3 часа
Круиз
Вечерний круиз по реке с ужином в стиле Синьцзян
Начало: Ваш отель, аэропорт или круизный порт
«Гастрономические удовольствия После речного круиза вы отправитесь в популярный местный ресторан Синьцзяна в новом районе Пудун»
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:10, 17:25, 17:30, 17:55, 18:00, 18:30.
Завтра в 17:00
21 дек в 17:00
от $261.73 за человека
3 часа
Круиз
Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
Начало: Место вашего проживания
«Ужин будет только в ресторане, на лайнере питание не предполагается»
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30.
Завтра в 17:00
21 дек в 17:00
$270 за человека
4 часа
Индивидуальная
Шанхайская башня: самое высокое здание в Китае и смотровая площадка
Начало: 6GM4+C65 Пудун, Шанхай, Китай
«Ресторан Tianzhijin в Шанхайской башне установил новый мировой рекорд Гиннесса как «самый высокий ресторан в здании» с абсолютной высотой 556 метров от земли, побив предыдущего рекордсмена, ресторан AT»
Расписание: 19 и 20 декабря. Время работы: с 18:00 до 22:00.
Завтра в 18:00
от $89.10 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
Путешествие для гурманов: от китайского завтрака до изысканного ланча. Откройте для себя секреты местной кухни и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Во Французском квартале
«Если вы увлекаетесь гастрономией и можете назвать себя «фуди» — моё предложение для вас»
Завтра в 09:00
21 дек в 13:00
$450 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Гастрономические»
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