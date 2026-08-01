За одно путешествие посетим сразу три бухты Саньи — море здесь тёплое, коралловые рифы поражают воображение, джунгли манят загадочными тропами, а пляжи зовут понежиться на белом песке. Но вас ждёт

не только релакс на берегу. Вы поплаваете на сапах и каяках, исследуете подводный мир с маской, насладитесь утренней йогой, погуляете по тропическому лесу и прокатитесь на велосипедах по «Кокосовому бульвару». А ещё увидите 108-метровую статую богини Гуаньинь, стоящую прямо в море, научитесь готовить лапшу или освоите китайский массаж. Жить будем в роскошных отелях 4–5* с бассейнами, спа и пляжем.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Российские карты в Китае не работают — до вылета установите Alipay и привяжите карту, плюс немного наличных юаней; подробную инструкцию пришлём после бронирования. WhatsApp и Google в Китае заблокированы — поставьте VPN и WeChat (через него будем на связи; связь есть на всём маршруте).

Взять с собой: купальник, солнцезащитный крем SPF 50+, головной убор, удобную обувь, лёгкую кофту для кондиционеров, репеллент, личную аптечку, переходник для розеток.

Медицинская страховка для КНР — обязательна, поможем с оформлением.