Найдено 4 экскурсии в категории « Гастрономические » в Шанхае на русском языке, цены от $89. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Гастрономические»

На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Шанхая, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025