Водная прогулка
Отдохните на китайских Мальдивах
Пляж «Стеклянное море» - это прозрачная вода и белый песок. Включены водные развлечения и комфортные условия для отдыха
«На этом пляже вы насладитесь прозрачным морем, нежным песочком, райскими пейзажами»
22 янв в 10:00
23 янв в 10:00
$170 за человека
Водная прогулка
Восточное побережье Саньи: плавучие деревни, пляжи и шопинг в CDF
Небанальные впечатления - природа, море и местная жизнь без курортной суеты
«10:00–11:00 — пляж Циншуйвань (Qingshui Bay Beach)»
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
от $460 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Восточное побережье Саньи - пляжи, плавучие деревни и шопинг
Начало: Трансфер от отеля
«Пляжи и культура Отправляйтесь на пляж Циншуй Бэй — одно из самых чистых и живописных мест Саньи с прозрачной водой и мягким песком»
Завтра в 09:30
21 янв в 09:30
$388 за всё до 6 чел.
- ЕЕкатерина1 августа 2025Ездили на экскурсию китайский Мальдивы 29 июля сказать что прям понравилось не могу так как были и плюсы и минусы
- ММаргарита27 июля 2025Очень рада, что посетили экскурсию!
Бухта красива! Вода прозрачна!
Активности на любой вкус.
А какие получились фотки!!!
Спасибо организаторам!
