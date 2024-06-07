Познавательные экскурсии на природе в Шанхае

Найдено 5 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Шанхае на русском языке, цены от $200, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Шанхай за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
119 отзывов
Весь Шанхай за один день
Знакомство с главными культурными и архитектурными объектами «китайского Нью-Йорка»
Начало: В центре города
«Через базарный район старого китайского квартала вы пройдете в колоритный архитектурно-ландшафтный комплекс, состоящий из традиционных китайских строений, живописных прудов и каменных композиций»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Незабываемый Шанхай на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Популярное предложение
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Раскрыть все грани города на насыщенной обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
«В этом тихом и уютном месте вы подышите свежим воздухом и увидите искусственные горы и пруды, камни причудливой формы и старинные беседки»
Завтра в 16:00
10 июня в 19:00
$320 за всё до 4 чел.
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Посетить родину шёлка и узнать, почему её зовут «краем риса и рыбы»
Начало: В вашем отеле
«Мы поговорим о классическом китайском саде, технологиях строительства и о развитии китайской цивилизации, неотделимой от взаимодействия с природой»
Завтра в 12:00
10 июня в 19:00
$375 за всё до 4 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
«Перед вами откроется идиллическая природная картина»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
525$499 за всё до 4 чел.
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Погулять по историческому центру города, погружаясь в китайские традиции и культуру
«А в саду Радости раскроете особенности китайского восприятия природы и окружающего мира»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
от $200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    7 июня 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Сергею и организатору Нине. Перемещались на комфортабельном автомобиле. Сергей провел подробную экскурсию и ответил на все интересующие нас вопросы. Общаться было легко и интересно. Рекомендую.
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Ездили на экскурсию с коллегами. Ч нами была гид Яна. Яна отлично говорит по-русски, очень много рассказывает занимательного по пути
    читать дальше

    мжду локациями. Маршрут был составлен очень комфортно, при этом вносили коррективы из-за дождя, и все равно все успели. Кроме всего прочего, Яна помогла решить нам наши некоторые бытовые вопросы, оформила покупку через свое приложение и организовала доставку в отель. Мы очень благодарны за познавательную экскурсию, приятное общение, интересные рассказы и комфортный автомобиль.

  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Весь Шанхай за один день
    Все понравилось. Забрали нас из гостиницы в точно обозначенное время. Насыщенная программа, познавательно и интересно. Поговорили на разные темы. Спасибо.
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Весь Шанхай за один день
    Были 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил на все интересующие нас вопросы, подсказал и помог выбрать интересные сувениры, за что отдельное спасибо) Хороший, а главное нескучный рассказ. Все было душевно.
    Были 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил наБыли 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил наБыли 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил наБыли 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил наБыли 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил наБыли 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил на
  • Е
    Евгений
    29 мая 2024
    Весь Шанхай за один день
    С нами была Лена, она очень хорошо говорила на русском, была очень внимательна к нашим запросам, интересно рассказывала про историю и современный уклад жизни в Китае. Гам очень понравилось.
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
    Гид Ася провела замечательную экскурсию! Все организовано на высшем уровне – сама дорога до Хуанчжоу на комфортной машине, все организационные
    читать дальше

    моменты продуманы до мелочей. Прогулка на лодке по озере впечатлила, красивые виды вокруг захватывают дух! Экскурсия в буддийский храм оставила просто незабываемые впечатления, такой красоты в своей жизни еще не видели! Ну и чайные плантации это тоже один большой восторг! Гид просто умничка, отлично владеет русским языком, очень приятная и доброжелательная, много знает и отвечает на все вопросы! Огромная благодарность за экскурсию!!!

  • О
    Олег
    26 мая 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Экскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всё понятно, по делу, с шутками и юмором. Очень любит свой родной Шанхай! Всем рекомендую! Отлично провели время и много чего узнали!
    Экскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всёЭкскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всёЭкскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всёЭкскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всёЭкскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всёЭкскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всёЭкскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всё
  • E
    Elena
    10 мая 2024
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Нина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказал нам много интересного, грамотно
    читать дальше

    составил маршрут нашей поездки, мы успели посмотреть даже больше, чем ожидали. Игорь предложил нам пообедать в очень милом кафе, где при нас вручную делали лапшу, которую нам приготовили. Спасибо Трипстеру и, конечно, Нине! Желаем успехов и процветания.

    Нина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказалНина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказалНина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказалНина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказалНина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказалНина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказал
  • М
    Мария
    21 марта 2024
    Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
    Город читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностей и событий. Готовьтесь слушать, созерцать и искать драконов, а главное, поверьте, вы захотите вернуться именно к ее повествованию и взгляду на Шанхай!
    Город читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностейГород читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностейГород читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностейГород читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностей
  • Е
    Елена
    20 марта 2024
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    С нами ездила экскурсовод Настя, супер отзывчивый и опытный человек, который прекрасно говорит на русском языке. Очень приятно было пообщаться, послушать историю про Сучжоу и быт Шанхая в целом. Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Весь Шанхай за один день
  2. Незабываемый Шанхай на автомобиле
  3. Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
  4. Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
  5. Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июне 2024
Сейчас в Шанхае в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 200 до 499 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 185 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 185 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам