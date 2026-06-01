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Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу

Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых садов Китая и узнайте о его значении для китайской культуры
Сучжоу - один из самых древних и красивых городов Китая.

Здесь можно увидеть, как производят шёлк, прогуляться по старому району и насладиться видами древних пагод и классических китайских садов. Это место
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привлекало самых разных людей: торговцев, поэтов, художников и богатых чиновников.

В рамках экскурсии вы посетите Сад скромного чиновника, Тигриный холм с его легендами и «китайской Пизанской башней», а также прокатитесь на катере по Великому каналу и посетите Музей шёлка.

В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер из Шанхая в Сучжоу и обратно на комфортабельном автомобиле

4.8
55 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные сады
  • 🏯 Древние пагоды
  • 🚤 Прогулка на катере
  • 🧵 Музей шёлка
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу

Что можно увидеть

  • Сад скромного чиновника
  • Тигриный холм
  • Музей шёлка

Описание экскурсии

Сад скромного чиновника

Что может предложить один из четырёх знаменитейших садов Китая и самый большой по площади — в Сучжоу? Разнообразие старинной архитектуры и красочные пейзажи — весьма переменчивые из-за оригинальных сочетаний камня, воды и растений. Мы поговорим о классическом китайском саде, технологиях строительства и о развитии китайской цивилизации, неотделимой от взаимодействия с природой.

Тигриный холм

Вам наверняка понравится самый старый городской парк Сучжоу. Вы послушаете историю этого места и узнаете множество легенд, связанных с ним. Парк раскинулся на холме высотой всего 36 м, поэтому вы не устанете, добираясь к вершине. На ней вы увидите «китайскую Пизанскую башню» — одну из древнейших пагод в Китае и символ Сучжоу.

Прогулка на катере и Музей шёлка

Сучжоу известен в Китае не только как «край риса и рыбы», но и как родина шёлка. По Великому каналу Пекин-Ханчжоу велась бойкая торговля, из-за чего город стремительно богател. Я предложу прокатиться по знаменитому каналу на катере и расскажу подробнее его историю. А после мы отправимся в Музей шёлка, где познакомимся с процессом производства и посетим выставку традиционной вышивки.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входят услуги гида, трансфер из Шанхая в Сучжоу и обратно на комфортабельном автомобиле

Дополнительные расходы

  • Билет в Сад скромного чиновника — 80 юаней
  • Билет на Тигриный холм — 70 юаней
  • Прогулка на катере по каналу — 150 юаней за чел.
  • Еда и напитки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 3784 туристов
Мы команда лицензированных русскоговорящих гидов, работающая в Китае более 10 лет. С радостью покажем вам эту удивительную страну и раскроем её богатую историю, самобытную архитектуру и загадочную культуру. Надеемся на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
4
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1
2
1
1
1
Влада
Индивидуальная программа это очень здорово. У нас была поездка в Суджоу.
С нами была экскурсовод Женя, грамотная, интересная, много знает, с отличным знанием языка!
Рекомендуем 100%.
Все учла, заменила некоторые локации, все очень
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понравилось, получили массу впечатлений и эмоций!
За этим и ехали!
Просим наградить Женю за душевность, профессионализм и легкость в общении! Водитель умница, вёл аккуратно, был всегда и везде как по часом, точность- вежливость королей, отметьте его тоже пожалуйста.
Обязательно вернемся и обратимся к вам!

Индивидуальная программа это очень здорово. У нас была поездка в Суджоу.
Индивидуальная программа это очень здорово. У нас была поездка в Суджоу.
Индивидуальная программа это очень здорово. У нас была поездка в Суджоу.
Индивидуальная программа это очень здорово. У нас была поездка в Суджоу.
Индивидуальная программа это очень здорово. У нас была поездка в Суджоу.
Индивидуальная программа это очень здорово. У нас была поездка в Суджоу.
Индивидуальная программа это очень здорово. У нас была поездка в Суджоу.
Индивидуальная программа это очень здорово. У нас была поездка в Суджоу.+4
Индивидуальная программа это очень здорово. У нас была поездка в Суджоу.
Индивидуальная программа это очень здорово. У нас была поездка в Суджоу.
Индивидуальная программа это очень здорово. У нас была поездка в Суджоу.
Индивидуальная программа это очень здорово. У нас была поездка в Суджоу.
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Марина
Мы ездили на эту экскурсию и с этим чудесным гидом второй раз, первый раз были в Суджоу в декабре. Очень хотелось увидеть все летом. Несмотря на дождь, все прошло просто замечательно. Программа выстроена очень грамотно и всегда учитывались наши желания. Женя (русское имя гида), спасибо тебе огромное! Просто всем желаю таких же ярких впечатлений💖💖💖!
Мы ездили на эту экскурсию и с этим чудесным гидом второй раз, первый раз были в
Мы ездили на эту экскурсию и с этим чудесным гидом второй раз, первый раз были в
Мы ездили на эту экскурсию и с этим чудесным гидом второй раз, первый раз были в
Мы ездили на эту экскурсию и с этим чудесным гидом второй раз, первый раз были в
Мы ездили на эту экскурсию и с этим чудесным гидом второй раз, первый раз были в
Мы ездили на эту экскурсию и с этим чудесным гидом второй раз, первый раз были в
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М
Дата посещения: 9 янв 2026
Спасибо за замечательную экскурсию! Очень удобный трансфер, мы посетили несколько мест, гуляли целый день и не устали)

Наш гид Вера провела нас по самым красивым уголкам Суджоу, посоветовала, где лучше покататься на лодке, где пообедать, что попробовать, заботилась о нашем комфорте.. Ее рассказ был красивым, увлекательным, не перегруженным историческими датами.

Спасибо за замечательный день нашего путешествия!
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Ирина
Читая предыдущие отзывы, мне очень хотелось, чтобы нас сопровождал Дмитрий (Дун). И нам повезло. Так как о Сучжоу ознакомились заранее, выбирая между другими городами близ Шанхая, не было такого, чтобы
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нам не хватило какой-либо информации. Дун отлично говорит по-русски, поэтому узнать от него о жизни, обычаях и традициях жителей Китая было интересно. Сам Сучжоу по-старинному красив и очарователен. К транспорту тоже претензий нет: новый чистый минивэн.

Читая предыдущие отзывы, мне очень хотелось, чтобы нас сопровождал Дмитрий (Дун). И нам повезло. Так как
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Марина
Очень классно вчера съездили в Сучжоу.
Готовьтесь к пробкам. Они могут быть по дороге туда. Обратно долетели.
Сам старый город забавный, интересный, вечером очень красиво. Торговля кипит.
Экскурсия организована так, чтобы пока светло
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ты увидел достопримечательности - и закончил день закатом и включением иллюминации.
Показали самые интересные локации.
На фабрике шелка посмотрели послушали историю производства. Когда побывал например в Узбекистане - есть с чем сравнить. Если хотите - можно через магазин. Если нет - никто не навязывает.
По организации - все отлично. Спасибо. Рекомендую.

Очень классно вчера съездили в Сучжоу.
Очень классно вчера съездили в Сучжоу.
Очень классно вчера съездили в Сучжоу.
Очень классно вчера съездили в Сучжоу.
Очень классно вчера съездили в Сучжоу.
Очень классно вчера съездили в Сучжоу.
Очень классно вчера съездили в Сучжоу.
Очень классно вчера съездили в Сучжоу.+2
Очень классно вчера съездили в Сучжоу.
Очень классно вчера съездили в Сучжоу.
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Марина
Наш экскурсовод Женя -максимально ориентированный на нас, туристов, человек. Программа очень грамотно составлена. Мы просто наслаждались каждой минутой нашей поездки и прогулки по Суджоу. Спасибо за этот чудесный день💖💖💖!
Наш экскурсовод Женя -максимально ориентированный на нас, туристов, человек. Программа очень грамотно составлена. Мы просто наслаждались
Наш экскурсовод Женя -максимально ориентированный на нас, туристов, человек. Программа очень грамотно составлена. Мы просто наслаждались
Наш экскурсовод Женя -максимально ориентированный на нас, туристов, человек. Программа очень грамотно составлена. Мы просто наслаждались
Наш экскурсовод Женя -максимально ориентированный на нас, туристов, человек. Программа очень грамотно составлена. Мы просто наслаждались
Наш экскурсовод Женя -максимально ориентированный на нас, туристов, человек. Программа очень грамотно составлена. Мы просто наслаждались
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