Гоша Г. проводит ещё 5 экскурсий

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Обзорная экскурсия по г. Санья

Гоша Г.
Гоша Г. – Гид из Саньи
Санья — главный туристический курорт Китая.

В городе есть все: хорошая инфраструктура, голубое море 🌊 и тропический климат.

В Санье можно отдыхать круглый год.

Но город 🏙️ также известен своими магазинами.

На пешеходной улицы Саньи находится рай для шопоголиков.

В магазинах можно купить брендовые вещи и не только.

Здесь можно купить хрусталь, жемчуг, китайский чай и даже акулий жир!
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Обзорная экскурсия по г. Санья
Обзорная экскурсия по г. Санья

в программе обзорной экскурсии 🧭 следующие посещения:

  • -самый большой магазин акульего жира г. Санья (дополнительно: анализ состояния сосудов за 3 минуты).
-осмотр театра г. Санья
-самый большой магазин изделий из хайнаньского бамбука.
-дегустация хайнаньского чая
-фабрика хелатного кальция (можно проверить уровень кальция организме).
-рынок № 1 г. Санья (фрукты, овощи, морепродукты, мясо…)
-№ 1 музей 🖼 жемчуга
-пешеходная улица
-выставочный центр и магазин хрусталя.
-змеиный питомник (народность Мяо).
-выставочный салон-магазин шелка.
по желанию выбирать за один день. без дополнительной оплаты.
Начало и место завершения
🚩 Sanya
Обзорная экскурсия по г. Санья
Обзорная экскурсия по г. Санья
Обзорная экскурсия по г. Санья

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 2 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гоша Г.
Гоша Г.
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