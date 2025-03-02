Откройте вдохновляющий мир природы в Шанхайском музее естественной истории. Вас ждут 10 тематических залов, иммерсивные театры и редкие экспонаты со всего света. Узнайте, как человек и природа сосуществуют в гармонии. Это место, где наука оживает и удивляет каждого посетителя.
Описание билетаО музее Посетите Шанхайский музей естественной истории — филиал музея науки и техники. Вас ждут 10 тематических выставочных зон, 5 иммерсивных театров и просторная зона разведения животных. Музей занимает 45 257 м², из которых 32 200 м² отведены под выставочные и образовательные проекты. Тематика и атмосфера Главная тема музея — «Природа · Человечество · Гармония». Здесь представлено более 11 000 экспонатов и моделей с семи континентов. Работает зона разведения животных (300 м²) и «Исследовательский центр» площадью 1 200 м². Четко организованное пространство позволяет легко перемещаться и погружаться в удивительный мир науки. Выставочные зоны Экспозиции включают: «Тайну происхождения», «Долгую реку жизни», «Путь эволюции», «Сокровища Земли», «Разнообразие жизни», «Экологические чудеса», «Мудрость выживания», «Связь человека и природы», «Шанхайские истории» и «Путь в будущее». Каждая из них раскрывает идеи гармоничного сосуществования природы и человечества, а также демонстрирует развитие науки и технологий. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Не допускается: курение, еда, напитки.
- Важно: после покупки отправьте поставщику услуг по электронной почте предполагаемую дату посещения, полное имя (в точном соответствии с паспортом, включая заглавные буквы) и номер паспорта. После оформления бронирования вы получите письмо с подтверждением.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги гида
Место начала и завершения?
6FP7+233 Цзинъань, Шанхай, Китай
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
2 мар 2025
Хорошо
А
Алина
31 авг 2024
Отлично!!!
