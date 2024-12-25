4 часа
Индивидуальная
Парк «Олень повернул голову» и остров Феникс
Посетите грандиозный рукотворный остров Феникс, узнайте легенду парка «Олень повернул голову», насладитесь фруктовым рынком и откройте секреты акульей фабрики
Начало: У вашего отеля
9 фев в 17:00
10 фев в 09:00
$40 за человека
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Аквапарк «Мангров лес»
Начало: Санья
Расписание: По согласованию с гидом.
9 фев в 09:00
10 фев в 09:00
$30 за человека
3 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорная экскурсия по городу Санья
Начало: Санья
Расписание: По согласованию с гидом.
9 фев в 09:00
10 фев в 09:00
$4 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДобрынин25 декабря 2024Неплохая экскурсия, посмотрели город, когда живешь в отеле без своего гида, это довольно интересно и даже нужно. Свозили нас на
- VVictoria31 октября 2024Отличная экскурсия, которую провел китайский экскурсовод Коля. Экскурсия была полностью на русском языке, мы смогли посетить дома-деревья, побыть в аутентичном
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Санье в феврале 2025
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