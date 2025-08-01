Мои заказы

Пляжи Саньи

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляжи» в Санье на русском языке, цены от $170. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Отдохните на китайских Мальдивах
На машине
Сплавы и рафтинг
6 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Пляж «Стеклянное море» - это прозрачная вода и белый песок. Включены водные развлечения и комфортные условия для отдыха
«На этом пляже вы насладитесь прозрачным морем, нежным песочком, райскими пейзажами»
22 янв в 10:00
23 янв в 10:00
$170 за человека
Восточное побережье Саньи: плавучие деревни, пляжи и шопинг в CDF
На машине
10 часов
Водная прогулка
Небанальные впечатления - природа, море и местная жизнь без курортной суеты
«10:00–11:00 — пляж Циншуйвань (Qingshui Bay Beach)»
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
от $460 за всё до 10 чел.
Восточное побережье Саньи - пляжи, плавучие деревни и шопинг
10 часов
Водная прогулка
Начало: Трансфер от отеля
«Пляжи и культура Отправляйтесь на пляж Циншуй Бэй — одно из самых чистых и живописных мест Саньи с прозрачной водой и мягким песком»
Завтра в 09:30
21 янв в 09:30
$388 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    1 августа 2025
    Отдохните на китайских Мальдивах
    Ездили на экскурсию китайский Мальдивы 29 июля сказать что прям понравилось не могу так как были и плюсы и минусы
    ужасные туалет и ужасно переодевался на пляже нет места для отдыха туристам который прибывают на этот пляж да похоже на Мальдивы белый песок чистейшая вода но нет ощущения хорошего отдыха так как на лежаки не разрешают ложиться прибывшем туристам мы покатались на всех видах водных развлечений кроме парашюта с Дорлинг ни о чем есть и с чем сравнивать рекомендовать или ещё раз поехать я бы не поехала ну детям понравилось дети довольные отдельно хочу сказать спасибо нашему гиду Борису ему оставлю пять звёзд можно и 10 он молодец таскал за нами в течение дня вещи чтоб нам было комфортно купаться ждал по времени сколько нужно наговорились с местными делал все чтобы она была комфортно вот его я буду рекомендовать всем!

    Ездили на экскурсию китайский Мальдивы 29 июля сказать что прям понравилось не могу так как были
  • М
    Маргарита
    27 июля 2025
    Отдохните на китайских Мальдивах
    Очень рада, что посетили экскурсию!
    Бухта красива! Вода прозрачна!
    Активности на любой вкус.
    А какие получились фотки!!!
    Спасибо организаторам!

