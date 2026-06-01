Здесь можно увидеть, как производят шёлк, прогуляться по старому району и насладиться видами древних пагод и классических китайских садов. Это место
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные сады
- 🏯 Древние пагоды
- 🚤 Прогулка на катере
- 🧵 Музей шёлка
- 🚗 Комфортабельный трансфер
Что можно увидеть
- Сад скромного чиновника
- Тигриный холм
- Музей шёлка
Описание экскурсии
Сад скромного чиновника
Что может предложить один из четырёх знаменитейших садов Китая и самый большой по площади — в Сучжоу? Разнообразие старинной архитектуры и красочные пейзажи — весьма переменчивые из-за оригинальных сочетаний камня, воды и растений. Мы поговорим о классическом китайском саде, технологиях строительства и о развитии китайской цивилизации, неотделимой от взаимодействия с природой.
Тигриный холм
Вам наверняка понравится самый старый городской парк Сучжоу. Вы послушаете историю этого места и узнаете множество легенд, связанных с ним. Парк раскинулся на холме высотой всего 36 м, поэтому вы не устанете, добираясь к вершине. На ней вы увидите «китайскую Пизанскую башню» — одну из древнейших пагод в Китае и символ Сучжоу.
Прогулка на катере и Музей шёлка
Сучжоу известен в Китае не только как «край риса и рыбы», но и как родина шёлка. По Великому каналу Пекин-Ханчжоу велась бойкая торговля, из-за чего город стремительно богател. Я предложу прокатиться по знаменитому каналу на катере и расскажу подробнее его историю. А после мы отправимся в Музей шёлка, где познакомимся с процессом производства и посетим выставку традиционной вышивки.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входят услуги гида, трансфер из Шанхая в Сучжоу и обратно на комфортабельном автомобиле
Дополнительные расходы
- Билет в Сад скромного чиновника — 80 юаней
- Билет на Тигриный холм — 70 юаней
- Прогулка на катере по каналу — 150 юаней за чел.
- Еда и напитки
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
С нами была экскурсовод Женя, грамотная, интересная, много знает, с отличным знанием языка!
Рекомендуем 100%.
Все учла, заменила некоторые локации, все очень
Наш гид Вера провела нас по самым красивым уголкам Суджоу, посоветовала, где лучше покататься на лодке, где пообедать, что попробовать, заботилась о нашем комфорте.. Ее рассказ был красивым, увлекательным, не перегруженным историческими датами.
Спасибо за замечательный день нашего путешествия!
Готовьтесь к пробкам. Они могут быть по дороге туда. Обратно долетели.
Сам старый город забавный, интересный, вечером очень красиво. Торговля кипит.
Экскурсия организована так, чтобы пока светло