понравился экскурсовод Петя. Обычно бывает трудно воспринимать не родную русскую речь (было с чем сравнить). Но Петя настолько милый и искренний, что хотелось вслушиваться и трудности восприятия совсем не мешали.

Я поставила оценку 4, тк это среднее между 5 за саму экскурсию и 3 за организацию. Заказывали индивидуальную, до 6человек, а попали в группу человек на 15, благо что люди подобрались все адекватные. В первую запланированную дату про нас вообще забыли, пришлось переносить на 2дня вперед. А этих дней могло бы и не остаться. В групповую экскурсию входило больше активностей. Мне они зашли, а один человек из нашей группы вообще никуда не пошёл

Поэтому такая оценка. В целом локация стоит того, чтобы её посетить. Понравилось больше Янода-парка.