Деревня ли и мяо - из Саньи

Культура, уклад, ремёсла, кухня коренных островитян и активный отдых в джунглях
Вы побываете в очень колоритном уголке Хайнаня, где воссозданы дома местного населения. Сами жители здесь же мастерят, танцуют, показывают трюки. Ли — приветливые, общительные, носят яркие одежды. Мяо славятся выносливостью, ходят по раскалённым углям и битому стеклу. Вы познакомитесь с традициями обеих народностей, а после — получите порцию ярких эмоций.
Описание экскурсии

Быт и культура островитян

Вас встретят представители ли и мяо в традиционных нарядах. Вы увидите жилища из глины, бамбука, дерева, познакомитесь с народными промыслами и кухней. Посмотрите уличные шоу с трюками, танцевальные представления, исторические сценки.

Активный отдых

Проедете над джунглями на аэровелосипеде, погуляете по стеклянному мосту с фонтаном. Пролетите над долиной на зиплайне или постреляете из лука/арбалета. А также понаблюдаете за экзотическими птицами и золотыми рыбками.

Организационные детали

  • Едем на легковом авто или минивэне
  • Дорога в обе стороны займёт 2 часа, отдых в деревне — 5–6 часов
  • В стоимость включены трансфер в обе стороны, входной билет, перечисленные активности, аренда электрокара по территории, обед
  • По желанию оплачиваются: спуск на лодочках или машинках, тюбинг, дождевик
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
выезд из бухты Дадунхай$45
выезд из бухты Саньябэй, Ялонг$45
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Санье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 13 туристов
Я живу в Санье и уже не первый год организую досуг гостей прекрасного острова Хайнань. Готов предложить вам трансфер, аренду авто, мопеда, яхты, полёт на вертолёте и многое другое. А также разнообразные экскурсии: в центр буддизма, парк аттракционов, заповедные горы и источники, деревню местных племён, на рыбалку и прочие интересные программы!

