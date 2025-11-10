Частный трансфер из аэропорта Пудун в Шанхае предлагает комфорт и безопасность. Выберите направление: из отеля в аэропорт или наоборот.
Услуга доступна круглосуточно, что избавляет от необходимости ждать такси или пользоваться общественным транспортом. Водитель поможет с багажом, а кондиционер в автомобиле обеспечит комфорт в любую погоду. Подходит для небольших групп до 6 человек. Наслаждайтесь поездкой без лишних хлопот
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфорт и безопасность
- 🕒 Круглосуточная доступность
- 🌐 Без языковых барьеров
- 🧳 Помощь с багажом
- 🏨 Доставка до дверей отеля
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Шанхае наиболее комфортная. В летние месяцы, с июня по август, может быть жарко, но кондиционер в автомобиле обеспечит комфорт. Зимой, с декабря по февраль, возможны прохладные дни, но это не повлияет на качество услуги.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Что можно увидеть
- Аэропорт Пудун
Описание трансфер
Что вас ждёт? Закажите безопасный и надёжный круглосуточный индивидуальный трансфер из центрального отеля в Шанхае в аэропорт Пудун (PVG) или из аэропорта в ваш отель (в зависимости от выбранного варианта). Вам не придётся ждать такси, добираться на загруженном общественном транспорте и испытывать трудности языкового барьера. Избавьте себя от необходимости носить тяжёлые сумки и ориентироваться в системе общественного транспорта. В разные автомобили вмещается разное количество пассажиров:
3 человека: седан (максимум 2 сумки).
• 4-6 человек: бизнес-минивэн (максимум 4 сумки). Важная информация:
Услуга доступна только для отелей в центре Шанхая.
Ежедневно.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аэропорт Пудун
- Достопримечательности Шанхая проездом
Что включено
- Трансфер из вашего отеля до аэропорта
- Услуги носильщика багажа
- 30 минут бесплатного ожидания (для отправления из отеля)
Что не входит в цену
- Ожидание более 30 минут - $9/час
- Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: 4RV5+P8J Пудун, Шанхай, Китай
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
- Услуга доступна только для отелей в центре Шанхая
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шанхая
