Откройте для себя истинное расслабление в современном спа-центре Шуйго в Шанхае. Насладитесь термальными ваннами, сауной, массажем и широким выбором процедур для восстановления сил. Побалуйте себя экзотическими фруктами, напитками и мороженым в атмосфере комфорта и уюта.
Описание билетаСовременный оздоровительный центр Погрузитесь в мир релаксации и оздоровления в горячем источнике Шуйго — одном из самых роскошных спа-комплексов Шанхая. Здесь вы найдёте разнообразные ванны с термальной водой, сауны и гидротерапию, которые помогут снять напряжение и восстановить силы. В спа-центре доступны массажные кабинеты и различные спа-процедуры, направленные на полное расслабление тела и души. Побалуйте себя безлимитным выбором экзотических фруктов, напитков и мороженого Haagen-Dazs и Lavanila, создающих особую атмосферу удовольствия. Идеальное место для отдыха Горячий источник Шуйго — прекрасный выбор как для тех, кто хочет просто отдохнуть, так и для желающих пройти комплексное оздоровление. Этот современный комплекс идеально подходит для семейного отдыха и заботы о своём здоровье. Важная информация:
- Не допускается: домашние животные.
- При продлении пребывания сверх срока действия билета взимается дополнительная плата.
- За ночь проживания взимается дополнительная плата, включающая завтрак.
- Пожалуйста, укажите полное имя и номер паспорта для завершения бронирования.
- Носите выданную вам одежду для сауны и не надевайте ничего другого в зоне горячих источников.
Ответы на вопросы
Что включено
- Ванны с горячими источниками
- Сауны высокой температуры
- Комнаты с вулканическими камнями
- Солёные пещеры и ванны
- Неограниченное количество фруктов и напитков
- Неограниченное мороженое Haagen-Dazs и Lavanila
- Личный шкафчик, полотенце для ванны, одноразовое нижнее бельё, одежда для сауны
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Специальные процедуры (за дополнительную плату)
Место начала и завершения?
China, Shanghai, Minhang District, No. 43 Lane 188, Yonghong Road, Postal code: 201106
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
