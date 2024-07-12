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время был на связи и помогал во всех вопросах. Например, я случайно перепутала дату пересадки из-за сложной стыковки, организатор по номерам рейса заметил ошибку, обратил на нее наше внимание и перенес дату экскурсии без проблем. Выслал образцы, как правильно заполнить транзитные бланки. 2. Организатор согласился начать экскурсию раньше, потому что пересадка была ранняя. Так что нас забрали из аэропорта уже в 6:30 утра. 3. Можно согласовать трансфер из аэропорта за небольшую доплату: в нашем случае нас забрали из аэропорта и доставили обратно в аэропорт после экскурсии. Во время экскурсии багаж лежал в машине, что тоже очень удобно. Еще мы попали в сезон дождей, нам выдали зонтик. 4. Наш гид Женя - очень знающая, прекрасно говорит по-русски. Сама родом из Шанхая, отвечала не только на фактические вопросы, но и могла поделиться историей города, виденной своими глазами. 5. Маршрут у поездки корректируется в зависимости от вашего свободного времени и охватывает все самые интересные места: деловой центр, старый город, храм и усадьбу, а также набережную и пешеходную улицу. Между локациями передвигаетесь на машине. По желанию можно зайти поесть и закупиться сувенирами. Однозначно, рекомендую посетить Шанхай, если у вас есть такая возможность. И рекомендую именно эту команду гидов. Мы получили невероятные впечатления в совокупности с высоким уровнем комфорта.