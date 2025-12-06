Чтобы глубже погрузиться в жизнь южного Хайнаня и насладиться сочетанием природной экзотики, локальной культуры и медитативной красоты побережья, отправимся в Тянья. Вы увидите знаменитые валуны, которые символизируют край неба и конец моря.
Проведёте 3 часа в ритме местной жизни, попробуете тропические угощения и заглянете в ремесленные лавки.
Описание экскурсии
Парк «Тянья Хайцзяо»
Это место называют краем неба и концом моря. Оно знаменито уникальными каменными образованиями, прозрачной водой и мягким песком.
- Вы прогуляетесь вдоль побережья, наслаждаясь морским бризом и тропическими пейзажами
- Сделайте фото со знаменитыми гранитными валунами «Тянья» и «Хайцзяо», которые стали визитной карточкой всего Хайнаня
- Мы расскажем о географии острова и местной культуре
Городок Тянья и колорит южного Хайнаня
В отличие от курортных зон, городок Тянья показывает Санью с более спокойной и домашней стороны.
- Вы познакомитесь с локальной культурой и понаблюдаете за нетуристической повседневной жизнью местных
- Заглянете в небольшие магазины с ремесленными изделиями
- Попробуете тропические лакомства, фрукты, кокосовые сладости и региональные деликатесы
Организационные детали
- В стоимость входят переезды по маршруту на такси, а также сет локальных угощений по вашему выбору. Если вы захотите дополнительно попробовать тропические фрукты за свой счёт, мы посоветуем лучшие места
- Чаевые не включены — на ваше усмотрение
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Тянья Хайцзяо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Санье
Провёл экскурсии для 14 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
