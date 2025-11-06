Мои заказы

Шанхайский музей – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Шанхайский музей» в Шанхае на русском языке, цены от $12. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
Пешая
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Архитектурная прогулка по Шанхаю
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Шанхая с опытным гидом. Исследуйте городские пространства, от традиционных садов до современных небоскрёбов
23 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
$270 за всё до 25 чел.
Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
На автобусе
Hop-on hop-off
6 отзывов
Билет на автобус
Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
Начало: Шанхай, остановки на Народной площади, на набережн...
Завтра в 09:00
20 ноя в 09:00
$12.58 за человека
Билеты в Шанхайский музей естественной истории
2 отзыва
Билеты
Билеты в Шанхайский музей естественной истории
Начало: 6FP7+233 Цзинъань, Шанхай, Китай
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$13.99 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    NATALIA
    6 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
    Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Катались по всем трем маршрутам!
  • Д
    Дарья
    26 октября 2025
    Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
    Побывали на экскурсии у Анастасии. Было очень интересно и познавательно. Помимо архитектуры и прекрасной прогулки узнали многое про жизнь в
    читать дальше

    Шанхае. Это для нас тоже очень интересная составляющая программы. Как на самом деле тут живут люди,какой у них менталитет и культура. Рекомендую,однозначно. Двое детей 10-11лет легко выдержали маршрут. Нам понравилось,еще раз встретимся с гидом для другой экскурсии.

  • Н
    Наталья
    13 сентября 2025
    Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
    Интересная экскурсия и удачный маршрут - отлично подойдет для знакомства с Шанхаем. Анастасия хороший гид, подробно отвечает на вопросы и
    читать дальше

    сама увлечена городом. Она создает дружелюбную и расслабленную атмосферу, но при этом может рассказать много интересного про колониальную и современную архитектуру Шанхая (и не только). Нам очень понравилось, рекомендуем!

  • N
    Nadia
    9 сентября 2025
    Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
    Анастасия согласилась изменить маршрут под наши запросы, заранее прислала наиболее интересные локации - мы выбрали и посмотрели современные культурные кластеры
    читать дальше

    Шанхая - они международные, как в Москве или Милане, но с китайским привкусом - шикумен.
    Легко прошли/проехали, попив по дороге вкусный кофе

  • Г
    Гуреева
    21 августа 2025
    Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
    Спасибо большое за экскурсию! Очень интересно, познавательно. Все понравилось!
  • А
    Алексей
    7 июля 2025
    Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
    Находились с сыном проездом в Шанхае. Решили взять экскурсию для знакомства с городом. Удача нам улыбнулась, экскурсоводом оказалась Анастасия. Милая,
    читать дальше

    общительная девушка, к тому же архитектор, знаток города и его внутреннего мира. Настя провела нас по значимым местам, за 4 часа прогулки вместе с милой леди практически почувствовали себя горожанами. Благодарю Анастасию за компанию и рекомендую путешествующим для открытия новых знаний о городе и жизни в Шанхае.

  • Г
    Гульнара
    19 июня 2025
    Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
    Отличная экскурсия для первого знакомства с Шанхаем!
    Мы с друзьями немного переживали, что экскурсия окажется слишком специализированной и мы не сможем
    читать дальше

    в полной мере оценить все её нюансы. Но в итоге ни капли не пожалели!
    Гид Анастасия – настоящий профессионал, умеющий просто и увлекательно рассказывать о сложном. Благодаря ей мы узнали, как политика и экономика повлияли на облик города, разобрались в архитектурных стилях на набережной Вайтань и по-новому взглянули на небоскрёбы Луцзяцзуя – это было по-настоящему впечатляюще!
    Маршрут был продуман отлично: мы успели увидеть ключевые достопримечательности и при этом прочувствовать атмосферу Шанхая. Анастасия гибко подстраивалась под наш темп и интересы – перед экскурсией мы обсудили, что нам особенно хотелось бы увидеть.
    Важно, что погружение в тему можно было регулировать: от общего знакомства с городом до детального разбора архитектурных особенностей. Всё прошло просто замечательно!

  • Д
    Дарина
    10 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
    Отличное соотношение цены и качества. Три маршрута, и стоимость была вполне приемлемой. Это отличный способ увидеть большую часть города, особенно когда шёл дождь и времени было немного. Определенно стоит своих денег
  • Д
    Дана
    16 марта 2025
    Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
    Лучший способ первоначально ознакомиться с Шанхаем — так мы поняли, куда лучше возвращаться, чтобы подробнее осмотреть понравившиеся места
  • E
    Elena
    3 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
    Хорошее обслуживание, хотя хотелось бы, чтобы автобусы ходили чуть чаще.
  • Ф
    Фомин
    30 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
    Хороший вариант, чтобы охватить все главные достопримечательности Шанхая. Если привыкли быстро осматривать города, за один день можно пройти все три маршрута.

