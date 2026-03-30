Погрузитесь в атмосферу древнего Китая! Здесь вы сможете пройтись по уютным улочкам, стилизованным под времена династии Сун, заглянуть в ремесленные лавки и познакомиться с культурой народности Ли. Каждая деталь передает дух старинного Китая — от архитектуры до костюмов мастеров.
Описание экскурсииШоу и прогулка по старинным улочкам династии Сун Представьте: вы переноситесь на тысячу лет назад, в эпоху романтичной династии Сун. Узкие мощеные улочки, деревянные пагоды, запах благовоний и традиционных сладостей, искусные ремесленники за работой… Это не съемочная площадка — это вход в мир «Романтики Саньи», где границы между прошлым и настоящим стираются. Главное событие экскурсии — грандиозное шоу из 4 актов, где история оживает прямо перед глазами зрителей. Это не просто представление — вы становитесь его частью: кресла двигаются, ощущается ветер, а действие разворачивается не только на сцене, но и в самом зале. Эффект полного погружения гарантирован!
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Англоговорящий водитель
Что не входит в цену
- Билеты в парк: 45$ для взрослых, 37$ для детей ростом 120-140 см
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
