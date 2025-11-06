читать дальше

прошли, проплыли, проехали всеми видами транспорта по городу. Если самое вкусное мороженое у подножия Шанхайской жемчужины, обедали во вкусном китайском ресторане, кормили рыб и гуляли

по старинным улочкам и современным кварталам. Сделали самые лучшие фотографии. Варвара показала нам абсолютно все знаковые места в городе, дала очень подробные рекомендации для самостоятельного путешествия: куда еще сходить, как купить билеты, где поесть, как пользоваться транспортом, где лучший шопинг, где купить чай, сувениры и тп. Мы оставались в городе еще на 5 дней, абсолютно вся информация пригодилась. Варвара хорошо знает историю и традиции Китая. Это просто ходячий путеводитель по Шанхаю! Но обязательно надо все записывать, отмечать на карте. Если не записывать, тяжело будет вспомнить где именно находится тот или иной объект.



Варвара классная, позитивная! Очень интересный рассказчик, образованная, начитанная, с невероятным жизненным опытом. Нам было интересно общаться.

Всем рекомендую гида и экскурсию.



Варвара помогла решить нам личные вопросы. Пополнить банковский счет. У нас возникли проблемы с доставкой наших четырех павербанков из аэропорта в Пекине до отеля в Шанхае (в Китае запрещено брать в самолет зарядное устройство без стандарта ССС) До этого просили помощи у РЯ

гида китайца, но он еще больше усложнил вопрос, а Варвара решила нашу проблему за 5 минут. Оперативно связалась с курьерами, обо всем договорилась, помогла платить доставку.