекина и обратно из Шанхая
- Ужины
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение - $400