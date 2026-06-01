Сучжоу - один из самых древних и красивых городов Китая.Здесь можно увидеть, как производят шёлк, прогуляться по старому району и насладиться видами древних пагод и классических китайских садов. Это место

привлекало самых разных людей: торговцев, поэтов, художников и богатых чиновников. В рамках экскурсии вы посетите Сад скромного чиновника, Тигриный холм с его легендами и «китайской Пизанской башней», а также прокатитесь на катере по Великому каналу и посетите Музей шёлка. В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер из Шанхая в Сучжоу и обратно на комфортабельном автомобиле

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сад скромного чиновника

Что может предложить один из четырёх знаменитейших садов Китая и самый большой по площади — в Сучжоу? Разнообразие старинной архитектуры и красочные пейзажи — весьма переменчивые из-за оригинальных сочетаний камня, воды и растений. Мы поговорим о классическом китайском саде, технологиях строительства и о развитии китайской цивилизации, неотделимой от взаимодействия с природой.

Тигриный холм

Вам наверняка понравится самый старый городской парк Сучжоу. Вы послушаете историю этого места и узнаете множество легенд, связанных с ним. Парк раскинулся на холме высотой всего 36 м, поэтому вы не устанете, добираясь к вершине. На ней вы увидите «китайскую Пизанскую башню» — одну из древнейших пагод в Китае и символ Сучжоу.

Прогулка на катере и Музей шёлка

Сучжоу известен в Китае не только как «край риса и рыбы», но и как родина шёлка. По Великому каналу Пекин-Ханчжоу велась бойкая торговля, из-за чего город стремительно богател. Я предложу прокатиться по знаменитому каналу на катере и расскажу подробнее его историю. А после мы отправимся в Музей шёлка, где познакомимся с процессом производства и посетим выставку традиционной вышивки.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входят услуги гида, трансфер из Шанхая в Сучжоу и обратно на комфортабельном автомобиле

Дополнительные расходы