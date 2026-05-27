Вы побываете в очень колоритном уголке Хайнаня, где воссозданы дома местного населения. Сами жители здесь же мастерят, танцуют, показывают трюки. Ли — приветливые, общительные, носят яркие одежды. Мяо славятся выносливостью, ходят по раскалённым углям и битому стеклу. Вы познакомитесь с традициями обеих народностей, а после — получите порцию ярких эмоций.
Описание экскурсии
Быт и культура островитян
Вас встретят представители ли и мяо в традиционных нарядах. Вы увидите жилища из глины, бамбука, дерева, познакомитесь с народными промыслами и кухней. Посмотрите уличные шоу с трюками, танцевальные представления, исторические сценки.
Активный отдых
Проедете над джунглями на аэровелосипеде, погуляете по стеклянному мосту с фонтаном. Пролетите над долиной на зиплайне или постреляете из лука/арбалета. А также понаблюдаете за экзотическими птицами и золотыми рыбками.
Организационные детали
- Едем на легковом авто или минивэне
- Дорога в обе стороны займёт 2 часа, отдых в деревне — 5–6 часов
- В стоимость включены трансфер в обе стороны, входной билет, перечисленные активности, аренда электрокара по территории, обед
- По желанию оплачиваются: спуск на лодочках или машинках, тюбинг, дождевик
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|выезд из бухты Дадунхай
|$45
|выезд из бухты Саньябэй, Ялонг
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Санье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 13 туристов
Я живу в Санье и уже не первый год организую досуг гостей прекрасного острова Хайнань. Готов предложить вам трансфер, аренду авто, мопеда, яхты, полёт на вертолёте и многое другое. А также разнообразные экскурсии: в центр буддизма, парк аттракционов, заповедные горы и источники, деревню местных племён, на рыбалку и прочие интересные программы!
Входит в следующие категории Саньи
