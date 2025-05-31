Билеты
Билет в зону культурного туризма Наньшань: буддийское наследие и природа
Начало: 8637+F8J Yazhou District, Санья, Хайнань, Китай
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$36 за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в буддийский культурный парк Наньшань
Начало: Холл отеля
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
$375 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по древнему городу, морскому утёсу и статуе Гуаньинь
Начало: Трансфер от отеля
Завтра в 08:30
13 фев в 08:30
$448 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕсений31 мая 2025Отличное место с удобствами для тех, кто знает, чего хочет. Я не изучил все заранее и решил пройти маршрут пешком,
- ММирон29 февраля 2024Связь и коммуникация были на высоте. К сожалению, автобус пришлось бронировать уже на месте, но в целом место впечатляет своим масштабом и инфраструктурой.
