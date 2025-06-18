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Музеи и искусство Шанхая

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Шанхае на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу: сады, пагоды и музей шёлка
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых садов Китая и узнайте о его значении для китайской культуры
Начало: В вашем отеле
«Прогулка на катере и Музей шёлка»
Завтра в 08:00
25 июн в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан
На машине
6 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан: музеи, сады, каналы и мосты
Ситан - поэтичный городок на воде с узкими улочками, изящными мостами и уникальными музеями. Погуляем по каналам, полюбуемся домиками и попробуем рисовое вино
Начало: В вашем отеле
«Мы погуляем по бесчисленным каналам, полюбуемся сказочными домиками, заглянем в необычные музеи и чудесные сады, попробуем рисовое вино и покатаемся на лодке»
Завтра в 13:30
25 июн в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
Контент-тур по Шанхаю: от исторических мест до трендовых локаций
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Контент-тур по Шанхаю: от исторических мест до трендовых локаций
Пройти по местам, где рождаются хиты китайского интернета
Завтра в 14:00
25 июн в 10:00
$350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    18 июня 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Волшебная поездка в Ситан. Благодаря нашему экскурсоводу Ольге это было незабываемое путешествие, полное интересных открытий о местной культуре. Ольга прекрасно
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    владеет русским языком, это сделало наше общение легким и комфортным. «Если вы хотите узнать настоящий Китай, нужно ехать в деревню», – так сказала нам Ольга при встрече и оказалась права. С первого же взгляда Ситан очаровал красивыми старинными мостами, черепичными крышами и неспешно проплывающими по каналу весельными лодками. Мы прошлись по самой узкой улочке, посетили несколько музеев, храм Будды и сувенирные лавки. В музее рисового вина нам провели дегустацию, а обратно мы прокатились на той самой весельной лодке. Ольга была внимательна и участлива, мы с интересом слушали увлекательные истории о Китае, задавали вопросы, на которые Ольга всегда охотно отвечала. Спасибо Ольге за это незабываемое путешествие!

  • Г
    Галина
    7 июня 2025
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Доброго дня! Огромное спасибо организаторам, а особенно нашему гиду Яне и отличном водителю. Все настолько душевно, Яна нас просто как
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    деток вела за ручку, объясняю все и показывая. Ни когда нас не торопила, все чётко и размеренно. Подсказала где нам пообедать с нашими запросами. Так же помогла разобраться в огромном количестве чая, и выбрать что нужно. Особая олагодарность Яне за то, что она довезла нас до отеля, помогла (из-за языкового барьера) заселиться в отеле. Дала ориентиры и направления куда можно сходить от нашего отеля. Ну, а про женщину водителя могу от всей нашей группы сказать - асс, специалист в своём деле. Девочки, вы огромные умники, мы как будто приехали к родным в гости, за вашу доброту, отзывчивость и понимании. Надеемся, что мы обязательно ещё вернёмся и встретимся. Здоровья Вам и вашим близким. Всем рекомендую.

  • А
    Анастасия
    6 июня 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Все было замечательно. Отлично провели время!
  • О
    Ольга
    17 мая 2025
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Прекрасная экскурсия. Остались очень довольны. Особенно хочется отметить сад скромного чиновника. Всем рекомендую.
  • Е
    Евгения
    15 мая 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Невероятное по красоте и атмосфере место. Попали в дождь, но это ни сколько не испортило наше впечатление. Наш гид Миша
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    профессионал своего дела:очень подробно отвечал на все вопросы, был очень внимателен, организация экскурсии была на высшем уровне. Наша огромная благодарность❤️😊 Экскурсию рекомендуем к посещению.

    Невероятное по красоте и атмосфере место. Попали в дождь, но это ни сколько не испортило нашеНевероятное по красоте и атмосфере место. Попали в дождь, но это ни сколько не испортило нашеНевероятное по красоте и атмосфере место. Попали в дождь, но это ни сколько не испортило нашеНевероятное по красоте и атмосфере место. Попали в дождь, но это ни сколько не испортило нашеНевероятное по красоте и атмосфере место. Попали в дождь, но это ни сколько не испортило наше
  • Д
    Дмитрий
    14 апреля 2025
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Поездка была хорошо организована, гид интересно рассказывала. Без проблем отвечала на любые наши вопросы по Китаю, в том числе не относящиеся к маршруту. Нам очень понравилось. Рекомндую

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июне 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 375. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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