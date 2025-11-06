Индивидуальная
до 25 чел.
Архитектурная прогулка по Шанхаю
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Шанхая с опытным гидом. Исследуйте городские пространства, от традиционных садов до современных небоскрёбов
23 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
$270 за всё до 25 чел.
Билет на автобус
Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
Начало: Шанхай, остановки на Народной площади, на набережн...
Завтра в 09:00
20 ноя в 09:00
$12.58 за человека
Билеты
Билеты в Шанхайский музей естественной истории
Начало: 6FP7+233 Цзинъань, Шанхай, Китай
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$13.99 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- NNATALIA6 ноября 2025Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Катались по всем трем маршрутам!
- ДДарья26 октября 2025Побывали на экскурсии у Анастасии. Было очень интересно и познавательно. Помимо архитектуры и прекрасной прогулки узнали многое про жизнь в
- ННаталья13 сентября 2025Интересная экскурсия и удачный маршрут - отлично подойдет для знакомства с Шанхаем. Анастасия хороший гид, подробно отвечает на вопросы и
- NNadia9 сентября 2025Анастасия согласилась изменить маршрут под наши запросы, заранее прислала наиболее интересные локации - мы выбрали и посмотрели современные культурные кластеры
- ГГуреева21 августа 2025Спасибо большое за экскурсию! Очень интересно, познавательно. Все понравилось!
- ААлексей7 июля 2025Находились с сыном проездом в Шанхае. Решили взять экскурсию для знакомства с городом. Удача нам улыбнулась, экскурсоводом оказалась Анастасия. Милая,
- ГГульнара19 июня 2025Отличная экскурсия для первого знакомства с Шанхаем!
Мы с друзьями немного переживали, что экскурсия окажется слишком специализированной и мы не сможем
- ДДарина10 мая 2025Отличное соотношение цены и качества. Три маршрута, и стоимость была вполне приемлемой. Это отличный способ увидеть большую часть города, особенно когда шёл дождь и времени было немного. Определенно стоит своих денег
- ДДана16 марта 2025Лучший способ первоначально ознакомиться с Шанхаем — так мы поняли, куда лучше возвращаться, чтобы подробнее осмотреть понравившиеся места
- EElena3 июля 2024Хорошее обслуживание, хотя хотелось бы, чтобы автобусы ходили чуть чаще.
- ФФомин30 апреля 2024Хороший вариант, чтобы охватить все главные достопримечательности Шанхая. Если привыкли быстро осматривать города, за один день можно пройти все три маршрута.
