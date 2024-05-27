1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Санья
Посетить визитные карточки города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров обезьян: путешествие из Санья
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в Китае и погулять по заповедному острову обезьян
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
$96 за человека
Индивидуальная
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11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$170 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 мая 2024Выбрали экскурсию, гидом был Борис. Все очень понравилось: удобный маршрут, организация. Были на всех желаемых локациях, посмотрели остров Феникс и
- ААлёна11 мая 20243.05.2024 были на обзорной экскурсии в Дадунхае. Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Борису, за интересную экскурсию, отдельное спасибо за комфорт и удобство её проведения. Однозначно рекомендуем!
- ЮЮрий29 апреля 2024Это была вторая наша экскурсия с этими ребятами. И снова с нами был Ваня!!! 👍Все прошло великолепно!!!! Большое спасибо Ване, гиду с открытой душой!!! Всем организаторам большое спасибо!!!! (жалко только что не работал фуникулёр)
- ААнастасия24 апреля 2024Совместили обзорную экскурсию и остров обезьян! Легко, комфортно, чистая машина, гид Николай👍 в процессе скорректировали и убрали то,что нам было не интересно. Благодарю за прекрасный день)
- ААлексей29 марта 2024Все супер! Отличные впечатления, насыщенная программа! На самом деле, будучи лишь один полный день в Санье, мы заказали у Екатерины
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Санье в июне 2024
Сейчас в Санье в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 170. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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