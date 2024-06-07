К Константин Незабываемый Шанхай на автомобиле Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Сергею и организатору Нине. Перемещались на комфортабельном автомобиле. Сергей провел подробную экскурсию и ответил на все интересующие нас вопросы. Общаться было легко и интересно. Рекомендую.

А Анна Незабываемый Шанхай на автомобиле читать дальше мжду локациями. Маршрут был составлен очень комфортно, при этом вносили коррективы из-за дождя, и все равно все успели. Кроме всего прочего, Яна помогла решить нам наши некоторые бытовые вопросы, оформила покупку через свое приложение и организовала доставку в отель. Мы очень благодарны за познавательную экскурсию, приятное общение, интересные рассказы и комфортный автомобиль. Ездили на экскурсию с коллегами. Ч нами была гид Яна. Яна отлично говорит по-русски, очень много рассказывает занимательного по пути

Е Евгений Весь Шанхай за один день Все понравилось. Забрали нас из гостиницы в точно обозначенное время. Насыщенная программа, познавательно и интересно. Поговорили на разные темы. Спасибо.

С Светлана Весь Шанхай за один день Были 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил на все интересующие нас вопросы, подсказал и помог выбрать интересные сувениры, за что отдельное спасибо) Хороший, а главное нескучный рассказ. Все было душевно.

Е Евгений Весь Шанхай за один день С нами была Лена, она очень хорошо говорила на русском, была очень внимательна к нашим запросам, интересно рассказывала про историю и современный уклад жизни в Китае. Гам очень понравилось.

М Марина Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле читать дальше моменты продуманы до мелочей. Прогулка на лодке по озере впечатлила, красивые виды вокруг захватывают дух! Экскурсия в буддийский храм оставила просто незабываемые впечатления, такой красоты в своей жизни еще не видели! Ну и чайные плантации это тоже один большой восторг! Гид просто умничка, отлично владеет русским языком, очень приятная и доброжелательная, много знает и отвечает на все вопросы! Огромная благодарность за экскурсию!!! Гид Ася провела замечательную экскурсию! Все организовано на высшем уровне – сама дорога до Хуанчжоу на комфортной машине, все организационные

О Олег Незабываемый Шанхай на автомобиле Экскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всё понятно, по делу, с шутками и юмором. Очень любит свой родной Шанхай! Всем рекомендую! Отлично провели время и много чего узнали!

М Мария Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости Город читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностей и событий. Готовьтесь слушать, созерцать и искать драконов, а главное, поверьте, вы захотите вернуться именно к ее повествованию и взгляду на Шанхай!

Н Наталья Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости Очень понравилась экскурсия с Александрой, интересный рассказ по маршруту, посоветовала, что еще посетить и как добраться. Вместо заявленных 1,5 часов с экскурсия длилась 2 часа