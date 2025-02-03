Экскурсии от метро в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «От метро» в Шанхае на русском языке, цены от $190, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
История и культура древнего Китая
Пешая
44 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шанхаю
Погружение в культуру и историю Китая через посещение Старого города, Сада радости и древних храмов. Узнайте о даосизме и буддизме в Шанхае
Начало: У метро Yu Garden
Завтра в 08:00
19 фев в 08:00
$190 за всё до 4 чел.
Шанхай: самое главное
Пешая
скидка
5%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай: самое главное
Обзорная экскурсия по финансовой столице Китая в душевной дружеской компании
Начало: У метро Peoples square
17 фев в 11:00
18 фев в 11:00
250$238 за всё до 4 чел.
Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
Пешая
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай: модные локации
Погрузитесь в атмосферу Шанхая, открывая для себя места, где собираются мировые блогеры и наслаждаются стильной архитектурой
Начало: У станции метро Shaanxi South Rd
17 фев в 11:00
18 фев в 11:00
250$225 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 февраля 2025
    История и культура древнего Китая
    Здравствуйте, были на экскурсии 3 января, наш гид был Святослав, экскурсия понравилась, человек много знает, увлечён и отвечает на любой вопрос, было действительно интересно, очень рекомендую.
  • И
    Игорь
    19 января 2025
    История и культура древнего Китая
    Экскурсию по старому городу проводила Ольга. Сам старый город перед китайским Новым годом восхищал пламенеющими красными фонариками и украшениями. Время
    читать дальше

    пролетело на одном дыхании. Ольга знает столько интересного как исторических так и архитектурных историй, а также и случаев из реальной китайской жизни. Очень удивил даосский храм в котором все-таки можно попытаться купить счастье за деньги. Абсолютно довольны, что между рейсами взяли эту экскурсию. Было очень интересно, позитивно, спасибо.

  • М
    Мария
    5 января 2025
    История и культура древнего Китая
    Экскурсия по самым колоритным и знаковым с точки зрения истории и религии Шанхая, очень познавательно и интересно, конечно благодаря гиду
    читать дальше

    Марии. Мы приехали в самое холодное время в конце декабря, но тем не менее было очень комфортно и мы спокойно провели 5 часов на улице, хотя я мерзляк)) Выбирала между 6 часовой экскурсией на машине, но почитав отзывы поняла, что обязательно нужен русскоговорящий полноценный гид, а не сопровождающий переводчик.

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «От метро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. История и культура древнего Китая
  2. Шанхай: самое главное
  3. Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в феврале 2025
Сейчас в Шанхае в категории "От метро" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 238 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «От метро», 44 ⭐ отзыва, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель