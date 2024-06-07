Ночные прогулки и экскурсии Шанхая

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Шанхае на русском языке, цены от $320. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Незабываемый Шанхай на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Популярное предложение
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Раскрыть все грани города на насыщенной обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Завтра в 16:00
10 июня в 19:00
$320 за всё до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Из Шанхая - в древний Ситан
Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Посетить родину шёлка и узнать, почему её зовут «краем риса и рыбы»
Начало: В вашем отеле
Завтра в 12:00
10 июня в 19:00
$375 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    7 июня 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Сергею и организатору Нине. Перемещались на комфортабельном автомобиле. Сергей провел подробную экскурсию и ответил на все интересующие нас вопросы. Общаться было легко и интересно. Рекомендую.
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Ездили на экскурсию с коллегами. Ч нами была гид Яна. Яна отлично говорит по-русски, очень много рассказывает занимательного по пути
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    мжду локациями. Маршрут был составлен очень комфортно, при этом вносили коррективы из-за дождя, и все равно все успели. Кроме всего прочего, Яна помогла решить нам наши некоторые бытовые вопросы, оформила покупку через свое приложение и организовала доставку в отель. Мы очень благодарны за познавательную экскурсию, приятное общение, интересные рассказы и комфортный автомобиль.

  • О
    Олег
    26 мая 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Экскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всё понятно, по делу, с шутками и юмором. Очень любит свой родной Шанхай! Всем рекомендую! Отлично провели время и много чего узнали!
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  • E
    Elena
    10 мая 2024
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Нина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказал нам много интересного, грамотно
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    составил маршрут нашей поездки, мы успели посмотреть даже больше, чем ожидали. Игорь предложил нам пообедать в очень милом кафе, где при нас вручную делали лапшу, которую нам приготовили. Спасибо Трипстеру и, конечно, Нине! Желаем успехов и процветания.

    Нина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказалНина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказалНина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказалНина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказалНина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказалНина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказал
  • A
    Alsu
    18 апреля 2024
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Нина взяла заказ, но, видимо, не смогла сама поехать с нами, отправила экскурсовода, которая не знает о месте буквально ничего.
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    Экскурсовод Катя сама фотографировала место, читала, что написано в музеях, чтобы хоть что-то нам рассказать, спрашивала местных, куда пройти. После экскурсии Нина не связалась с нами, чтобы уточнить, как все прошло, но деньги попросила заплатить заранее. 4 ставлю только из-за комфортного вождения и автомобиля, экскурсии как таковой не было. Не достаточно просто знать русский, чтобы вести экскурсию в любом месте Китая. Такой подход не показался мне уважительным. Само место интересное, но хотелось бы узнать о нем больше.

  • Е
    Елена
    20 марта 2024
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    С нами ездила экскурсовод Настя, супер отзывчивый и опытный человек, который прекрасно говорит на русском языке. Очень приятно было пообщаться, послушать историю про Сучжоу и быт Шанхая в целом. Спасибо огромное!
  • А
    Александр
    4 января 2024
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Красивый городок, милый гид, вкусная утка в ресторанчике, всё очень понравилось
    Красивый городок, милый гид, вкусная утка в ресторанчике, всё очень понравилосьКрасивый городок, милый гид, вкусная утка в ресторанчике, всё очень понравилосьКрасивый городок, милый гид, вкусная утка в ресторанчике, всё очень понравилосьКрасивый городок, милый гид, вкусная утка в ресторанчике, всё очень понравилосьКрасивый городок, милый гид, вкусная утка в ресторанчике, всё очень понравилось
  • Ж
    Жанна
    18 декабря 2023
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Были в Шанхае 16-18 ноября 2023 г. Фактически у нас был один полный день 17 го и из всего количества
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    экскурсий я выбрала именно древний Ситан! Интуиция меня не подвела. Дорога была не утомительной. В ситане было очень атмосферно и мило. Если вы хотите увидеть древний Китай то вам туда. Сама доставала жемчужины с раковины. Катались на лодке. Загадали желания … очень понравилась экскурсия и вообщем было хорошо

    Были в Шанхае 16-18 ноября 2023 г. Фактически у нас был один полный день 17 гоБыли в Шанхае 16-18 ноября 2023 г. Фактически у нас был один полный день 17 гоБыли в Шанхае 16-18 ноября 2023 г. Фактически у нас был один полный день 17 гоБыли в Шанхае 16-18 ноября 2023 г. Фактически у нас был один полный день 17 гоБыли в Шанхае 16-18 ноября 2023 г. Фактически у нас был один полный день 17 го
  • А
    Алина
    28 сентября 2023
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Все классно! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Ночные»

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  3. Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июне 2024
Сейчас в Шанхае в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 375. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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