Утром погуляем по Летнему дворцу — загородной резиденции китайских императоров, с садами, озёрами и изящными павильонами. Мы пройдём по тенистым аллеям, заглянем в беседки и насладимся видом живописных мостиков и пагод.

После обеда нас будет ждать одно из семи чудес света — Великая Китайская стена. Прогуливаясь по древним башням и каменным переходам, мы сможем ощутить дыхание истории и представить, как веками эта грандиозная стена охраняла границы Поднебесной.

К вечеру мы вернёмся в Пекин и отдохнём в отеле.