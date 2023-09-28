Посетить родину шёлка и узнать, почему её зовут «краем риса и рыбы»
Вы поймёте, почему именно здесь стремились жить очень разные люди — торговцы и поэты, художники и богатые чиновники.
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Описание
Что вас ожидает
Сад скромного чиновника
Что может предложить один из четырёх знаменитейших садов Китая и самый большой по площади — в Сучжоу? Разнообразие старинной архитектуры и красочные пейзажи — весьма переменчивые из-за оригинальных сочетаний камня, воды и растений. Мы поговорим о классическом китайском саде, технологиях строительства и о развитии китайской цивилизации, неотделимой от взаимодействия с природой.
Тигриный холм
Вам наверняка понравится самый старый городской парк Сучжоу. Вы послушаете историю этого места и узнаете множество легенд, связанных с ним. Парк раскинулся на холме высотой всего 36 м, поэтому вы не устанете, добираясь к вершине. На ней вы увидите «китайскую Пизанскую башню» — одну из древнейших пагод в Китае и символ Сучжоу.
Прогулка на катере и Музей шёлка
Сучжоу известен в Китае не только как «край риса и рыбы», но и как родина шёлка. По Великому каналу Пекин-Ханчжоу велась бойкая торговля, из-за чего город стремительно богател. Я предложу прокатиться по знаменитому каналу на катере и расскажу подробнее его историю. А после мы отправимся в Музей шёлка, где познакомимся с процессом производства и посетим выставку традиционной вышивки.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входят услуги гида, трансфер из Шанхая в Сучжоу и обратно на комфортабельном автомобиле
Дополнительные расходы
- Билет в Сад скромного чиновника — 80 юаней
- Билет на Тигриный холм — 70 юаней
- Прогулка на катере по каналу — 150 юаней с человека.
- Еда и напитки
Для транзитных путешественников
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.