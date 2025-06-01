Мои заказы

Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Шанхае на русском языке, цены от $76. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Традиции Шанхая: королевский банкет
Пешая
2 часа
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Традиции Шанхая: королевский банкет
«Королевский банкет — это больше, чем просто ресторан»
Расписание: Ежедневно в 11:30 (обед) и в 18:00 (ужин)
Завтра в 11:30
5 фев в 11:30
$160 за человека
Иммерсивный ужин-спектакль «Императорский банкет эпохи Тан» в Шанхае
5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Иммерсивный ужин-спектакль «Императорский банкет эпохи Тан» в Шанхае
Стать участником реконструкции величественного пира, какие устраивали для императора 1000 лет назад
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 16:00 и 16:30
Завтра в 09:00
5 фев в 09:00
$150 за человека
Горячий источник Шуйго: роскошный спа-центр в Шанхае
16 часов
Билеты
Горячий источник Шуйго: роскошный спа-центр в Шанхае
Начало: China, Shanghai, Minhang District, No. 43 Lane 188...
«Современный оздоровительный центр Погрузитесь в мир релаксации и оздоровления в горячем источнике Шуйго — одном из самых роскошных спа-комплексов Шанхая»
Завтра в 04:00
5 фев в 00:00
$76 за билет

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «SPA»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Традиции Шанхая: королевский банкет;
  2. Иммерсивный ужин-спектакль «Императорский банкет эпохи Тан» в Шанхае;
  3. Горячий источник Шуйго: роскошный спа-центр в Шанхае.
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Набережная;
  2. Самое главное;
  3. Набережная Вайтань (Бунд);
  4. Сад Юй Юань;
  5. Телебашня "Восточная жемчужина";
  6. Шанхайская башня;
  7. Город на воде Чжуцзяцзяо;
  8. Шанхайский всемирный финансовый центр;
  9. Торговая улица Нанкин-Роуд;
  10. Старая улица Чэнхуанмяо.
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в феврале 2026
Сейчас в Шанхае в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 76 до 160. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «SPA», 3 ⭐ отзыва, цены от $76. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель