Описание билета Музей и еврейское наследие Мы начнем с посещения Музея еврейских беженцев и синагоги Охель Моше. Вы увидите экспозиции с документами, фотографиями и личными вещами евреев времён Второй мировой войны и получите глубокое представление об их истории. После прогуляйтесь по старинным улочкам района Гонконг, посетите центр Еврейского агентства и полюбуйтесь каменными домами, где жили тысячи беженцев. Сделайте остановку у «еврейского парка» и наблюдайте за жизнью местных жителей. Набережная Вайтань и архитектура Экскурсия продолжается на набережной Вайтань, где вы посетите отель «Пис» — шедевр в стиле ар-деко, созданный семьёй Сассун. Насладитесь прогулкой и видом на контраст старого и нового Шанхая под рассказ гида о богатой истории этого района.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Музей еврейских беженцев

Синагога Охель Моше

Еврейское гетто

Старый центр Еврейского агентства

Еврейский парк

Набережная Вайтань

Отель «Пис» Что включено Услуги гида

Трансфер из отеля

Входной билет в Еврейский музей Что не входит в цену Личные расходы

Трансфер в отель

Что не входит в цену Личные расходы

Трансфер в отель

Еда и напитки Где начинаем и завершаем? Начало: Холл отеля Завершение: Набережная Вайтань Когда и как рано покупать? Когда: Выберите удобную дату из расписания Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.