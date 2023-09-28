Один из самых древних городов Китая славен своей красотой. Мы побываем там, где придумали шёлк, и увидим, как его производят. Прогуляемся в старом районе Сучжоу, сохранившим свой облик. Посмотрим на древние пагоды и классические китайские сады. Вы поймёте, почему именно здесь стремились жить очень разные люди — торговцы и поэты, художники и богатые чиновники.

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Описание

Что вас ожидает

Сад скромного чиновника

Что может предложить один из четырёх знаменитейших садов Китая и самый большой по площади — в Сучжоу? Разнообразие старинной архитектуры и красочные пейзажи — весьма переменчивые из-за оригинальных сочетаний камня, воды и растений. Мы поговорим о классическом китайском саде, технологиях строительства и о развитии китайской цивилизации, неотделимой от взаимодействия с природой.

Тигриный холм

Вам наверняка понравится самый старый городской парк Сучжоу. Вы послушаете историю этого места и узнаете множество легенд, связанных с ним. Парк раскинулся на холме высотой всего 36 м, поэтому вы не устанете, добираясь к вершине. На ней вы увидите «китайскую Пизанскую башню» — одну из древнейших пагод в Китае и символ Сучжоу.

Прогулка на катере и Музей шёлка

Сучжоу известен в Китае не только как «край риса и рыбы», но и как родина шёлка. По Великому каналу Пекин-Ханчжоу велась бойкая торговля, из-за чего город стремительно богател. Я предложу прокатиться по знаменитому каналу на катере и расскажу подробнее его историю. А после мы отправимся в Музей шёлка, где познакомимся с процессом производства и посетим выставку традиционной вышивки.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входят услуги гида, трансфер из Шанхая в Сучжоу и обратно на комфортабельном автомобиле

Дополнительные расходы

Билет в Сад скромного чиновника — 80 юаней

Билет на Тигриный холм — 70 юаней

Прогулка на катере по каналу — 150 юаней с человека.

Еда и напитки

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.