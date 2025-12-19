За 3 часа вы откроете для себя богатое нематериальное культурное наследие Саньи. Исследуете артефакты народа Ли, на мастер-классе познакомитесь с техникой резьбы по кокосу и создадите собственное изделие. А завершите день расслабляющей прогулкой по торговому центру CDF Sanya Mall.

за 1–2 человек или $120 за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Музей артефактов народа Ли

Вы познакомитесь с богатой коллекцией традиционных инструментов, утвари, одежды и ремёсел народа Ли. Экспозиции наглядно отражают повседневную жизнь, верования и традиции коренных жителей Саньи.

Мастер-класс резьбы по кокосу

Мастер расскажет историю развития резьбы по кокосу в Санье, объяснит символику традиционных орнаментов и продемонстрирует профессиональные техники. Вы узнаете, как визуализировать узоры, выбирать стили резьбы и поймёте процесс создания сложных дизайнов. А затем создадите персональный сувенир, который сможете забрать с собой.

Торговый центр CDF Mall

При желании вы посетите беспошлинный торговый центр CDF Sanya International Duty-Free Mall, где представлены сотни международных брендов. Это стильное и современное пространство, ставшее главным центром люксового шопинга в Китае. Здесь можно немного отдохнуть, подобрать косметику, одежду и местные сувениры по отличным ценам.

