Индивидуальная
Тропические джунгли Янода
Насладитесь уникальной природой парка Янода, где вас ждут водопады, стеклянный мост и экзотические животные. Это приключение запомнится надолго
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
24 мар в 09:30
$118 за человека
Индивидуальная
Параглайдинг в Санья: полёт над островом Хайнань с инструктором
Параглайдинг в Санье - уникальная возможность испытать прилив адреналина и насладиться великолепными пейзажами острова Хайнань с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
24 мар в 09:00
от $370 за человека
Водная прогулка
Горная экспедиция и сплав по реке Ваньцюань
Увлекательная водная прогулка в Санье предлагает вам шанс испытать бурную реку Ваньцюань. Откройте для себя захватывающие виды и адреналиновые спуски
Начало: Санья
Расписание: В 07:30.
24 мар в 07:30
25 мар в 07:30
$150 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Санье в марте 2025
Сейчас в Санье в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 118 до 370.
Экскурсии на русском языке в Санье (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», цены от $118. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май