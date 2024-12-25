Исследуйте еврейское наследие Шанхая с местным гидом. Посетите музей беженцев, старые улочки гетто и набережную Вайтань с её архитектурой в стиле ар-деко. Узнайте историю и полюбуйтесь живописными видами старого и нового города.
Описание билетаМузей и еврейское наследие Мы начнем с посещения Музея еврейских беженцев и синагоги Охель Моше. Вы увидите экспозиции с документами, фотографиями и личными вещами евреев времён Второй мировой войны и получите глубокое представление об их истории. После прогуляйтесь по старинным улочкам района Гонконг, посетите центр Еврейского агентства и полюбуйтесь каменными домами, где жили тысячи беженцев. Сделайте остановку у «еврейского парка» и наблюдайте за жизнью местных жителей. Набережная Вайтань и архитектура Экскурсия продолжается на набережной Вайтань, где вы посетите отель «Пис» — шедевр в стиле ар-деко, созданный семьёй Сассун. Насладитесь прогулкой и видом на контраст старого и нового Шанхая под рассказ гида о богатой истории этого района.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей еврейских беженцев
- Синагога Охель Моше
- Еврейское гетто
- Старый центр Еврейского агентства
- Еврейский парк
- Набережная Вайтань
- Отель «Пис»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из отеля
- Входной билет в Еврейский музей
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер в отель
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Набережная Вайтань
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
25 дек 2024
Очень информативно, вовремя, профессионально и по-дружески. Гид подстроила маршрут под наши интересы — заслуженные 5 звёзд!
Е
Елизавета
26 мая 2024
Мы прекрасно провели время на трёхчасовой экскурсии! В еврейском музее и гетто оказалось столько интересного — это поразительная часть истории. Наша гид Лия была очень милая, внимательная и прекрасно всё объясняла. С ней было легко общаться, и она помогла нам осматривать всё даже в жару. Очень рекомендую эту экскурсию!
И
Илья
27 янв 2024
Роберт был очень дружелюбным и знающим гидом — один из лучших, с кем я когда-либо встречался. Эта экскурсия была для меня особенно важна и совершенно не разочаровала. Это часть истории моей семьи, поэтому местами она была довольно эмоциональной. Великолепная экскурсия!
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии из Шанхая
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай: история и современность в одном туре
Уникальная экскурсия по Шанхаю: от древних улочек до современных небоскрёбов. Ощутите дух города и его культурное богатство
Начало: У вашего отеля в центре города
9 дек в 14:00
10 дек в 15:00
$280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Шанхай за один день: храм Нефритового Будды, Сад Радости, Вайтань
Уникальная экскурсия по Шанхаю за один день, охватывающая ключевые достопримечательности города и его богатую историю. Погрузитесь в атмосферу мегаполиса
Начало: В центре города
Завтра в 10:30
9 дек в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Колониальный шик Шанхая: от французского клуба до английской набережной
Побывать в знаковых местах золотой эры мегаполиса
Начало: Во французской концессии
Завтра в 13:00
9 дек в 11:00
$390 за всё до 4 чел.