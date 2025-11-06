Не хотите ждать свой рейс в аэропорту? Предлагаю провести это время с пользой — на обзорной экскурсии по Шанхаю. Вы увидите один из самых больших небоскрёбов в мире — Шанхайскую башню. Прогуляетесь вдоль набережной Вайтань и узнаете колониальную историю Китая. Прокатитесь на пароме и понаблюдаете, как родители сватают своих дочерей и сыновей.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
Обратите внимание: прогуляться по Шанхаю между рейсами могут путешественники, имеющие право на безвизовый транзит в Китае. В паспорте должен быть стикер, выданный пограничной инспекцией аэропорта.
- Бунд (набережная Вайтань). Вы прогуляетесь по самой знаменитой набережной Шанхая и узнаете историю зданий
- Пешеходная Нанкинская улица
- «Юй Юань» — хорошо сохранившийся сад с историей в 400 лет, где вы увидите образцы традиционной китайской архитектуры и ландшафтного дизайна
- Старый город Нанши, и его уютные традиционные улочки с сувенирными лавками и местной едой
- Переезд на пароме с одного берега реки на другой. По пути вас ждут впечатляющие панорамы Шанхая
- Переезд на экскурсионном поезде под рекой Хуанпу
- Район небоскрёбов Луцзяцзуй. Вы сделаете креативное фото в самом сердце деловой и финансовой жизни города, а я расскажу об истории строительства высотных зданий
- Народный парк — местный рынок невест. Я покажу, как родители сватают своих дочерей и сыновей
Также по желанию можем посетить Шанхайскую башню, башню Цзинь Мао, храм Цзинань, телебашню и храм Нефритового Будды.
Организационные детали
- Встречу вас в аэропорту, на вокзале или в отеле
- Экскурсия пешеходная, но между локациями мы будем перемещаться на такси (включено в стоимость). Если место встречи — в аэропорту, до города поедем на скоростном поезде Shanghai Maglev. Билет оплачивается отдельно — $10
- Также отдельно (по желанию) оплачивается входной билет в парк «Юй Юань» — $5 и посещение Шанхайской башни — $25
- Во всех случаях необходимо также приобрести билет для гида
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — $80 за каждого дополнительного участника
- Часть оплаты вы вносите на сайте, остаток можно оплатить на месте наличными в долларах или юанях. Возможно оплатить безналично в
рублях по договору на ИП в РФ (+10%) или через платёжный терминал на месте экскурсии с помощью карты Union Pay Россельхозбанка или АТБ банка
Ответы на вопросы
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Варвара — ваш гид в Шанхае
Провела экскурсии для 309 туристов
Меня зовут Варвара. Я профессиональный гид-переводчик с лицензией. Владею русским, английским и китайским языками. Живу в городе Ханчжоу с 2018 года.
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Елена
6 ноя 2025
Отличная экскурсия и потрясающая Варвара♡♡♡! Нам так понравилось, что даже дождь не испортил отличную прогулку по красивым местам Шанхая. Продуманный маршрут, интересный рассказ, прекрасный гид! Получили ответы на все вопросы и много рекомендаций! По рекомендации Варвары попали на шоу ERA2, спасибо!! От души рекомендуем!! ♡♡♡♡♡
О
Ольга
28 окт 2025
Очень понравился день с Варварой в Шанхае! Было насыщенно, но компактно. Варвара всегда готова учесть личные пожелания и помочь по разным вопросам в Китае. Было супер, для пересадки в 24 часа вообще идеально! Спасибо!
В
Вероника
27 окт 2025
Спасибо большое Варваре за отличную экскурсию. Мы были транзитом в Шанхае и решили посмотреть город. Варвара нас встретила в аэропорту и помогла с заселением. Была очень интересная и содержательная экскурсия,
Ф
Федор
22 окт 2025
Лучший гид! Помогла даже купить лекарство
А
Анна
21 окт 2025
Отличная экскурсия!! Варвара! Мы безумно благодарны!! Вы влюбили нас в Шанхай!! Столько всего мы узнали за эти моменты в экскурсии!! Все полезно, красиво, доходчиво!! Обязательно рекомендую!! Не пожалеете!
Л
Людмила
18 окт 2025
Большая благодарность Варвара за нашу экскурсию по вечернему и ночному Шанхаю! Первое, у нас было несколько часов на пересадку, летели в Москву из Токио. Решили использовать эти часы с пользой
Т
Татьяна
19 сен 2025
Это была лучшая экскурсия в моей жизни! Варвара великолепный гид и очень интересный человек. Мы с мужем в полном восторге. Весь тур был очень продуман и структурирован, мы не скучали
Ирина
29 авг 2025
Мы в полном восторге от нашей экскурсии по Шанхаю с Варварой!
Варвара познакомила нас с культурой Китая, мы побывали в Старом городе и парке радости, покормили рыбок, посетили Храм Цзинань (Храм
Варвара познакомила нас с культурой Китая, мы побывали в Старом городе и парке радости, покормили рыбок, посетили Храм Цзинань (Храм
O
Olesya
24 авг 2025
Провели с Варварой самый лучший день в Шанхае. Мы не транзитные туристы, путешествовали самостоятельно семьей по по Китаю, я брала экскурсию как обзорную для первого знакомств с городом.
Встретились в отеле,
Встретились в отеле,
Ирина
18 авг 2025
Варвара, огромное спасибо за проведенную экскурсию! Встретила сразу в аэропорту, прошлись по значимым местам Шанхая. Все рассказы были интересными, увлекательными. Покушали в прекрасном ресторанчике, было вкусно. Варвара очень позитивная и
Н
Наталья
14 авг 2025
Сегодня, 14 августа, у нас была экскурсия по Шанхаю с Варварой. Мы были впервые в этом мегаполисе, было непонятно что и как с аэропортом, дорогой и много других вопросов. Но
М
Марк
6 авг 2025
Нам очень повезло, что обзорную экскурсию по Шанхаю проводила для нас Варвара. Экскурсия насыщенная, информативная, с хорошей динамикой. Мы увидели самые интересные достопримечательности Шанхая, познакомились с его прошлым и настоящим.
Юлия
5 авг 2025
Варвара - мы под большим впечатлением не только от Шанхая (он прекрасен!), но и от Вас! Все было интересно, организованно, структурировано. Только благодаря Вам получилось «объять необъятное» и посмотреть даже
А
Анастасия
29 июл 2025
Варвара, спасибо большое, было интересно, насыщенно, вкусно и по домашнему) … удачи во всех начинаниях 🌺
А
Артем
25 июл 2025
Варвара, спасибо за такой замечательный всеобъемлющий краткий тур по Шанхаю!
Экскурсия с нашим гидом по Шанхаю стала настоящим открытием даже несмотря на жару и высокую влажность! Гид — лицензированный профессионал, прекрасно
Экскурсия с нашим гидом по Шанхаю стала настоящим открытием даже несмотря на жару и высокую влажность! Гид — лицензированный профессионал, прекрасно
