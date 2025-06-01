Групповая
до 20 чел.
Традиции Шанхая: королевский банкет
«Королевский банкет — это больше, чем просто ресторан»
Расписание: Ежедневно в 11:30 (обед) и в 18:00 (ужин)
Завтра в 11:30
5 фев в 11:30
$160 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Иммерсивный ужин-спектакль «Императорский банкет эпохи Тан» в Шанхае
Стать участником реконструкции величественного пира, какие устраивали для императора 1000 лет назад
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 16:00 и 16:30
Завтра в 09:00
5 фев в 09:00
$150 за человека
Билеты
Горячий источник Шуйго: роскошный спа-центр в Шанхае
Начало: China, Shanghai, Minhang District, No. 43 Lane 188...
«Современный оздоровительный центр Погрузитесь в мир релаксации и оздоровления в горячем источнике Шуйго — одном из самых роскошных спа-комплексов Шанхая»
Завтра в 04:00
5 фев в 00:00
$76 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана1 июня 2025Это был незабываемый опыт. Еда была восхитительной, а развлечения — невероятными! Мне понравилась каждая минута!
- ММартин31 мая 2025Великолепный, впечатляющий ужин, все организовано на высшем уровне, а также потрясающее представление, демонстрирующее лишь небольшую часть великолепной тысячелетней культуры Китая. Однозначно рекомендую.
- RRaymond17 мая 2025Опыт был замечательным. Еда могла бы быть немного лучше.
