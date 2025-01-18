Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
«Затем посетим Запретный город Гугун — самый обширный дворцовый комплекс в мире, служивший резиденцией для 24 императоров Китая»
8 мая в 08:00
9 мая в 08:00
$488 за всё до 6 чел.
Пекин и окрестности: трёхдневный тур
Начало: Ваш отель
«Посетим Запретный город (Гугун) — самый обширный дворцовый комплекс в мире»
Завтра в 09:00
30 апр в 09:00
$700 за экскурсию
Большой тур в Китай: Пекин и Шанхай, Фэнхуан и Чжанцзяцзе
Побывать на Великой Китайской стене, увидеть парящие скалы и пройти по Запретному городу
Начало: Аэропорт Пекина, утро (точное время зависит от ваш...
«Затем побываете в Запретном городе — бывшей резиденции китайских императоров»
5 мая в 10:00
12 мая в 10:00
$2000 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий18 января 2025Экскурсия очень понравилась, был не Чысун, другой гид Алёша. Очень интересно рассказывал про историю Китая, советовал куда сходить в свободное время. Всем советую. Привет из Нидерландов
- ААлександр16 сентября 2024Всё прошло отлично, Евгений корректный, весёлый и замечательный гид! Нам всё понравилось, всё рассказал и показал, на все наши вопросы
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Запретный город»
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Сейчас в Пекине в категории "Запретный город" можно забронировать 3 тура от 488 до 2000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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