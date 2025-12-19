Мастер-класс резьбы по кокосу и Музей артефактов народа Ли
Приобщиться к культурному и историческому наследию Саньи
За 3 часа вы откроете для себя богатое нематериальное культурное наследие Саньи.
Исследуете артефакты народа Ли, на мастер-классе познакомитесь с техникой резьбы по кокосу и создадите собственное изделие. А завершите день расслабляющей прогулкой по торговому центру CDF Sanya Mall.
Описание мастер-класса
Музей артефактов народа Ли
Вы познакомитесь с богатой коллекцией традиционных инструментов, утвари, одежды и ремёсел народа Ли. Экспозиции наглядно отражают повседневную жизнь, верования и традиции коренных жителей Саньи.
Мастер-класс резьбы по кокосу
Мастер расскажет историю развития резьбы по кокосу в Санье, объяснит символику традиционных орнаментов и продемонстрирует профессиональные техники. Вы узнаете, как визуализировать узоры, выбирать стили резьбы и поймёте процесс создания сложных дизайнов. А затем создадите персональный сувенир, который сможете забрать с собой.
Торговый центр CDF Mall
При желании вы посетите беспошлинный торговый центр CDF Sanya International Duty-Free Mall, где представлены сотни международных брендов. Это стильное и современное пространство, ставшее главным центром люксового шопинга в Китае. Здесь можно немного отдохнуть, подобрать косметику, одежду и местные сувениры по отличным ценам.
Организационные детали
Посещение музея и мастер-класс входят в стоимость
С вами будет сопровождающий из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Хайтан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Санье
Провёл экскурсии для 23 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.