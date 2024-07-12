1 чел.
По популярности
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Шанхай за один день: храм Нефритового Будды, Сад Радости, Вайтань
Уникальная экскурсия по Шанхаю за один день, охватывающая ключевые достопримечательности города и его богатую историю. Погрузитесь в атмосферу мегаполиса
Начало: В центре города
«Архитектурный калейдоскоп набережной Вайтань»
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемый Шанхай на автомобиле: Телебашня, Сад Юйюань, Храм Нефритового Будды
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
«А со стеклянной обзорной площадки на высоте 259 метров насладитесь живописным видом на город и набережную»
Сегодня в 17:30
21 июля в 20:00
$320 за всё до 4 чел.
скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай и Ханчжоу за 2 дня: индивидуальная экскурсия с гидом
Проведите два незабываемых дня в Шанхае и Ханчжоу! Посетите телебашню, сады, храмы и чайные террасы. Комфортное путешествие с русскоязычным гидом
«Набережная Вайтань с потрясающим видом и журчанием реки Хуанпу»
Завтра в 08:00
21 июля в 08:00
943$849 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIgor12 июля 2024Спасибо большое за экскурсию! Удобная гибкая программа, подстраиваемая под обстоятельства, в том числе и погодные. Всё успели, всё посмотрели, всё понравилось!
- EEvgeny10 июля 2024Андрей отлично провел индивидуальный тур по Шанхаю! Показал основные достопримечательности, показал идеальное место для обеда со вкусными пельменями и отвел на чайную церемонию. Водитель и машина были отличные. Спасибо за хорошую организацию!
- ЮЮнона9 июля 2024Экскурсия отличная, реально весь Шанхай за один день. Учли все наши предпочтения. Мы путешествовали семьей и нам все очень понравилось.
- AAlexey8 июля 2024Замечательный день, проведенный в Шанхайе вместе с нашим китайским гидом Яной. Очень достойное владение русским языком и интересные рассказы про историю города. Всячески рекомендую всем, кто ограничен по времени и хочет посмотреть сразу и много:)
- ЕЕлена28 июня 2024У нас была пересадка 11 часов в Шанхае. Договорились с Ниной, что возьмем экскурсию на автомобиле по Шанхаю. 1. Организатор все
- ААнастасия25 июня 2024С рабочей поездкой были с коллегами в Китае. На осмотр Шанхая был один день. Выбрали индивидуальную экскурсию на авто. Нас как
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Набережная»
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