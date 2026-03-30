Вас ждёт индивидуальная прогулка на яхте в компании до 10 человек — идеальный вариант для отдыха с семьёй, друзьями или романтической поездки вдвоём.
Описание экскурсииСанья с борта яхты: роскошная прогулка вдоль Жемчужного берега Маршрут проходит вдоль живописной береговой линии острова Санья — одного из самых красивых мест Хайнаня. Вы сможете насладиться панорамой побережья, сделать потрясающие фотографии и почувствовать настоящую атмосферу роскошного отдыха. Разрешено купание — сделайте остановку в открытом море, окунитесь в тёплые волны и почувствуйте свободу океана. Для желающих — рыбалка прямо с борта яхты, а также прохладительные напитки и свежие фрукты, чтобы ваш отдых был максимально комфортным. Важная информация: С собой взять полотенце, мазь от загара. Напитки и питание можно взять с собой.
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда яхты три часа
- Рыбалка
- Напитки и фрукты
Что не входит в цену
- Трансфер: 1-6 человек - 50$ 7-12 человек - 100$
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- С собой взять полотенце, мазь от загара
- Напитки и питание можно взять с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
