1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
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Незабываемый Шанхай на автомобиле
Раскрыть все грани города на насыщенной обзорной экскурсии с профессиональным гидом
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Завтра в 16:00
10 июня в 19:00
$320 за всё до 4 чел.
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Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
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$365 за всё до 4 чел.
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Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Посетить родину шёлка и узнать, почему её зовут «краем риса и рыбы»
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Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин7 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Сергею и организатору Нине. Перемещались на комфортабельном автомобиле. Сергей провел подробную экскурсию и ответил на все интересующие нас вопросы. Общаться было легко и интересно. Рекомендую.
- ААнна3 июня 2024Ездили на экскурсию с коллегами. Ч нами была гид Яна. Яна отлично говорит по-русски, очень много рассказывает занимательного по пути
- ООлег26 мая 2024Экскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всё понятно, по делу, с шутками и юмором. Очень любит свой родной Шанхай! Всем рекомендую! Отлично провели время и много чего узнали!
- EElena10 мая 2024Нина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказал нам много интересного, грамотно
- AAlsu18 апреля 2024Нина взяла заказ, но, видимо, не смогла сама поехать с нами, отправила экскурсовода, которая не знает о месте буквально ничего.
- ЕЕлена20 марта 2024С нами ездила экскурсовод Настя, супер отзывчивый и опытный человек, который прекрасно говорит на русском языке. Очень приятно было пообщаться, послушать историю про Сучжоу и быт Шанхая в целом. Спасибо огромное!
- ААлександр4 января 2024Красивый городок, милый гид, вкусная утка в ресторанчике, всё очень понравилось
- ЖЖанна18 декабря 2023Были в Шанхае 16-18 ноября 2023 г. Фактически у нас был один полный день 17 го и из всего количества
- ААлина28 сентября 2023Все классно! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Ночные»
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