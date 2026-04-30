Деревня народностей Ли и Мяо считается одним из лучших экзотических достопримечательностей острова Хайнань. Там живут и занимаются ремеслами настоящие Ли и Мяо.
Вы увидите быт местных жителей, познакомитесь с их укладом жизни и традициями, передающимися из поколения в поколение.
Описание экскурсииКолоритные деревни острова Хайнань Представители народности Ли очень приветливые и общительные, могут предложить примерить национальные костюмы и сделать красочные фотографии. Представители народности Мяо славятся своей выносливостью и продемонстрируют трюки на лестнице из ножей, с огнем, хождение по раскаленным углям, горячему металлу и стеклу, а также многое другое. Вас ждут танцевальные представления на импровизированных улицах деревни, местная национальная кухня. Вы увидите, как культура и традиции передаются из поколения в поколение. Также вы сможете приобрести местную продукцию. В группе как правило до 5-6 человек, за редким исключением больше. На сайте указано для того, что б не заканчивались места, если туристы еще думают. Важная информация:
Экскурсия проводится по мере набора группы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Входной билет
- Сопровождение гида
- Электрокар на территории
- Музей народных промыслов
- Шоу народностей Ли и Мяо
- Обед
- Воздушный велосипед (есть ограничения), зиплайн (есть ограничения) или стрельба из лука/арбалета
- Стеклянный мост с фонтаном
- Мир птиц
Что не входит в цену
- Спуск на машинках, спуск на лодочках
- Тюбинг - 30/15 юаней
- Дождевик - 5 юаней
- Личные расходы (фото, сувениры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Китай, провинция Хайнань, город Санья
Завершение: Китай, провинция Хайнань, город Санья, магазин «Чай у Андрея»
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по мере набора группы.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Тур проходит при наборе группы от 3 человек
- Основная функция гида - навигация по парку
- Дети ростом до 120 см - бесплатно (перемещаются на коленях у взрослых)
- Возьмите с собой: солнцезащитные средства и деньги на дополнительные расходы
- Ограничения на посещение локаций:
- Зиплайн - рост от 120 до 180 см, вес от 20 до 90 кг, до 55 лет
- Высотный велосипед - рост от 120 см, до 55 лет (включительно), вес до 90 кг
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Прекрасная насыщенная экскурсия. Столько всего попробовали. Везде покатались. На велосипедах да высоте, зиплайн, ватрушка, лодка на воде, стеклянный мост, квадрациклы, покричали в фонтан, посмотрели птиц, попробовали вино, водку, чай. Прекрасный вкусный обед. Покормили попугаев, увидели кучу птиц. Потанцевали с коренными народами. Гид Петя очень понравился, очень вежливый, всех ждёт, всё объясняет
Ю
Отличная экскурсия предельно насыщенная событиями и развлечениями
Е
Понравилась локация, все в меру, не много и не мало. Особенно тронуло, что женщины Ли были не только у жилищ, но и участвовали в шоу, а они восновном, довольно возрастные.
Очень
Очень
А
Экскурсия очень понравилась, насыщенная программа, включая развлечения: спуск с горы на ватрушке, спуск по водной дорожке на лодочке, зип лайн, воздушный велосипед (как зиплайн, только медленно на велосипеде), картинг или
