Аэропорт Пудун (PVG) в Шанхае: частный трансфер

Путешествуйте без стресса! Удобный трансфер из аэропорта Пудун в отель в центре Шанхая или обратно. Без ожидания и языковых трудностей
Частный трансфер из аэропорта Пудун в Шанхае предлагает комфорт и безопасность. Выберите направление: из отеля в аэропорт или наоборот.

Услуга доступна круглосуточно, что избавляет от необходимости ждать такси или пользоваться общественным транспортом. Водитель поможет с багажом, а кондиционер в автомобиле обеспечит комфорт в любую погоду. Подходит для небольших групп до 6 человек. Наслаждайтесь поездкой без лишних хлопот

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфорт и безопасность
  • 🕒 Круглосуточная доступность
  • 🌐 Без языковых барьеров
  • 🧳 Помощь с багажом
  • 🏨 Доставка до дверей отеля

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Шанхае наиболее комфортная. В летние месяцы, с июня по август, может быть жарко, но кондиционер в автомобиле обеспечит комфорт. Зимой, с декабря по февраль, возможны прохладные дни, но это не повлияет на качество услуги.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Аэропорт Пудун

Описание трансфер

Что вас ждёт? Закажите безопасный и надёжный круглосуточный индивидуальный трансфер из центрального отеля в Шанхае в аэропорт Пудун (PVG) или из аэропорта в ваш отель (в зависимости от выбранного варианта). Вам не придётся ждать такси, добираться на загруженном общественном транспорте и испытывать трудности языкового барьера. Избавьте себя от необходимости носить тяжёлые сумки и ориентироваться в системе общественного транспорта. В разные автомобили вмещается разное количество пассажиров:
3 человека: седан (максимум 2 сумки).

• 4-6 человек: бизнес-минивэн (максимум 4 сумки). Важная информация:

Услуга доступна только для отелей в центре Шанхая.

Ежедневно.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аэропорт Пудун
  • Достопримечательности Шанхая проездом
Что включено
  • Трансфер из вашего отеля до аэропорта
  • Услуги носильщика багажа
  • 30 минут бесплатного ожидания (для отправления из отеля)
Что не входит в цену
  • Ожидание более 30 минут - $9/час
  • Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: 4RV5+P8J Пудун, Шанхай, Китай
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
  • Услуга доступна только для отелей в центре Шанхая
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

