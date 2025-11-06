Мои заказы

Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников

Увидеть главное в городе за 5 часов
Не хотите ждать свой рейс в аэропорту? Предлагаю провести это время с пользой — на обзорной экскурсии по Шанхаю. Вы увидите один из самых больших небоскрёбов в мире — Шанхайскую башню. Прогуляетесь вдоль набережной Вайтань и узнаете колониальную историю Китая. Прокатитесь на пароме и понаблюдаете, как родители сватают своих дочерей и сыновей.
5
28 отзывов
Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников
Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников© Варвара
Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников© Варвара
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Обратите внимание: прогуляться по Шанхаю между рейсами могут путешественники, имеющие право на безвизовый транзит в Китае. В паспорте должен быть стикер, выданный пограничной инспекцией аэропорта.

  • Бунд (набережная Вайтань). Вы прогуляетесь по самой знаменитой набережной Шанхая и узнаете историю зданий
  • Пешеходная Нанкинская улица
  • «Юй Юань» — хорошо сохранившийся сад с историей в 400 лет, где вы увидите образцы традиционной китайской архитектуры и ландшафтного дизайна
  • Старый город Нанши, и его уютные традиционные улочки с сувенирными лавками и местной едой
  • Переезд на пароме с одного берега реки на другой. По пути вас ждут впечатляющие панорамы Шанхая
  • Переезд на экскурсионном поезде под рекой Хуанпу
  • Район небоскрёбов Луцзяцзуй. Вы сделаете креативное фото в самом сердце деловой и финансовой жизни города, а я расскажу об истории строительства высотных зданий
  • Народный парк — местный рынок невест. Я покажу, как родители сватают своих дочерей и сыновей

Также по желанию можем посетить Шанхайскую башню, башню Цзинь Мао, храм Цзинань, телебашню и храм Нефритового Будды.

Организационные детали

  • Встречу вас в аэропорту, на вокзале или в отеле
  • Экскурсия пешеходная, но между локациями мы будем перемещаться на такси (включено в стоимость). Если место встречи — в аэропорту, до города поедем на скоростном поезде Shanghai Maglev. Билет оплачивается отдельно — $10
  • Также отдельно (по желанию) оплачивается входной билет в парк «Юй Юань» — $5 и посещение Шанхайской башни — $25
  • Во всех случаях необходимо также приобрести билет для гида
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — $80 за каждого дополнительного участника
  • Часть оплаты вы вносите на сайте, остаток можно оплатить на месте наличными в долларах или юанях. Возможно оплатить безналично в
    рублях по договору на ИП в РФ (+10%) или через платёжный терминал на месте экскурсии с помощью карты Union Pay Россельхозбанка или АТБ банка

Варвара
Варвара — ваш гид в Шанхае
Провела экскурсии для 309 туристов
Меня зовут Варвара. Я профессиональный гид-переводчик с лицензией. Владею русским, английским и китайским языками. Живу в городе Ханчжоу с 2018 года. С удовольствием встречу своих уважаемых гостей в отеле или
читать дальше

на вокзале, проведу обширную обзорную экскурсию по городу с остановками и подробным изучением главных достопримечательностей. Организую транспорт — автомобиль премиум-класса или минивэн по вашему желанию, в зависимости от количества участников. Если необходимо, то кроме экскурсий могу сопровождать клиентов на выставках, фабриках, при переговорах и любых взаимодействиях с китайскими партнёрами по бизнесу.

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Ирина)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Ирина)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Ирина)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Olesya)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Olesya)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Olesya)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Olesya)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Olesya)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Olesya)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Olesya)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Olesya)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Olesya)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Наталья)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Наталья)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Наталья)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Наталья)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Наталья)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Наталья)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Наталья)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Наталья)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Юлия)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Юлия)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Юлия)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Юлия)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Юлия)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Юлия)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Юлия)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Анастасия)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Виктория)Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников (Виктория)
Елена
Елена
6 ноя 2025
Отличная экскурсия и потрясающая Варвара♡♡♡! Нам так понравилось, что даже дождь не испортил отличную прогулку по красивым местам Шанхая. Продуманный маршрут, интересный рассказ, прекрасный гид! Получили ответы на все вопросы и много рекомендаций! По рекомендации Варвары попали на шоу ERA2, спасибо!! От души рекомендуем!! ♡♡♡♡♡
Отличная экскурсия и потрясающая Варвара♡♡♡! Нам так понравилось, что даже дождь не испортил отличную прогулку поОтличная экскурсия и потрясающая Варвара♡♡♡! Нам так понравилось, что даже дождь не испортил отличную прогулку поОтличная экскурсия и потрясающая Варвара♡♡♡! Нам так понравилось, что даже дождь не испортил отличную прогулку по
О
Ольга
28 окт 2025
Очень понравился день с Варварой в Шанхае! Было насыщенно, но компактно. Варвара всегда готова учесть личные пожелания и помочь по разным вопросам в Китае. Было супер, для пересадки в 24 часа вообще идеально! Спасибо!
В
Вероника
27 окт 2025
Спасибо большое Варваре за отличную экскурсию. Мы были транзитом в Шанхае и решили посмотреть город. Варвара нас встретила в аэропорту и помогла с заселением. Была очень интересная и содержательная экскурсия,
читать дальше

все очень понравилось. Чувствуется, что гид любит свое дело и очень эрудирован. Поэтому рекомендую. И еще раз спасибо Варваре, что помогла нам с потерянными вещами, без вас Шанхай не был бы таким прекрасным. Очень рада, что заказала именно через вас.

Ф
Федор
22 окт 2025
Лучший гид! Помогла даже купить лекарство
А
Анна
21 окт 2025
Отличная экскурсия!! Варвара! Мы безумно благодарны!! Вы влюбили нас в Шанхай!! Столько всего мы узнали за эти моменты в экскурсии!! Все полезно, красиво, доходчиво!! Обязательно рекомендую!! Не пожалеете!
Л
Людмила
18 окт 2025
Большая благодарность Варвара за нашу экскурсию по вечернему и ночному Шанхаю! Первое, у нас было несколько часов на пересадку, летели в Москву из Токио. Решили использовать эти часы с пользой
читать дальше

и заказали пешеходную экскурсию по Шанхаю. Наш гид Варвара так интересно рассказывала о городе, показывала его лучшие места. Мы влюбились в Шанхай! Захотелось ещё раз вернуться и более подробно познакомиться с городом, его окрестностям и ближайшими городами. Варвара - прекрасный гид, рассказывает о городе очень интересно. Не оставляя шансов не влюбиться в Шанхай.

Т
Татьяна
19 сен 2025
Это была лучшая экскурсия в моей жизни! Варвара великолепный гид и очень интересный человек. Мы с мужем в полном восторге. Весь тур был очень продуман и структурирован, мы не скучали
читать дальше

ни одной минуты. Мы узнали и про историю и про современность, получили много ценных советов.
Очень рекомендую начать свое путешествие в Шанхай с этой экскурсии!
Надеюсь вернутьс в Китай еще раз и обязательно обращусь к Варваре.

Ирина
Ирина
29 авг 2025
Мы в полном восторге от нашей экскурсии по Шанхаю с Варварой!
Варвара познакомила нас с культурой Китая, мы побывали в Старом городе и парке радости, покормили рыбок, посетили Храм Цзинань (Храм
читать дальше

мира и спокойствия). Зашли пообедали в ресторан с потрясающим видом.
Передвижении на экскурсии было комфортным. Варвара учла все наши пожелания.
Помогла нам с поиском специализированного магазина, заказала по нашей просьбе доставку еды нам в отель.
Мы очень благодарны Варваре за проведенный день, жалко что нам пришлось отменить вторую экскурсию на чайные плантации, но мы обязательно еще вернемся в Шанхай.

Мы в полном восторге от нашей экскурсии по Шанхаю с Варварой!Мы в полном восторге от нашей экскурсии по Шанхаю с Варварой!Мы в полном восторге от нашей экскурсии по Шанхаю с Варварой!
O
Olesya
24 авг 2025
Провели с Варварой самый лучший день в Шанхае. Мы не транзитные туристы, путешествовали самостоятельно семьей по по Китаю, я брала экскурсию как обзорную для первого знакомств с городом.
Встретились в отеле,
читать дальше

прошли, проплыли, проехали всеми видами транспорта по городу. Если самое вкусное мороженое у подножия Шанхайской жемчужины, обедали во вкусном китайском ресторане, кормили рыб и гуляли
по старинным улочкам и современным кварталам. Сделали самые лучшие фотографии. Варвара показала нам абсолютно все знаковые места в городе, дала очень подробные рекомендации для самостоятельного путешествия: куда еще сходить, как купить билеты, где поесть, как пользоваться транспортом, где лучший шопинг, где купить чай, сувениры и тп. Мы оставались в городе еще на 5 дней, абсолютно вся информация пригодилась. Варвара хорошо знает историю и традиции Китая. Это просто ходячий путеводитель по Шанхаю! Но обязательно надо все записывать, отмечать на карте. Если не записывать, тяжело будет вспомнить где именно находится тот или иной объект.

Варвара классная, позитивная! Очень интересный рассказчик, образованная, начитанная, с невероятным жизненным опытом. Нам было интересно общаться.
Всем рекомендую гида и экскурсию.

Варвара помогла решить нам личные вопросы. Пополнить банковский счет. У нас возникли проблемы с доставкой наших четырех павербанков из аэропорта в Пекине до отеля в Шанхае (в Китае запрещено брать в самолет зарядное устройство без стандарта ССС) До этого просили помощи у РЯ
гида китайца, но он еще больше усложнил вопрос, а Варвара решила нашу проблему за 5 минут. Оперативно связалась с курьерами, обо всем договорилась, помогла платить доставку.

Провели с Варварой самый лучший день в Шанхае. Мы не транзитные туристы, путешествовали самостоятельно семьей поПровели с Варварой самый лучший день в Шанхае. Мы не транзитные туристы, путешествовали самостоятельно семьей поПровели с Варварой самый лучший день в Шанхае. Мы не транзитные туристы, путешествовали самостоятельно семьей поПровели с Варварой самый лучший день в Шанхае. Мы не транзитные туристы, путешествовали самостоятельно семьей поПровели с Варварой самый лучший день в Шанхае. Мы не транзитные туристы, путешествовали самостоятельно семьей поПровели с Варварой самый лучший день в Шанхае. Мы не транзитные туристы, путешествовали самостоятельно семьей поПровели с Варварой самый лучший день в Шанхае. Мы не транзитные туристы, путешествовали самостоятельно семьей поПровели с Варварой самый лучший день в Шанхае. Мы не транзитные туристы, путешествовали самостоятельно семьей поПровели с Варварой самый лучший день в Шанхае. Мы не транзитные туристы, путешествовали самостоятельно семьей по
Ирина
Ирина
18 авг 2025
Варвара, огромное спасибо за проведенную экскурсию! Встретила сразу в аэропорту, прошлись по значимым местам Шанхая. Все рассказы были интересными, увлекательными. Покушали в прекрасном ресторанчике, было вкусно. Варвара очень позитивная и
читать дальше

девушка, и просто ответственный человек. В конце экскурсии проводила сразу до зелёного коридора. Ещё раз спасибо Варваре за интересный и увлекательный день в Шанхае. Это лучшее и единственное предложение для транзитных туристов. Сами бы мы точно ничего не посмотрели и не успели. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.

Н
Наталья
14 авг 2025
Сегодня, 14 августа, у нас была экскурсия по Шанхаю с Варварой. Мы были впервые в этом мегаполисе, было непонятно что и как с аэропортом, дорогой и много других вопросов. Но
читать дальше

все переживания были напрасны. Просто доверьтесь в её надёжные руки😄 Варвара, как золотая рыбка, исполнила все пожелания. Все было доступно, понятно и не растянуто. Все по делу. Объяснила дорогу обратно, помогла заказать в ресторане еду, была на связи до нашего отъезда. Варвара, Вы лучшая ❤️

Сегодня, 14 августа, у нас была экскурсия по Шанхаю с Варварой. Мы были впервые в этомСегодня, 14 августа, у нас была экскурсия по Шанхаю с Варварой. Мы были впервые в этомСегодня, 14 августа, у нас была экскурсия по Шанхаю с Варварой. Мы были впервые в этомСегодня, 14 августа, у нас была экскурсия по Шанхаю с Варварой. Мы были впервые в этомСегодня, 14 августа, у нас была экскурсия по Шанхаю с Варварой. Мы были впервые в этомСегодня, 14 августа, у нас была экскурсия по Шанхаю с Варварой. Мы были впервые в этомСегодня, 14 августа, у нас была экскурсия по Шанхаю с Варварой. Мы были впервые в этомСегодня, 14 августа, у нас была экскурсия по Шанхаю с Варварой. Мы были впервые в этом
М
Марк
6 авг 2025
Нам очень повезло, что обзорную экскурсию по Шанхаю проводила для нас Варвара. Экскурсия насыщенная, информативная, с хорошей динамикой. Мы увидели самые интересные достопримечательности Шанхая, познакомились с его прошлым и настоящим.
читать дальше

Зашло и взрослым, и детям - подросткам.
У Варвары оптимально комбинируются пешеходная часть и перемещение между локациями.
Важно также отметить, что Варвара посоветовала, что еще в Шанхае можно посетить самостоятельно, где перекусить или просто поужинать в хорошем атмосферном ресторанчике.
Это тот случай, когда хочется еще раз вернуться в город и, обязательно, провести еще один день с Варварой.
Большое спасибо от всей нашей семьи за незабываемый день в Шанхае!!!

Юлия
Юлия
5 авг 2025
Варвара - мы под большим впечатлением не только от Шанхая (он прекрасен!), но и от Вас! Все было интересно, организованно, структурировано. Только благодаря Вам получилось «объять необъятное» и посмотреть даже
читать дальше

больше, чем запланировали!
Вы безумно приятный человек и остались в нашем сердце надолго ♥️! Так что последующие поездки в Китай - однозначно с Вами.

Из конструктива для путешественников)) 1. Если думаете сколько дней брать транзит - берите лучше два. Шанхай прекрасен.
2. Если вам повезло и дата у Варвары свободна - бронируйте. Оно того стоит 100%. Вы сэкономите с хорошим гидом и время (которое очень дорого) и деньги.
3. Если думаете, где снять отель на ночь - посоветуйтесь с Варварой.

Варвара, обнимаем и ждём новых встречи с Китаем и с Вами!

Варвара - мы под большим впечатлением не только от Шанхая (он прекрасен!), но и от Вас!Варвара - мы под большим впечатлением не только от Шанхая (он прекрасен!), но и от Вас!Варвара - мы под большим впечатлением не только от Шанхая (он прекрасен!), но и от Вас!Варвара - мы под большим впечатлением не только от Шанхая (он прекрасен!), но и от Вас!Варвара - мы под большим впечатлением не только от Шанхая (он прекрасен!), но и от Вас!Варвара - мы под большим впечатлением не только от Шанхая (он прекрасен!), но и от Вас!Варвара - мы под большим впечатлением не только от Шанхая (он прекрасен!), но и от Вас!
А
Анастасия
29 июл 2025
Варвара, спасибо большое, было интересно, насыщенно, вкусно и по домашнему) … удачи во всех начинаниях 🌺
Варвара, спасибо большое, было интересно, насыщенно, вкусно и по домашнему) … удачи во всех начинаниях 🌺
А
Артем
25 июл 2025
Варвара, спасибо за такой замечательный всеобъемлющий краткий тур по Шанхаю!

Экскурсия с нашим гидом по Шанхаю стала настоящим открытием даже несмотря на жару и высокую влажность! Гид — лицензированный профессионал, прекрасно
читать дальше

разбирается в истории и культуре города. За время экскурсии мы увидели как знаковые исторические места, так и динамичные современные локации — маршрут был интересно составлен для взрослых и подростков.
Особенно понравилось внимание к деталям — гид делилась практическими советами: как удобно передвигаться по мегаполису, где искать атмосферные и вкусные места для еды, на что обратить внимание вне туристических маршрутов.
Экскурсия была яркой, насыщенной, информативной и комфортной для всей семьи. Рекомендуем всем, кто хочет увидеть и полюбить настоящий Шанхай!

