А Анна Незабываемый Шанхай на автомобиле читать дальше мжду локациями. Маршрут был составлен очень комфортно, при этом вносили коррективы из-за дождя, и все равно все успели. Кроме всего прочего, Яна помогла решить нам наши некоторые бытовые вопросы, оформила покупку через свое приложение и организовала доставку в отель. Мы очень благодарны за познавательную экскурсию, приятное общение, интересные рассказы и комфортный автомобиль. Ездили на экскурсию с коллегами. Ч нами была гид Яна. Яна отлично говорит по-русски, очень много рассказывает занимательного по пути

Е Евгений Весь Шанхай за один день Все понравилось. Забрали нас из гостиницы в точно обозначенное время. Насыщенная программа, познавательно и интересно. Поговорили на разные темы. Спасибо.

С Светлана Весь Шанхай за один день Были 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил на все интересующие нас вопросы, подсказал и помог выбрать интересные сувениры, за что отдельное спасибо) Хороший, а главное нескучный рассказ. Все было душевно.

Е Евгений Весь Шанхай за один день С нами была Лена, она очень хорошо говорила на русском, была очень внимательна к нашим запросам, интересно рассказывала про историю и современный уклад жизни в Китае. Гам очень понравилось.

О Олег Незабываемый Шанхай на автомобиле Экскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всё понятно, по делу, с шутками и юмором. Очень любит свой родной Шанхай! Всем рекомендую! Отлично провели время и много чего узнали!

В Вадим Незабываемый Шанхай на автомобиле читать дальше время с пользой и буквально за день осмотреть город. Как раз с этой задачей Нина и ее команда справились на все 100%, в Шанхае все было ярко и насыщенно, организовано на высшем уровне с комфортом для всех гостей. Все просьбы и пожелания по встрече и проводам учтены и выполнены. Все было спланировано в короткие сроки, крайне оперативные ответы и отличная поддержка! Спасибо, будем рекомендовать и свяжемся вновь если потребуется! Группа дайверов от компании RuDIVE ездили на Филиппины понырять, выгодные авиабилеты были с длительной пересадкой в Шанхае, необходимо было провести

К Ксения Шанхай-экспресс: главное за 4 часа Очень понравилась экскурсия. Была историческая информация плюс Александра рассказала про современный уклад жизни в Шанхае. Познавательно и интересно!

Ю Юлия Шанхай-экспресс: главное за 4 часа читать дальше аэропорту. Прогулка составлена таким образом, что вы охватываете все знаковые места и при этом успеваете вернуться в аэропорт. Александра, как старый добрый друг, расскажет о жизни и укладе в этом большом городе. Из аэропорта идёт скоростной поезд Маглев, через 7 минут при скорости 300 км/ч вы выйдете на конечной, где встретитесь с Александрой. У нас были небольшие сложности с ориентированием, будет лучше, если ваш телефон будет с интернетом))) Это очень нужный формат экскурсии для всех, кто летит со средней продолжительности пересадкой в Шанхае и не хочет просиживать в

М Мария Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости Город читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностей и событий. Готовьтесь слушать, созерцать и искать драконов, а главное, поверьте, вы захотите вернуться именно к ее повествованию и взгляду на Шанхай!