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Экскурсовод Катя сама фотографировала место, читала, что написано в музеях, чтобы хоть что-то нам рассказать, спрашивала местных, куда пройти. После экскурсии Нина не связалась с нами, чтобы уточнить, как все прошло, но деньги попросила заплатить заранее. 4 ставлю только из-за комфортного вождения и автомобиля, экскурсии как таковой не было. Не достаточно просто знать русский, чтобы вести экскурсию в любом месте Китая. Такой подход не показался мне уважительным. Само место интересное, но хотелось бы узнать о нем больше.