Гоша Г. проводит ещё 5 экскурсий

в программе обзорной экскурсии 🧭 следующие посещения:
- -самый большой магазин акульего жира г. Санья (дополнительно: анализ состояния сосудов за 3 минуты).
-осмотр театра г. Санья
-самый большой магазин изделий из хайнаньского бамбука.
-дегустация хайнаньского чая
-фабрика хелатного кальция (можно проверить уровень кальция организме).
-рынок № 1 г. Санья (фрукты, овощи, морепродукты, мясо…)
-№ 1 музей 🖼 жемчуга
-пешеходная улица
-выставочный центр и магазин хрусталя.
-змеиный питомник (народность Мяо).
-выставочный салон-магазин шелка.
по желанию выбирать за один день. без дополнительной оплаты.