Мои заказы

Три бухты Саньи: море, снорклинг, сапы, мастер-класс и отели 4-5* (индивидуально)

Велопрогулка по "Кокосовому бульвару", храм Наньшань, тропический лес "Янода" и статуя Гуаньинь
За одно путешествие посетим сразу три бухты Саньи — море здесь тёплое, коралловые рифы поражают воображение, джунгли манят загадочными тропами, а пляжи зовут понежиться на белом песке. Но вас ждёт
читать дальшеуменьшить

не только релакс на берегу.

Вы поплаваете на сапах и каяках, исследуете подводный мир с маской, насладитесь утренней йогой, погуляете по тропическому лесу и прокатитесь на велосипедах по «Кокосовому бульвару».

А ещё увидите 108-метровую статую богини Гуаньинь, стоящую прямо в море, научитесь готовить лапшу или освоите китайский массаж. Жить будем в роскошных отелях 4–5* с бассейнами, спа и пляжем.

Три бухты Саньи: море, снорклинг, сапы, мастер-класс и отели 4-5* (индивидуально)
Три бухты Саньи: море, снорклинг, сапы, мастер-класс и отели 4-5* (индивидуально)
Три бухты Саньи: море, снорклинг, сапы, мастер-класс и отели 4-5* (индивидуально)

Описание тура

Организационные детали

Российские карты в Китае не работают — до вылета установите Alipay и привяжите карту, плюс немного наличных юаней; подробную инструкцию пришлём после бронирования. WhatsApp и Google в Китае заблокированы — поставьте VPN и WeChat (через него будем на связи; связь есть на всём маршруте).

Взять с собой: купальник, солнцезащитный крем SPF 50+, головной убор, удобную обувь, лёгкую кофту для кондиционеров, репеллент, личную аптечку, переходник для розеток.

Медицинская страховка для КНР — обязательна, поможем с оформлением.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, заселение и приветственный ужин

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в бухте Ялун. После заселения и обеда — отдых и первое знакомство с морем — самой чистой лагуной острова. Вечером — приветственный ужин на берегу.

Прибытие, заселение и приветственный ужинПрибытие, заселение и приветственный ужинПрибытие, заселение и приветственный ужин
2 день

Тропический лес «Янода»

Отправимся в тропический лес «Янода». Прогуляемся по тропам и висячим мостам, полюбуемся зарослями джунглей и полюбуемся водопадом. Пообедаем в парке и вернёмся в отель к ужину.

Тропический лес «Янода»Тропический лес «Янода»Тропический лес «Янода»
3 день

Снорклинг, сапсёрфинг и каякинг

Сегодня — морской день. Сначала вас ждёт снорклинг — будем нырять с маской, чтобы рассмотреть коралловые рифы. А после обеда вы сможете покататься на сапе или каяке в спокойных водах лагуны. Вечером прогуляемся по пляжу.

Снорклинг, сапсёрфинг и каякингСнорклинг, сапсёрфинг и каякингСнорклинг, сапсёрфинг и каякинг
4 день

Утренняя йога и переезд в бухту Дадунхай

Утро начнём с йоги, а затем поедем в бухту Дадунхай (~30 минут) и заселимся в отель. После променада — ужин с морепродуктами.

Утренняя йога и переезд в бухту ДадунхайУтренняя йога и переезд в бухту Дадунхай
5 день

Водные активности

Продолжаем наслаждаться водными развлечениями: снорклинг у рифов, катание на сапах или каяках. Вечером — свободное время на набережной.

Водные активностиВодные активностиВодные активности
6 день

Буддийский культурный центр Наньшань

Посетим буддийский культурный центр Наньшань: полюбуемся храмом, парком и 108-метровой статуей богини Гуаньинь, стоящей прямо в море. Вечером — прогулка по Дадунхаю.

Буддийский культурный центр НаньшаньБуддийский культурный центр НаньшаньБуддийский культурный центр Наньшань
7 день

Переезд в бухту Санья

Переедем в бухту Санья (~25 минут). После обеда выйдем на «Кокосовый бульвар» — 22-километровую пальмовую набережную с лучшими закатами.

Переезд в бухту СаньяПереезд в бухту СаньяПереезд в бухту Санья
8 день

Велосипедная прогулка

Сегодня будем кататься по «Кокосовому бульвару» на велосипедах вдоль моря. После обеда — пляжный отдых.

Велосипедная прогулкаВелосипедная прогулкаВелосипедная прогулка
9 день

Мастер-класс на выбор и финальный ужин

Вас ждёт мастер-класс на выбор — по китайской кухне или массажу. Затем — свободное время и прощальный ужин у моря.

Мастер-класс на выбор и финальный ужинМастер-класс на выбор и финальный ужинМастер-класс на выбор и финальный ужин
10 день

Отъезд

Свободное утро, затем — выезд из отеля и трансфер в аэропорт под ваш рейс.

Отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет144 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда и 2 ужина
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Сапсёрфинг и каякинг, велопрогулка по «Кокосовому бульвару»
  • Мастер-класс по китайской кухне или массажу
Что не входит в цену
  • Билеты до Саньи и обратно (поможем с подбором)
  • Питание вне расходов
  • Медицинская страховка ~3000 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - 36 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Санья Феникс, встречаем с табличкой у выхода из зоны прилёта, 12:00. Если вы уже на Хайнане - заберём из вашего отеля в Санье
Завершение: Аэропорт Санья Феникс - трансфер из отеля под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
С 2019 года живу и работаю в Китае — объездил его от Пекина до Хайнаня, а наша команда делает здесь более 70 проектов в год: от пляжных туров в Санье
читать дальшеуменьшить

до деловых поездок по всей стране. Лучше всего разбираюсь в «живом» Китае: где завтракают местные, как устроены рынки, чайные плантации и буддийские храмы, куда поехать за морем, а куда — за настоящей глубинкой. Говорю по-китайски, поэтому со мной открываются места, куда без языка не попасть. Встречаться с путешественниками решил по простой причине: Китай часто пугает — иероглифы, заблокированные карты, чужие правила. А я каждый день вижу, какая это тёплая и удобная страна, если рядом есть свой человек. Показывать её без фасада и страхов — лучшая часть моей работы. В поездках для меня главное — продуманная логистика, безопасность и еда: здесь гастрономия — половина впечатлений. 98% наших гостей возвращаются или советуют нас друзьям — этим дорожу больше всего.

Тур входит в следующие категории Саньи

Похожие туры на «Три бухты Саньи: море, снорклинг, сапы, мастер-класс и отели 4-5* (индивидуально)»

Отпуск в мини-группе на Хайнане с отелями 5*, пляжным отдыхом и комфортными экскурсиями
На машине
8 дней
Отпуск в мини-группе на Хайнане с отелями 5*, пляжным отдыхом и комфортными экскурсиями
Расслабиться у моря и бассейна, погулять по паркам и смотровым, посетить храм Наньшань
Начало: Аэропорт города Санья, 9:00
195 000 ₽ за человека
Релакс-тур на китайские Гавайи - Хайнань с пляжным отдыхом и массажем ног
На машине
8 дней
-
10%
Релакс-тур на китайские Гавайи - Хайнань с пляжным отдыхом и массажем ног
Отпуск в Санье с проживанием в отеле 4*, а также процедурами и экскурсиям на выбор
Начало: Аэропорт Саньи, 12:00
23 авг в 12:00
30 авг в 12:00
€621€690 за человека
Семейный новогодний лагерь на Хайнане: совместные игры, мастер-классы и развлечения на море
9 дней
Семейный новогодний лагерь на Хайнане: совместные игры, мастер-классы и развлечения на море
Провести время с ребёнком, вместе творить и веселиться и укрепить связи внутри семьи
Начало: Аэропорт Саньи, 3:20 (время прибытия рейса из Моск...
2 янв в 08:00
$2448 за человека
Сияющий Бангкок: тур в столицу Таиланда из Саньи в проживанием (2 ночи)
2.5 дня
Сияющий Бангкок: тур в столицу Таиланда из Саньи в проживанием (2 ночи)
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: По воскресеньям в 14:00-14:30
23 авг в 14:00
30 авг в 14:00
$1000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санье
Все туры из Саньи
144 000 ₽ за человека