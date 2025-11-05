Мои заказы

Природная сокровищница Китая: горы Гуйлиня и Чжанцзяцзе, рисовые террасы, пещеры и сады

Посетить 6 городов, понаблюдать за пандами, увидеть Великую Китайскую стену и сплавиться на плоту
Отправляемся в большое путешествие по Китаю, чтобы увидеть разные грани этой удивительной страны: будто парящие в воздухе горы, таинственные подземные миры, бескрайние плантации риса, старинные деревушки, изящные сады и древние
архитектурные памятники.

Вы познакомитесь с культурой народности яо, погуляете по аутентичным улочкам Фэнхуана, полюбуетесь пейзажами, вдохновившими режиссёра «Аватара» на создание планеты Пандора.

Пройдёте над пропастью по стеклянному мосту, исследуете Запретный город, поразитесь футуристическим видам Шанхая и посетите знаменитое водное шоу.

А ещё полюбуетесь пагодами Солнца и Луны, надышитесь свежим горным воздухом и подниметесь на гору Тяньмэньшань.

Описание тура

Организационные детали

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Пекином: площадь Тяньаньмэнь и Запретный город

Встретим вас в аэропорту Пекина и отвезём в отель. После обеда начнём знакомство со столицей. Первая остановка — площадь Тяньаньмэнь, символ страны. Затем посетим Запретный город — древнюю резиденцию китайских императоров, внесённую в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы пройдём по дворцовым залам, увидим резные ворота и внутренние дворы, где на протяжении веков вершилась судьба государства.

Знакомство с Пекином: площадь Тяньаньмэнь и Запретный город
2 день

Летний дворец и Великая Китайская стена

Утром погуляем по Летнему дворцу — загородной резиденции китайских императоров, с садами, озёрами и изящными павильонами. Мы пройдём по тенистым аллеям, заглянем в беседки и насладимся видом живописных мостиков и пагод.

После обеда нас будет ждать одно из семи чудес света — Великая Китайская стена. Прогуливаясь по древним башням и каменным переходам, мы сможем ощутить дыхание истории и представить, как веками эта грандиозная стена охраняла границы Поднебесной.

К вечеру мы вернёмся в Пекин и отдохнём в отеле.

Летний дворец и Великая Китайская стена
3 день

Перелёт в Гуйлинь, холм Слоновьего Хобота, Пещера тростниковой Флейты, дворец Цзинцзян и пагоды Солнца и Луны

После завтрака вылетим в Гуйлинь. Его горные пейзажи, будто сотканные из туманов и зелени, веками вдохновляли художников и поэтов. Посетим холм Слоновьего Хобота. Скала, уходящая прямо в воды реки Лицзян, напоминает огромного слона, склонившегося к воде, чтобы напиться.

Затем отправимся в Пещеру тростниковой флейты — подземный мир из сталактитов и сталагмитов, освещённый мягким разноцветным светом, в котором каменные изваяния напоминают то мифических существ, то своды замка.

Осмотрим дворец Цзинцзян, а затем прогуляемся к пагодам Солнца и Луны — двум изящным башням на берегу озера, чьи золотые и серебристые силуэты особенно красиво отражаются в воде в лучах вечернего света.

Перелёт в Гуйлинь, холм Слоновьего Хобота, Пещера тростниковой Флейты, дворец Цзинцзян и пагоды Солнца и Луны
4 день

Рисовые террасы Лунцзи и знакомство с культурой народности яо

Отправимся в горные районы Гуйлиня, чтобы увидеть знаменитые рисовые террасы Лунцзи.

Мы посетим деревню Хуанло Яо, где живёт народность яо, бережно хранящая древние традиции. Женщины этого народа славятся своими необычайно длинными волосами — символом красоты, счастья и благополучия. Здесь мы сможем познакомиться с их образом жизни, увидеть традиционные танцы и ремёсла.

Поднимемся в район Цзинькэн Дачжай, откуда открываются самые впечатляющие панорамы террас.

Рисовые террасы Лунцзи и знакомство с культурой народности яо
5 день

Сплав на бамбуковых плотах, художественная галерея, Западная улица Яншно и водное шоу Liu Sanjie

Сегодня нас ждёт сплав на бамбуковых плотах по реке Юйлун. Мы отправимся в путь по тихим водам, лёгкий туман будет медленно подниматься над водой, а каждый поворот реки откроет новые пейзажи, будто сошедшие со старинных китайских свитков.

После посетим художественную галерею Шили, где пейзажи Гуйлиня представлены в виде живописных полотен, скульптур и инсталляций.
Во второй половине дня мы прогуляемся по Западной улице Яншо. Здесь старинные чайные дома соседствуют с современными кафе, а в сувенирных лавках можно найти изделия местных мастеров и редкие сорта чая.

Вечером нас ждёт впечатляющее зрелище — водное шоу Impression Liu Sanjie, поставленное знаменитым режиссёром Чжан Имоу. Представление проходит прямо на реке: десятки лодок, игра света и звука, танцы и музыка.

Сплав на бамбуковых плотах, художественная галерея, Западная улица Яншно и водное шоу Liu Sanjie
6 день

Переезд в Фэнхуан

Покинем Гуйлинь и отправимся на скоростном поезде в древний Фэнхуан. Узкие улочки, мощёные камнем, деревянные дома на сваях и мосты через реку Тоцзян создают ощущение, будто мы перенеслись на несколько веков назад. Вечером мы прогуляемся вдоль реки. Уютные кафе и маленькие ресторанчики на берегу пригласят нас попробовать местные блюда и насладиться видом на реку, подсвеченную мерцающими огнями.

Переезд в Фэнхуан
7 день

Милые панды, переезд в Чжанцзяцзе, подъём на вершину Тяньмэньшань и серпантин с 99 поворотами

Посетим заповедник большой панды, где увидим этих редких животных и сможем понаблюдать за их повадками. Мы узнаем, как специалисты заботятся о сохранении этого исчезающего вида и какие усилия предпринимаются для его защиты.

Переедем в Чжанцзяцзе. По прибытии мы отправимся к одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей Китая — горе Тяньмэньшань, название которой переводится как «гора Небесных врат».

Мы поднимемся на вершину на одном из самых длинных фуникулёров в мире. Пройдём по живописным тропам вдоль обрывов, а самые смелые смогут испытать себя, прогулявшись по прозрачным стеклянным мостикам на высоте сотен метров. Спуск с горы пройдёт по знаменитому серпантину с 99 поворотами.

Милые панды, переезд в Чжанцзяцзе, подъём на вершину Тяньмэньшань и серпантин с 99 поворотами
8 день

Пещера Хуанлун, прогулка по озеру Баофэн и стеклянный мост

Побываем в пещере Хуанлун: спустимся в её глубины и увидим подземные реки, огромные залы, украшенные сталактитами и сталагмитами причудливых форм. Далее мы отправимся к озеру Баофэн, где вас ждёт прогулка на лодке. Завершением дня станет посещение знаменитого стеклянного моста, протянувшегося над живописным каньоном. Это самая длинная подвесная стеклянная конструкция в мире, соединяющая два горных утёса. Мы пройдём по прозрачному настилу, под ногами откроется головокружительная глубина, а вокруг раскинутся панорамы бескрайних гор Чжанцзяцзе.

Пещера Хуанлун, прогулка по озеру Баофэн и стеклянный мост
9 день

Национальный парк «Чжанцзяцзе»

Целый день в национальном лесном парке «Чжанцзяцзе», который вдохновил создателей фильма «Аватар» на создание летающих гор. Мы поднимемся на одну из обзорных площадок, откуда откроются захватывающие виды на величественные «столбы», уходящие прямо в облака. Пройдём по живописным тропам, сделаем остановки у смотровых точек и насладимся чистым горным воздухом.

Национальный парк «Чжанцзяцзе»
10 день

Переезд в Шанжао и прогулка по долине Вансянь

На скоростном поезде переедем в Шанжао. По прибытии направимся в живописную долину Вансянь с узкими зелёными ущельями, причудливо изогнутыми скалами и прозрачными горными ручьями. Мы прогуляемся по тропам среди каменных арок и водопадов, вдохнём чистый горный воздух и насладимся звуками природы.

Переезд в Шанжао и прогулка по долине Вансянь
11 день

Уезд Уюань, деревня Хуанлин и остров Wunü

Отправимся в уезд Уюань, который по праву называют «самой красивой деревней Поднебесной». Этот регион знаменит своими старыми поселениями, где сохранились узкие мощёные улочки, белоснежные домики с черепичными крышами и подлинная сельская атмосфера.

Остановимся в деревне Хуанлин, особенно известной своими живописными террасами с жёлтыми цветами рапса, которые расцветают каскадами по склонам холмов.

Вечером поедем на остров Wunü и погуляем, любуясь отражением огней и старинных домов в извилистой речушке.

Уезд Уюань, деревня Хуанлин и остров Wunü
12 день

Прибытие в Шанхай, сад Юй, смотровая площадка телебашни, набережная Вайтань и Нанкинская улица

Утром отправимся в Шанхай. Посетим сад Юй с изящными павильонами, мостиками и прудами. Затем мы поднимемся на смотровую площадку легендарной телебашни «Восточная жемчужина», откуда открывается захватывающая панорама города. С высоты можно увидеть контраст между футуристическими небоскрёбами района Пудун и колониальной архитектурой старого Шанхая.

Побываем на набережной Вайтань, где старинные здания времён европейских концессий соседствуют с сияющими стеклянными башнями.
Завершим день на Нанкинской улице, главной торговой артерии города.

Прибытие в Шанхай, сад Юй, смотровая площадка телебашни, набережная Вайтань и Нанкинская улица
13 день

Свободный день или экскурсия в Сучжоу за доплату

Свободный день в Шанхае. Вы сможете неспешно прогуляться по городу, заглянуть в уютные чайные домики, посетить музеи, сделать покупки.

По желанию и за дополнительную оплату можно отправиться на экскурсию в Сучжоу — изысканный город садов и каналов, который называют «Восточной Венецией». Здесь мы прогуляемся по узким улочкам вдоль воды, увидим старинные каменные мосты и посетим один из знаменитых классических садов.

Свободный день или экскурсия в Сучжоу за доплату
14 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2850
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Внутренние перелёт Пекин-Гуйлинь, билеты на скоростные поезда
  • Экскурсии по программе
  • Все входные билеты
  • Сопровождение гидом на всём маршруте
Что не входит в цену
  • Билеты до Пекина и обратно из Шанхая
  • Ужины
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - $400
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, 12:00
Завершение: Аэропорт Шанхая, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваша команда гидов в Пекине
За годы плодотворной работы мы зарекомендовали себя как одног из лидеров в области культурного и делового сотрудничества с Китаем. Наша компания, обладая глубокими знаниями всех аспектов взаимодействия с Поднебесной, успешно развивает ключевые направления: организация авторских групповых и индивидуальных туров в Китай «под ключ». Это направление мы активно расширяем, стремясь к совершенству в каждой детали.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Александр
5 ноя 2025
Ирина и Никита. Большое спасибо за прекрасно организованный тур. Огромное спасибо за Георгия, в этом и его очень большая заслуга! Замечательный и умный Человек! Действительно получилось погружение в Китай. Самые
яркие впечатления о горах Чжанцзянцзе! Хочется к ним вернуться. Из замечаний - тяжело воспринимать китайских гидов. Спасибо, что в финале дали нам Екатерину. Ей тоже большое спасибо за профессионализм и отзывчивость.

