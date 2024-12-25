Пешие экскурсии-прогулки в Санье с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Санье на русском языке, цены от $4. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Знакомьтесь, Санья
Пешая
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
Парк «Олень повернул голову» и остров Феникс
Посетите грандиозный рукотворный остров Феникс, узнайте легенду парка «Олень повернул голову», насладитесь фруктовым рынком и откройте секреты акульей фабрики
Начало: У вашего отеля
9 фев в 17:00
10 фев в 09:00
$40 за человека
Аквапарк «Мангров лес»
Пешая
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Аквапарк «Мангров лес»
Начало: Санья
Расписание: По согласованию с гидом.
9 фев в 09:00
10 фев в 09:00
$30 за человека
Обзорная экскурсия по городу Санья
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорная экскурсия по городу Санья
Начало: Санья
Расписание: По согласованию с гидом.
9 фев в 09:00
10 фев в 09:00
$4 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Добрынин
    25 декабря 2024
    Знакомьтесь, Санья
    Неплохая экскурсия, посмотрели город, когда живешь в отеле без своего гида, это довольно интересно и даже нужно. Свозили нас на
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    акулью фабрику, чайный рынок. Накупили сувениров. Очень понравилась гид Надя. Она старалась во всем помочь, все было очень честно. Говорила на хорошем русском. Помогла нам разобраться со многими вещами в Китае, по еде, городу. Спасибо ей большое. Рекомендую её!

  • V
    Victoria
    31 октября 2024
    Знакомьтесь, Санья
    Отличная экскурсия, которую провел китайский экскурсовод Коля. Экскурсия была полностью на русском языке, мы смогли посетить дома-деревья, побыть в аутентичном
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    магазине чая с дегустацией 8 разных сортов, затем съездили в бухту Дудунхай и в парк «Олень повернул голову», откуда открываются потрясающие виды на остров. очень классно там можно будет провести фотосессию или просто прогуляться, наслаждаясь панорамными видами. организация хорошая, машина пришла вовремя, примерное время экскурсии 4 часа.

Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Санье в феврале 2025
Сейчас в Санье в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 до 40. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.3 из 5
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