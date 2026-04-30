Деревня народностей Ли и Мяо с гидом

Деревня народностей Ли и Мяо считается одним из лучших экзотических достопримечательностей острова Хайнань. Там живут и занимаются ремеслами настоящие Ли и Мяо.

Вы увидите быт местных жителей, познакомитесь с их укладом жизни и традициями, передающимися из поколения в поколение.
Описание экскурсии

Колоритные деревни острова Хайнань Представители народности Ли очень приветливые и общительные, могут предложить примерить национальные костюмы и сделать красочные фотографии. Представители народности Мяо славятся своей выносливостью и продемонстрируют трюки на лестнице из ножей, с огнем, хождение по раскаленным углям, горячему металлу и стеклу, а также многое другое. Вас ждут танцевальные представления на импровизированных улицах деревни, местная национальная кухня. Вы увидите, как культура и традиции передаются из поколения в поколение. Также вы сможете приобрести местную продукцию. В группе как правило до 5-6 человек, за редким исключением больше. На сайте указано для того, что б не заканчивались места, если туристы еще думают. Важная информация:
  • Тур проходит при наборе группы от 3 человек.
  • Основная функция гида — навигация по парку.
  • Дети ростом до 120 см.
  • бесплатно (перемещаются на коленях у взрослых).
  • Возьмите с собой: солнцезащитные средства и деньги на дополнительные расходы.
  • Ограничения на посещение локаций: - зиплайн — рост от 120 до 180 см, вес от 20 до 90 кг, до 55 лет. - высотный велосипед — рост от 120 см, до 55 лет (включительно), вес до 90 кг.

Экскурсия проводится по мере набора группы.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер туда и обратно
  • Входной билет
  • Сопровождение гида
  • Электрокар на территории
  • Музей народных промыслов
  • Шоу народностей Ли и Мяо
  • Обед
  • Воздушный велосипед (есть ограничения), зиплайн (есть ограничения) или стрельба из лука/арбалета
  • Стеклянный мост с фонтаном
  • Мир птиц
Что не входит в цену
  • Спуск на машинках, спуск на лодочках
  • Тюбинг - 30/15 юаней
  • Дождевик - 5 юаней
  • Личные расходы (фото, сувениры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Китай, провинция Хайнань, город Санья
Завершение: Китай, провинция Хайнань, город Санья, магазин «Чай у Андрея»
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по мере набора группы.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Тур проходит при наборе группы от 3 человек
  • Основная функция гида - навигация по парку
  • Дети ростом до 120 см - бесплатно (перемещаются на коленях у взрослых)
  • Возьмите с собой: солнцезащитные средства и деньги на дополнительные расходы
  • Ограничения на посещение локаций:
  • Зиплайн - рост от 120 до 180 см, вес от 20 до 90 кг, до 55 лет
  • Высотный велосипед - рост от 120 см, до 55 лет (включительно), вес до 90 кг
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Прекрасная насыщенная экскурсия. Столько всего попробовали. Везде покатались. На велосипедах да высоте, зиплайн, ватрушка, лодка на воде, стеклянный мост, квадрациклы, покричали в фонтан, посмотрели птиц, попробовали вино, водку, чай. Прекрасный вкусный обед. Покормили попугаев, увидели кучу птиц. Потанцевали с коренными народами. Гид Петя очень понравился, очень вежливый, всех ждёт, всё объясняет
Ю
Отличная экскурсия предельно насыщенная событиями и развлечениями
Е
Понравилась локация, все в меру, не много и не мало. Особенно тронуло, что женщины Ли были не только у жилищ, но и участвовали в шоу, а они восновном, довольно возрастные.
понравился экскурсовод Петя. Обычно бывает трудно воспринимать не родную русскую речь (было с чем сравнить). Но Петя настолько милый и искренний, что хотелось вслушиваться и трудности восприятия совсем не мешали.
Я поставила оценку 4, тк это среднее между 5 за саму экскурсию и 3 за организацию. Заказывали индивидуальную, до 6человек, а попали в группу человек на 15, благо что люди подобрались все адекватные. В первую запланированную дату про нас вообще забыли, пришлось переносить на 2дня вперед. А этих дней могло бы и не остаться. В групповую экскурсию входило больше активностей. Мне они зашли, а один человек из нашей группы вообще никуда не пошёл
Поэтому такая оценка. В целом локация стоит того, чтобы её посетить. Понравилось больше Янода-парка.

А
Экскурсия очень понравилась, насыщенная программа, включая развлечения: спуск с горы на ватрушке, спуск по водной дорожке на лодочке, зип лайн, воздушный велосипед (как зиплайн, только медленно на велосипеде), картинг или
квадрациклы. Стеклянный мост, подвесной мост. Национальное шоу, танцы с местными, чаепитие. Стрельба из лука/арбалета, парк птиц. Как будто несколько экскурсий в одной. Дополнительный плюс - индивидуальный трансфер. В то время как основная группа едет на автобусе по отелям, мы двумя семьями доехали за полчаса (от отеля Horizon). Аналогично обратно выехали сразу, не нужно ждать пока целый автобус соберется обратно. Из минусов - сильный акцент у гида, его почти никто не слушал, был просто проводником. И с тайм менеджментом у него не очень: опоздали на шоу, и места достались не самые лучшие. Берите с собой воду и веер

$42 за человека