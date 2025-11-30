Проведите день среди водопадов и тропических растений! Вас ждут мосты над пропастью, поездка на фуникулёре, Парк орхидей, встреча с капибарами. А самых смелых — также зиплайн и подвесные качели. Гид расскажет о флоре, фауне и истории парка, а вы насладитесь природой и панорамами джунглей.
Описание экскурсии
Стеклянный мост — впечатляющее инженерное сооружение с прозрачным полом.
Подвесной мост через лесной каньон — ощущение полёта над верхушками деревьев.
Фуникулёр — спуск и подъём по склонам парка с комфортом.
Парк орхидей — коллекция редких экзотических растений. Ботанический рай для любителей флоры и идеальные декорации для фото.
Водопады — водные потоки среди густой растительности, создающие атмосферу первобытной природы.
Капибары — встреча с дружелюбными грызунами в их естественной среде обитания.
А также по желанию:
- Зиплайн — полёт над джунглями на тросе, живописные виды и всплеск адреналина
- Подвесные качели — аттракцион над пропастью
Гид расскажет:
- о разнообразии флоры и фауны Хайнаня
- адаптации растений и животных к влажному климату
- разведении редких сортов орхидей, их особенностях и значении в экосистеме
- повадках и образе жизни капибар
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии по парку — 5 часов, дорога занимает около часа в одну сторону
- Программа 3+
- В стоимость входит трансфер от вашего отеля и обратно, входной билет в парк Янода, фуникулёр, передвижение внутри парка на небольших автобусах, обед
- Отдельно по желанию оплачиваются качели и зиплайн в парке — стоимость по запросу
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду и пятницу в 08:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Санье
Я и моя команда обладаем исчерпывающей информацией обо всех ключевых и скрытых уголках Хайнаня — от живописных пляжей до древних буддийских храмов и тропических джунглей. Мы знаем лучшие маршруты, подскажем
Входит в следующие категории Саньи
Похожие экскурсии из Саньи
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
от $60 за человека
Индивидуальная
Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
Отдохнуть среди дикой природы, пройти по стеклянному мосту и ощутить драйв на аттракционах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
2 дек в 09:30
от $152 за человека
Индивидуальная
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
1 дек в 08:00
3 дек в 08:00
от $160 за человека