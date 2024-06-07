1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Весь Шанхай за один день
Знакомство с главными культурными и архитектурными объектами «китайского Нью-Йорка»
Начало: В центре города
«Через базарный район старого китайского квартала вы пройдете в колоритный архитектурно-ландшафтный комплекс, состоящий из традиционных китайских строений, живописных прудов и каменных композиций»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Раскрыть все грани города на насыщенной обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
«В этом тихом и уютном месте вы подышите свежим воздухом и увидите искусственные горы и пруды, камни причудливой формы и старинные беседки»
Завтра в 16:00
10 июня в 19:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Посетить родину шёлка и узнать, почему её зовут «краем риса и рыбы»
Начало: В вашем отеле
«Мы поговорим о классическом китайском саде, технологиях строительства и о развитии китайской цивилизации, неотделимой от взаимодействия с природой»
Завтра в 12:00
10 июня в 19:00
$375 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
«Перед вами откроется идиллическая природная картина»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
525$499 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Погулять по историческому центру города, погружаясь в китайские традиции и культуру
«А в саду Радости раскроете особенности китайского восприятия природы и окружающего мира»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
от $200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин7 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Сергею и организатору Нине. Перемещались на комфортабельном автомобиле. Сергей провел подробную экскурсию и ответил на все интересующие нас вопросы. Общаться было легко и интересно. Рекомендую.
- ААнна3 июня 2024Ездили на экскурсию с коллегами. Ч нами была гид Яна. Яна отлично говорит по-русски, очень много рассказывает занимательного по пути
- ЕЕвгений3 июня 2024Все понравилось. Забрали нас из гостиницы в точно обозначенное время. Насыщенная программа, познавательно и интересно. Поговорили на разные темы. Спасибо.
- ССветлана29 мая 2024Были 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил на все интересующие нас вопросы, подсказал и помог выбрать интересные сувениры, за что отдельное спасибо) Хороший, а главное нескучный рассказ. Все было душевно.
- ЕЕвгений29 мая 2024С нами была Лена, она очень хорошо говорила на русском, была очень внимательна к нашим запросам, интересно рассказывала про историю и современный уклад жизни в Китае. Гам очень понравилось.
- ММарина29 мая 2024Гид Ася провела замечательную экскурсию! Все организовано на высшем уровне – сама дорога до Хуанчжоу на комфортной машине, все организационные
- ООлег26 мая 2024Экскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всё понятно, по делу, с шутками и юмором. Очень любит свой родной Шанхай! Всем рекомендую! Отлично провели время и много чего узнали!
- EElena10 мая 2024Нина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказал нам много интересного, грамотно
- ММария21 марта 2024Город читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностей и событий. Готовьтесь слушать, созерцать и искать драконов, а главное, поверьте, вы захотите вернуться именно к ее повествованию и взгляду на Шанхай!
- ЕЕлена20 марта 2024С нами ездила экскурсовод Настя, супер отзывчивый и опытный человек, который прекрасно говорит на русском языке. Очень приятно было пообщаться, послушать историю про Сучжоу и быт Шанхая в целом. Спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Природа и пейзажи»
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