Три бухты Саньи: море, снорклинг, сапы, мастер-класс и отели 4-5* (индивидуально)
Велопрогулка по "Кокосовому бульвару", храм Наньшань, тропический лес "Янода" и статуя Гуаньинь
За одно путешествие посетим сразу три бухты Саньи — море здесь тёплое, коралловые рифы поражают воображение, джунгли манят загадочными тропами, а пляжи зовут понежиться на белом песке. Но вас ждёт читать дальшеуменьшить
не только релакс на берегу.
Вы поплаваете на сапах и каяках, исследуете подводный мир с маской, насладитесь утренней йогой, погуляете по тропическому лесу и прокатитесь на велосипедах по «Кокосовому бульвару».
А ещё увидите 108-метровую статую богини Гуаньинь, стоящую прямо в море, научитесь готовить лапшу или освоите китайский массаж. Жить будем в роскошных отелях 4–5* с бассейнами, спа и пляжем.
Описание тура
Организационные детали
Российские карты в Китае не работают — до вылета установите Alipay и привяжите карту, плюс немного наличных юаней; подробную инструкцию пришлём после бронирования. WhatsApp и Google в Китае заблокированы — поставьте VPN и WeChat (через него будем на связи; связь есть на всём маршруте).
Взять с собой: купальник, солнцезащитный крем SPF 50+, головной убор, удобную обувь, лёгкую кофту для кондиционеров, репеллент, личную аптечку, переходник для розеток.
Медицинская страховка для КНР — обязательна, поможем с оформлением.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие, заселение и приветственный ужин
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в бухте Ялун. После заселения и обеда — отдых и первое знакомство с морем — самой чистой лагуной острова. Вечером — приветственный ужин на берегу.
2 день
Тропический лес «Янода»
Отправимся в тропический лес «Янода». Прогуляемся по тропам и висячим мостам, полюбуемся зарослями джунглей и полюбуемся водопадом. Пообедаем в парке и вернёмся в отель к ужину.
3 день
Снорклинг, сапсёрфинг и каякинг
Сегодня — морской день. Сначала вас ждёт снорклинг — будем нырять с маской, чтобы рассмотреть коралловые рифы. А после обеда вы сможете покататься на сапе или каяке в спокойных водах лагуны. Вечером прогуляемся по пляжу.
4 день
Утренняя йога и переезд в бухту Дадунхай
Утро начнём с йоги, а затем поедем в бухту Дадунхай (~30 минут) и заселимся в отель. После променада — ужин с морепродуктами.
5 день
Водные активности
Продолжаем наслаждаться водными развлечениями: снорклинг у рифов, катание на сапах или каяках. Вечером — свободное время на набережной.
6 день
Буддийский культурный центр Наньшань
Посетим буддийский культурный центр Наньшань: полюбуемся храмом, парком и 108-метровой статуей богини Гуаньинь, стоящей прямо в море. Вечером — прогулка по Дадунхаю.
7 день
Переезд в бухту Санья
Переедем в бухту Санья (~25 минут). После обеда выйдем на «Кокосовый бульвар» — 22-километровую пальмовую набережную с лучшими закатами.
8 день
Велосипедная прогулка
Сегодня будем кататься по «Кокосовому бульвару» на велосипедах вдоль моря. После обеда — пляжный отдых.
9 день
Мастер-класс на выбор и финальный ужин
Вас ждёт мастер-класс на выбор — по китайской кухне или массажу. Затем — свободное время и прощальный ужин у моря.
10 день
Отъезд
Свободное утро, затем — выезд из отеля и трансфер в аэропорт под ваш рейс.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Базовый билет
144 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, 2 обеда и 2 ужина
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Экскурсии по программе
Сапсёрфинг и каякинг, велопрогулка по «Кокосовому бульвару»
Мастер-класс по китайской кухне или массажу
Что не входит в цену
Билеты до Саньи и обратно (поможем с подбором)
Питание вне расходов
Медицинская страховка ~3000 ₽
Доплата за 1-местное размещение - 36 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Санья Феникс, встречаем с табличкой у выхода из зоны прилёта, 12:00. Если вы уже на Хайнане - заберём из вашего отеля в Санье
Завершение: Аэропорт Санья Феникс - трансфер из отеля под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
С 2019 года живу и работаю в Китае — объездил его от Пекина до Хайнаня, а наша команда делает здесь более 70 проектов в год: от пляжных туров в Санье читать дальшеуменьшить
до деловых поездок по всей стране.
Лучше всего разбираюсь в «живом» Китае: где завтракают местные, как устроены рынки, чайные плантации и буддийские храмы, куда поехать за морем, а куда — за настоящей глубинкой. Говорю по-китайски, поэтому со мной открываются места, куда без языка не попасть.
Встречаться с путешественниками решил по простой причине: Китай часто пугает — иероглифы, заблокированные карты, чужие правила. А я каждый день вижу, какая это тёплая и удобная страна, если рядом есть свой человек. Показывать её без фасада и страхов — лучшая часть моей работы.
В поездках для меня главное — продуманная логистика, безопасность и еда: здесь гастрономия — половина впечатлений. 98% наших гостей возвращаются или советуют нас друзьям — этим дорожу больше всего.
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