Гоша Г. проводит ещё 5 экскурсий

Гоша Г. – Гид из Саньи

Санья — главный туристический курорт Китая.



В городе есть все: хорошая инфраструктура, голубое море 🌊 и тропический климат.



В Санье можно отдыхать круглый год.



Но город 🏙️ также известен своими магазинами.



На пешеходной улицы Саньи находится рай для шопоголиков.



В магазинах можно купить брендовые вещи и не только.



Здесь можно купить хрусталь, жемчуг, китайский чай и даже акулий жир!