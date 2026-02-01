Мои заказы

Фольклорная деревня народности Ли и Мяо – экскурсии в Санье

Найдено 3 экскурсии в категории «Фольклорная деревня народности Ли и Мяо» в Санье на русском языке, цены от $42. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Экскурсия в парк народностей Ли и Мяо: традиции китайских Гавайев
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в парк народностей Ли и Мяо: традиции китайских Гавайев
Начало: Трансфер от отеля
Завтра в 09:00
15 фев в 09:00
$292 за всё до 8 чел.
Однодневный тур к источникам Баоту, порту Чанхуа и деревне Ванся
На автобусе
9.5 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Однодневный тур к источникам Баоту, порту Чанхуа и деревне Ванся
Начало: Трансфер от отеля
Завтра в 08:30
15 фев в 08:30
$304 за всё до 9 чел.
Деревня народностей Ли и Мяо с гидом
7 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Деревня народностей Ли и Мяо с гидом
Начало: Китай, провинция Хайнань, город Санья
Расписание: Экскурсия проводится по мере набора группы.
$42 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Фольклорная деревня народности Ли и Мяо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Экскурсия в парк народностей Ли и Мяо: традиции китайских Гавайев;
  2. Однодневный тур к источникам Баоту, порту Чанхуа и деревне Ванся;
  3. Деревня народностей Ли и Мяо с гидом.
Какие места ещё посмотреть в Санье
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Остров обезьян;
  2. Самое главное;
  3. Мосты;
  4. Фруктовый рынок;
  5. Центр буддизма Наньшань;
  6. Фольклорная деревня народности Ли и Мяо;
  7. Атлантис.
Сколько стоит экскурсия по Санье в феврале 2026
Сейчас в Санье в категории "Фольклорная деревня народности Ли и Мяо" можно забронировать 3 экскурсии от 42 до 304.
Экскурсии на русском языке в Санье (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Фольклорная деревня народности Ли и Мяо», цены от $42. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель