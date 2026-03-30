Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу древнего Китая! Здесь вы сможете пройтись по уютным улочкам, стилизованным под времена династии Сун, заглянуть в ремесленные лавки и познакомиться с культурой народности Ли. Каждая деталь передает дух старинного Китая — от архитектуры до костюмов мастеров.

Денис Ваш гид в Санье Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-6 человек Можно с детьми Да $250 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Шоу и прогулка по старинным улочкам династии Сун Представьте: вы переноситесь на тысячу лет назад, в эпоху романтичной династии Сун. Узкие мощеные улочки, деревянные пагоды, запах благовоний и традиционных сладостей, искусные ремесленники за работой… Это не съемочная площадка — это вход в мир «Романтики Саньи», где границы между прошлым и настоящим стираются. Главное событие экскурсии — грандиозное шоу из 4 актов, где история оживает прямо перед глазами зрителей. Это не просто представление — вы становитесь его частью: кресла двигаются, ощущается ветер, а действие разворачивается не только на сцене, но и в самом зале. Эффект полного погружения гарантирован!

