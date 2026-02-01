Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в парк народностей Ли и Мяо: традиции китайских Гавайев
Начало: Трансфер от отеля
Завтра в 09:00
15 фев в 09:00
$292 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Однодневный тур к источникам Баоту, порту Чанхуа и деревне Ванся
Начало: Трансфер от отеля
Завтра в 08:30
15 фев в 08:30
$304 за всё до 9 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Деревня народностей Ли и Мяо с гидом
Начало: Китай, провинция Хайнань, город Санья
Расписание: Экскурсия проводится по мере набора группы.
$42 за человека
