Водная прогулка
Восточное побережье Саньи: плавучие деревни, пляжи и шопинг в CDF
Небанальные впечатления - природа, море и местная жизнь без курортной суеты
«Финальная часть дня проходит в беспошлинном торговом центре»
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
от $460 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Санья за 3 часа: от парка Лухуэйтоу до самого колоритного рынка города
Оценить разнообразные сочетания природы, культуры и бытовой жизни
Начало: У Международного торгового центра
«Фермерский рынок Хунган: вкус и ритм города»
Завтра в 11:00
21 янв в 09:00
от $290 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Восточное побережье Саньи - пляжи, плавучие деревни и шопинг
Начало: Трансфер от отеля
«Шопинг и вечерняя атмосфера Завершите день посещением CDF Mall — крупнейшего центра беспошлинной торговли Саньи с сотнями международных брендов и местом для стильного отдыха у моря»
Завтра в 09:30
21 янв в 09:30
$388 за всё до 6 чел.
