читать дальше акулью фабрику, чайный рынок. Накупили сувениров. Очень понравилась гид Надя. Она старалась во всем помочь, все было очень честно. Говорила на хорошем русском. Помогла нам разобраться со многими вещами в Китае, по еде, городу. Спасибо ей большое. Рекомендую её!

Неплохая экскурсия, посмотрели город, когда живешь в отеле без своего гида, это довольно интересно и даже нужно. Свозили нас на