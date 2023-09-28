Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу

Посетить родину шёлка и узнать, почему её зовут «краем риса и рыбы»

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Один из самых древних городов Китая славен своей красотой. Мы побываем там, где придумали шёлк, и увидим, как его производят. Прогуляемся в старом районе Сучжоу, сохранившим свой облик. Посмотрим на древние пагоды и классические китайские сады.

Вы поймёте, почему именно здесь стремились жить очень разные люди — торговцы и поэты, художники и богатые чиновники.
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сад скромного чиновника

Что может предложить один из четырёх знаменитейших садов Китая и самый большой по площади — в Сучжоу? Разнообразие старинной архитектуры и красочные пейзажи — весьма переменчивые из-за оригинальных сочетаний камня, воды и растений. Мы поговорим о классическом китайском саде, технологиях строительства и о развитии китайской цивилизации, неотделимой от взаимодействия с природой.

Тигриный холм

Вам наверняка понравится самый старый городской парк Сучжоу. Вы послушаете историю этого места и узнаете множество легенд, связанных с ним. Парк раскинулся на холме высотой всего 36 м, поэтому вы не устанете, добираясь к вершине. На ней вы увидите «китайскую Пизанскую башню» — одну из древнейших пагод в Китае и символ Сучжоу.

Прогулка на катере и Музей шёлка

Сучжоу известен в Китае не только как «край риса и рыбы», но и как родина шёлка. По Великому каналу Пекин-Ханчжоу велась бойкая торговля, из-за чего город стремительно богател. Я предложу прокатиться по знаменитому каналу на катере и расскажу подробнее его историю. А после мы отправимся в Музей шёлка, где познакомимся с процессом производства и посетим выставку традиционной вышивки.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входят услуги гида, трансфер из Шанхая в Сучжоу и обратно на комфортабельном автомобиле

Дополнительные расходы

  • Билет в Сад скромного чиновника — 80 юаней
  • Билет на Тигриный холм — 70 юаней
  • Прогулка на катере по каналу — 150 юаней с человека.
  • Еда и напитки

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Алина
28 сен 2023
Все классно! Спасибо!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шанхая

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день

Похожие туры из Шанхая

Весь Шанхай за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Весь Шанхай за один день
Знакомство с главными культурными и архитектурными объектами «китайского Нью-Йорка»
в центре города
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
$300 за всё до 3 чел.
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
Архитектура и история древнего города на воде
в холле отеля
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
$330 за всё до 3 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Из Шанхая - в древний Ситан
Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
в вашем отеле
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
$380 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шанхае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Шанхае
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ