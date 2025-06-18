Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу: сады, пагоды и музей шёлка
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых садов Китая и узнайте о его значении для китайской культуры
Начало: В вашем отеле
«Прогулка на катере и Музей шёлка»
Завтра в 08:00
25 июн в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан: музеи, сады, каналы и мосты
Ситан - поэтичный городок на воде с узкими улочками, изящными мостами и уникальными музеями. Погуляем по каналам, полюбуемся домиками и попробуем рисовое вино
Начало: В вашем отеле
«Мы погуляем по бесчисленным каналам, полюбуемся сказочными домиками, заглянем в необычные музеи и чудесные сады, попробуем рисовое вино и покатаемся на лодке»
Завтра в 13:30
25 июн в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Контент-тур по Шанхаю: от исторических мест до трендовых локаций
Пройти по местам, где рождаются хиты китайского интернета
Завтра в 14:00
25 июн в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей18 июня 2025Волшебная поездка в Ситан. Благодаря нашему экскурсоводу Ольге это было незабываемое путешествие, полное интересных открытий о местной культуре. Ольга прекрасно
- ГГалина7 июня 2025Доброго дня! Огромное спасибо организаторам, а особенно нашему гиду Яне и отличном водителю. Все настолько душевно, Яна нас просто как
- ААнастасия6 июня 2025Все было замечательно. Отлично провели время!
- ООльга17 мая 2025Прекрасная экскурсия. Остались очень довольны. Особенно хочется отметить сад скромного чиновника. Всем рекомендую.
- ЕЕвгения15 мая 2025Невероятное по красоте и атмосфере место. Попали в дождь, но это ни сколько не испортило наше впечатление. Наш гид Миша
- ДДмитрий14 апреля 2025Поездка была хорошо организована, гид интересно рассказывала. Без проблем отвечала на любые наши вопросы по Китаю, в том числе не относящиеся к маршруту. Нам очень понравилось. Рекомндую
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июне 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 375. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 54 ⭐ отзыва, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август