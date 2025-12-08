Мои заказы

Восточное побережье Саньи - пляжи, плавучие деревни и шопинг

Проведите день на восточном побережье Саньи — там, где море встречает культуру и стиль. Вас ждут рыбацкие деревни, живописные пляжи и шопинг мирового уровня в CDF Mall. Почувствуйте атмосферу отдыха, уюта и настоящего южного Хайнаня.
Описание экскурсии

Начало дня в курортной деревне Хоухай Начните утро в Хоухае — бывшей деревне серфингистов, которая сохранила расслабленную атмосферу, но обзавелась уютными кафе и стильными пляжными домиками. Здесь можно прогуляться по набережной, купить свежий кокос или просто насладиться спокойствием океана под мягкими волнами. Пляжи и культура Отправляйтесь на пляж Циншуй Бэй — одно из самых чистых и живописных мест Саньи с прозрачной водой и мягким песком. Затем посетите Музей народа Даньцзя, где можно узнать о культуре «морских кочевников», увидеть традиционные снасти и лодки, а после прокатиться до рыбацкой деревни Даньцзя, чтобы своими глазами увидеть плавучие дома и поговорить с местными жителями. Этот маршрут даст уникальный взгляд на культурное разнообразие Хайнаня. Шопинг и вечерняя атмосфера Завершите день посещением CDF Mall — крупнейшего центра беспошлинной торговли Саньи с сотнями международных брендов и местом для стильного отдыха у моря. А вечером отправляйтесь на ночной рынок Линьван, где оживает вкус Хайнаня: ароматная уличная еда, морепродукты, десерты и весёлое настроение местных жителей создадут идеальное завершение вашего путешествия. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
  • Не подходит для: пользователей инвалидных колясок.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Курортная деревня Хоухай
  • Пляж Циншуй Бэй
  • Музей Даньцзя
  • Рыбацкая деревня Даньцзя
  • Международный магазин беспошлинной торговли CDF
  • Ночной рынок Линьван
Что включено
  • Трансфер от отеля и обратно
  • Входные билеты
  • Два местных перекуса и напитки
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед и ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности
  • Не подходит для: пользователей инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

