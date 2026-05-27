Вы побываете в очень колоритном уголке Хайнаня, где воссозданы дома местного населения. Сами жители здесь же мастерят, танцуют, показывают трюки. Ли — приветливые, общительные, носят яркие одежды. Мяо славятся выносливостью, ходят по раскалённым углям и битому стеклу. Вы познакомитесь с традициями обеих народностей, а после — получите порцию ярких эмоций.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Быт и культура островитян

Вас встретят представители ли и мяо в традиционных нарядах. Вы увидите жилища из глины, бамбука, дерева, познакомитесь с народными промыслами и кухней. Посмотрите уличные шоу с трюками, танцевальные представления, исторические сценки.

Активный отдых

Проедете над джунглями на аэровелосипеде, погуляете по стеклянному мосту с фонтаном. Пролетите над долиной на зиплайне или постреляете из лука/арбалета. А также понаблюдаете за экзотическими птицами и золотыми рыбками.

Организационные детали