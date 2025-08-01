читать дальше

ужасные туалет и ужасно переодевался на пляже нет места для отдыха туристам который прибывают на этот пляж да похоже на Мальдивы белый песок чистейшая вода но нет ощущения хорошего отдыха так как на лежаки не разрешают ложиться прибывшем туристам мы покатались на всех видах водных развлечений кроме парашюта с Дорлинг ни о чем есть и с чем сравнивать рекомендовать или ещё раз поехать я бы не поехала ну детям понравилось дети довольные отдельно хочу сказать спасибо нашему гиду Борису ему оставлю пять звёзд можно и 10 он молодец таскал за нами в течение дня вещи чтоб нам было комфортно купаться ждал по времени сколько нужно наговорились с местными делал все чтобы она была комфортно вот его я буду рекомендовать всем!